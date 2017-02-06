Hayy Yayınlarından 2 Yeni Kitap

ÇOCUĞUN RUHUNA 7 ARMAĞAN

Yürekten anne baba olmanın püf noktaları!

Çocuk ve Aile Terapisti, Psikoterapist Kudret Eren Yavuz’un son kitabı Çocuğun Ruhuna 7 Armağan, çocuklarla anne baba arasındaki duvarları kaldırıp birbirlerini daha kolay anlayabilmelerine hizmet etmek ve çocuklarıyla birlikte geçirdikleri yılları onlar için daha anlamlı hale dönüştürebilmek niyetiyle yazıldı. Kitaptaki öneriler ve yöntemlerin çoğu 3 ile 12 yaş arasındaki çocuklarla çalışılmak üzere hazırlanmış olmakla beraber, yaşamın her doğan insana neşeyi, coşkuyu ve heyecanı en çok sunduğu, mucizelerin en hızlı geliştiği çocukluk dönemi, kitabın merkez alanını oluşturuyor. Kitapta cevabı aranan sorulardan bazıları şunlardır:

Çocuğunuzla ilişkinizde kendinizi anlayabiliyor musunuz?

Zorlandığınızda ortaya çıkıveren, kendi anne babanızdan gördüğünüz baskıcı yanınızı denetleyebiliyor musunuz?

Çocuğunuzu gözlemliyor, onun yaratılış özelliklerine saygı duyabiliyor musunuz?

Çocuğunuzun duygusal ihtiyaçlarını anlıyor, bunlar karşılanamadığında onun neler yaşayacağını biliyor musunuz?

Çocuğunuzu anlamak için dinleyebiliyor musunuz?

Çocuğunuzla yaşadığınız her sorunun aslında ilişkinizi güçlendirecek, ikinize de yeni şeyler öğretecek çok önemli bir deneyim olduğunu biliyor musunuz?

Çocuğunuzla aranızdaki güç dengesini kurabiliyor, onu gücünüzle kucaklayabiliyor musunuz?

Çocuğunuza doğru sınırları zamanında çizip koruyabiliyor musunuz?

Çocuğunuzun bir zorluk içinde olduğunu anlayabiliyor, ona kendini açması için gereken ortamı oluşturabiliyor musunuz?

Çocuğunuzla kazan-kazan ilişkisi kurabiliyor musunuz?

Çocuğunuza kısıtlayıcı değil yapıcı bir disiplin uygulayabiliyor musunuz?

Kudret Eren Yavuz, bu ve benzeri pek çok sorunun cevabı olarak anne babalara, çocuklarının ruhlarına sunacakları 7 armağanı şu başlıklar altında sıralıyor:

Armağan: Kendini bilen ebeveyn olmak

Armağan: Gerçek bir aile olmak Armağan: Çocuğunuzun mizaç özelliklerini kabul etmek Armağan: Çocuğunuzun ruhunun ihtiyaçlarının farkında olmak Armağan: Anlamak için dinlemek Armağan: Çocuğunuzda sözlerinizle neler biriktirdiğinizin daima farkında olmak Armağan: Kriz ve sorun zamanlarını iyi yönetmek, krizleri armağana dönüştürmek.

Çocuğunuzla ilişkinizde karşılaşacağınız en temel sorunları anlama, baş etme yolları konusunda temel, pratik teknikler, detaylı örnekler ve açıklamalarla…

Kudret Eren Yavuz

İlk ve orta öğrenimini Eskişehir’in Çifteler ilçesinde tamamladı. 1997 yılında ODTÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden şeref derecesi ile mezun oldu. Aynı üniversitede ‘Çocukluk döneminde anne baba tutumlarının çocuğun kendini gerçekleştirme düzeyine olan etkisi’ konulu tezi ile uzmanlığını tamamladı.

2005 yılından itibaren çocuk-ergen ruh sağlığı ve aile terapilerine yönelen Yavuz, 2010 yılında Beck Yönelimli Bilişsel Davranışçı Terapi ve EMDR Travma terapisi uzmanlık eğitimlerini tamamladı. 2012 yılında Almanya Wiesbaden Pozitif Psikoterapi Akademisi Master Programı kapsamında Çocuk, Ergen ve Aile terapisi eğitimiyle ‘psikoterapist’ unvanını aldı.

Halen Uluslararası WAPP Akademi’nin lisanslı çocuk ve aile terapistlerindendir. Çocuk ruh sağlığı, Duygusal Zekâ gelişimi, Çocuk ve Aile Eğitimi konularına yönelik yayınlanmış 8 kitabıyla ve eğitimleriyle geniş kitlelerle buluşmuştur. Kudret Eren Yavuz, ülke genelinde özel ve kamu kurumlarında, sivil toplum kuruluşlarında, TV programlarında ailelere ve eğitimcilere yönelik söyleşiler yapmakta, konferanslar ve eğitimler vermektedir.

Mesleğini kendisine ait bir psikolojik danışma merkezinde sürdürmekte, üniversitede alanında dersler vermekte, Osmangazi Üniversitesi’nde Psikolojik Danışma alanında doktora çalışmalarını yürütmektedir.

Kudret Eren Yavuz, evli olup iki erkek, bir kız çocuk annesidir.

Çocuk Psikolojisini Anlama Kılavuzu

Anne baba olmak zor değildir,

zor olan, annelik ve babalık edebilmektir.

Çocukların ilk 6 yaşta öğrendikleri şeyler, insan hayatının geri kalan son 60-70 yılında öğrendiklerinden daha fazladır. 0-6 yaşta çocuğun kimlik ve kişiliğinin temelleri atılır. Anne babalar çocuklarına nasıl bir aile ortamı sunuyor, birbirleriyle ve çocuklarıyla nasıl iletişim kuruyor, birbirlerine ve çocuklarına nasıl yaklaşım sergiliyor ve problemleri nasıl çözüyorlarsa, çocukları adeta kamera kaydı yapar gibi, gördüklerini iç dünyalarına kopyalayarak hayat boyu sergileyecekleri duygu, düşünce, davranış ve kişilik yapısının kalıbına sahip olur. Bir diğer tabirle, bu dönemde çocuğa adeta bir program yüklenir. Çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik hayatında hep bu program işletilir.

Uzman Klinik Psikolog Ayşe Yılmaz’ın Çocuk Psikolojisini Anlama Kılavuzu başlıklı kitabı, anne babaların sağlıklı çocuk yetiştirmelerine katkıda bulunuyor ve çocuklarının sorunlarıyla baş edebilmek için izleyecekleri yolları sunuyor.

İnsan denen eseri inşa eden ve ona en büyük yatırımı yapanlar, anne babalardır. Fakat dünyanın en zor mesleği de, anne baba olabilmektir. Aslolan çocuğun psikolojisini anlayabilmektir, çünkü o, sözel ifade becerileri gelişmediği için davranışlarıyla konuşur.

Bu 'anlama' yolculuğunda birçok problemle karşılaşabilir anne babalar. 'Allah'ı ve ölümü çocuğuma nasıl anlatmalıyım?', 'Nasıl mahremiyet eğitimi vermeliyim?' sorularıyla başlar belki mücadele ve kimi zaman daha büyük sorunlarla da devam edebilir: Bağımlılık, kaygı, güven eksikliği, çekingenlik, iştahsızlık, uyku düzensizliği, tuvalet sorunları, inatçılık, alt ıslatma, sorumsuzluk, kardeş kıskançlığı, yalan söyleme, çalma, saldırganlık, mastürbasyon, tırnak yeme, kurallara uymama, okul fobisi, ders başarısızlığı, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü, sınav kaygısı…

İşte elinizdeki kitap adı geçen problemlerin nedenlerini ve yaygın olarak hangi şekillerde karşınıza çıkabileceğini anlatıyor. VE TÜM SORUNLARA ÇÖZÜM SUNUYOR! Çözerken hangi yolları izleyeceğinizi tane tane açıklıyor.

Tam bir kılavuz! Çözüme odaklı, açık, net bir anlatım ve pratik öneriler, klinik deneyimlerle birlikte…

Ayşe Yılmaz

Uzman Klinik Psikolog

Lisansını Dicle Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde, yüksek lisansını Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında tamamlamıştır. Tezini, ‘Toplumsal cinsiyet rolleri tutumu ile evlilik uyumu arasındaki ilişki’ üzerine hazırlamıştır. 2003’ten bu yana mesleki hayatı devam etmektedir. Çeşitli hastane ve danışmanlık merkezlerinde çocuk-ergen, yetişkin terapisi, evlilik ve cinsel terapi alanlarında hizmet vermiştir.

Bütüncül Psikoterapiler, Bilişsel Davranışçı Terapiler, Evlilik Terapileri, Cinsel Terapiler, Şema Terapi, Emdr Travma Terapisi, Çocuk ve Ergen Terapileri ve Hipnoz Eğitimi sertifikalarına sahiptir. Türk Psikologlar Derneği, Psikoterapi Enstitüsü Derneği, Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği ve Emdr Derneği üyesidir.