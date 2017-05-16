Hayy Kitap'tan Yeni Kitaplar

Kâbe'yi Dinlerken

Kâbe Son Durak Değil, Başlangıçtır.

Yeryüzündeki ilk mâbedidir, Allah’ın Evi Kâbe.

Rahmân’ın misafirlerinin her yıl konuk oldukları Beytullâh’tır.

Kâbe yolculuğu bir hakîkat yolculuğudur.

İhrâm, “ölmeden önce ölmenin” bir dış göstergesidir.

Hacerü’l-esved ahde vefâ’nın adıdır

Tavaf; dostun aşk vuruşları, darbeleri önünde başsız ayaksız dosta koşmaktır.

Tavaf, “susuzluğu arama”, Sa’y, “su” aramadır. Sa’y; insanoğlunun sözlü değil, fiilî duâsıdır.

Zemzem, Cenâb-ı Hakk’tan hediye olarak verilmiş bir Mârifet İlmi’dir.

Kâbe, bir rûhânî tecrübe olan Mi’râc’ın başlangıç yeridir.

Mescid-i Haram bir “Rûh” makamıdır.

Kâbe son durak değil, başlangıçtır.

Hacc-ı Hakîkî üzerine irfânî bir bakış açısı sunan bu kitabın haccın rûhunu yakalamak isteyenlere açılan bir kapı olmasını diliyoruz.

Necmettin Şahinler

Trabzon’da 1957 senesinde dünyaya geldi. Dumlupınar İlkokulu, Karma (Kanuni) Ortaokulu, ve Trabzon Lisesi’nde okudu. 1979 yılında Fatih Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü’nden mezun oldu. Serbest ticaretle uğraşan Şahinler, ilk makalesini Trabzon Gazetesi’nde yayımladı. Takip eden yıllarda İcmal, Trabzon gibi gazete ve dergilerde makaleler yazdı. Türk Sesi, Günebakış ve Hizmet gazetelerinde haftalık yazılar yazdı. Trabzon Kuzey TV’de seri hâlinde programlar sundu. Ayrıca Kuzey TV’de Perşembe günleri “Nezîh Saatler” programlarında konuk konuşmacı olarak Kur’ân merkezli sohbetler yaptı. 1997’de Gökkuşağı TV tarafından “Yılın Yazarı” ödülü; 27 Şubat 2010’da TÜRKKAD’ın düzenlediği Dost Ödül Töreni’nde Kâbe-Jüri Özel Teşekkür Ödülü’ne lâyık görüldü. Hâlen yayın çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Yazarın 1991 yılından itibaren yayınlanmış olan eserleri şunlardır:

Tarihe Adanmış Sözler (2 baskı) İnsan ve İç Denetim (2 baskı) Tek Başına Bir Ümmet (2 baskı) Lokmân’ı Dinlerken (2 baskı) Kur’ân’da Sembolik Anlatımlar (2 baskı) Kur’ân’da Peygamber Duaları (2 baskı) Duayı Yaşamak (2 baskı) Âyetler ve Yetenekler (2 baskı) Dağlara İnmek İçin Çıkılır (2 baskı) Kâmil Mürşid’in Portresi (2 baskı) Mûsâ ile Yürümek (2 baskı) Bir Çöl Hikâyesi (2 baskı) Siyah ve Yeşil (3 baskı) Aynasını Arayan Adam (2 baskı) Ganiyy-i Muhtefî’nin Merâtib-i Tevhîd Risâlesi Yorumu (3 baskı) Kâmil Mürşidlerin Mîrâsı (6 baskı) Siyah Örtülü Ev Kâbe ile Konuşan Adam (3 baskı) Üç Gömlek Hikâyesi Tanr-ı Îsâ’dan Tavr-ı Îsâ’ya İnsan Dediğin Gözdür (2 baskı) Şehrin Öbür Ucundan Koşarak Gelen Adam Yaşam Tablosu Mühr-i Süleymân İplerimiz Kopmadan Kapılar Kapanmadan Yüzümüz Kızarmadan Aşk Bazen/Son Sevgili’den İzler Sâlih’in Şehirleri – Medâin-i Sâlih Sâhili Olmayan Deniz - Mabih’ten Selmân’a At’a Nalı Ters Çakmak Tesbîh’e Çağrı Batan Yıldıza Yemin Gerçekleşecek Olan Gerçekleşecektir Dr. Ahmed Yüksel Özemre Misalli Kelimeler/Kavramlar Sözlüğü, I-II Dilimiz Susmadan Neyi Arıyorsan O’sun Sen Balığın Karanlığı ve Güneşi Doğurmak Kozadan Çıkabilmek Çetrefil Bir Adam: Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre Tam Kelimelere Sığınmak Ağaç ve Yolculuk Öyleyse Nereye Gidiyorsunuz? Kur’ân’da Kadın Portreleri Son Merhamet Çağrısı Yetiş Ey Ölüm Cin Bölmesi Geniş Mezhepliyim Atan Kalpten Bilen Kalbe Zeytindağı Sohbetleri Bu Mülk Kimin? Kaf’ı Anlamak Sad’ın Sadrında Secde Et ve Yaklaş

Hayykitap'tan yayımlanan kitapları:

Kâbe'yi Dinlerken, Nisan 2017

İnsan Denen Bulmaca, Şubat 2017

Din Köstebekleri, Kasım 2016

Bir Varsın

Bir Yoksun

Öykü

Hayatın bir kısacık gününde “bir varsın bir yoksun” sözünü bir kez daha öğrenen Metin,

Sadece onun kurtulduğu uçak kazasından sonra hatırlama hastalığına yakalanan Ferit,

Toplumda hep “öteki” olarak davranılmış, rüyasında sonsuzluğa uzanan merdiveni gören fotoğrafçı,

Ulular tarafından bir eline Kuran-ı Kerim, bir eline mavi boncuk bırakılan Oruç hoca,

Neyin içe işleyen sesinin peşinden Konya’ya gelen iki Amerikalı, Manfrid ve Ramona,

200 yıllık bir öyküde Ortadoğu’nun ve yıllar önce öldürülmüş anne babasının gizemini öğrenen Seyit ve Samet.

Aşkın ve ilahi aşkın, merakın, terörün, gizemin, kutsallığın iç içe geçtiği heyecan verici altı öykü.

Cihan Aldık

1979 yılında İstanbul Fatih’te doğdu. Fotoğrafçılık ve Radyo TV Sinema okudu. Halihazırda editörlük ve İBB bünyesindeki kurumlarda fotoğraf eğitmenliği yapıyor. 19 yıldır reklam sektöründe çalışıyor. Birçok kurumsal firmanın kurum içi yayınını hazırladı. Sektörel dergilerde çalıştı. Reklam fotoğrafları çekti, çekmeye devam ediyor. Ulusal çapta birçok dergide deneme ve gezi yazıları yayınlandı. Yurtiçi fotoğraf sergilerinde yer aldı.

Hayykitap'tan yayımlanan kitapları:

Bir Varsın Bir Yoksun, Nisan 2017

‘Bir Varsın Bir Yoksun’

Teknik Özellikler