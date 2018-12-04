Hece 2018 Aralık Sayısı Çıktı

Hece 2018 Aralık Sayısı Çıktı

Hece 2018 Aralık Sayısı Çıktı

04.12.2018 - Alıntı
Hece 2018 Aralık Sayısı Çıktı

ÖNYAZI
Rasim Özdenören/Bir Şiirin Aşılması / 5

ŞİİRLER
Faruk Uysal/Çil Müftü / 7
Vural Kaya/Körsekmeler / 10
Cem Mehmet Eren/Kef / 11
Yunus Emre Altuntaş/Çevrimiçi / 12
İrfan Çevik/Bahane / 13
Hasan Özlen/Blue / 14
Süleyman Geleri/Şennazar / 15
Mehmet S. Fidancı/Terdesyen / 16
Mehmet Solak/Irmak Tersine Tersine / 18
Hüseyin Akın/Müzevir / 19
Burak Ş. Çelik/Non Bis İn İdem Ellerimi Çöz Kardeşim / 20
Ali C Yoksuz/Ge|n|ç Kalmak / 22
Eray Sarıçam/Mugalata Değil / 23
Orhan Göksel/Segâh / 25
Aziz Kağan Güneş/Ev Sahibi / 26
Kemalettin Bal/Agnes Richter Ceketi / 27
Mert Özden/Müstakbel Evladın İlk Kelimesi / 29
Ayşegül Sözen Dağ/Gök Çiçeklenir Seninle / 30
Osman Gönül/Cumartesileri Cömerttir / 31
Sümeyya Bağış/Tanık / 32
Sümeyya Bağış/Kendime Teselli / 33

ÖYKÜ
Okan Alay/Yeksan / 34
Yunus Nadir Eraslan/Tılsım / 38
Arzu Özdemir/Sırılsıklam Aşk / Sabır / 39
Semih Diri/Lady Meursault ile Kuyucaksız Yusuf’un Hikâyesi / 40

GÜNLÜK
Hasan Bozdaş/Tromsø Günlüğü / 43

YAZI
Abdülfettah El-Uveysi/“Beytülmakdis (Kudüs) Konusunda Entelektüel Nekbe (Felaket)” / 54

AYIN SÖYLEŞİSİ
Mehmet Sümer/A. Barış Ağır ile Kara Irmak Üzerine / 59

AÇIK DOSYA: GÖSTERGE YAKANLAR
Akif Kuruçay/Aydın Diasporasında Bir Kültür Emekçisi: Pertev Naili Boratav / 66

ŞİİR BULUŞMALARI
Serkan Işın ile Görsel Şiire Dair Hakan Şarkdemir • Alptuğ Topaktaş • Hayriye Ünal • Ali C Yoksuz • Cengizhan Genç • Burak Ş. Çelik • Berf Çakmakçı • Mert Özden • Hasan Bozdaş • Barış Çetinkol / 77

OKURYAZARIN NOTLARI
İbrahim Demirci/Dil Belirsiz, Davranış Belli / 117

PORTRE
Mehmet Aycı/Gölgeli Neşe / 118

BENİM FİLMLERİM
Zelkif Yıldırım/Cléo de 5 à 7 / 120

TÜRK SİNEMASI
Mücahit Gündoğdu/Halkta Karşılığını Bulmuş Bir Yönetmen: Osman F. Seden / 124

ÇEŞİTKENAR
Faruk Uysal’dan 10 Şair 10 Şiir Kitabı / 130
Leyla Arsal/Differance ve Dil Ötesi / 131
Mehmet Aycı/Ihlamur Çiçekleri ve Şairin Muhbir Cinleri / 132
Tarık Ateş/Uluslararası Yahya Kemal Sempozyumu / 134
Cem Mehmet Eren/Panik / 136
Ahmet Melih Karauğuz/Hasan Bozdaş Mahalle Mektebi’nde / 136

YENİ KİTAPLAR
Serhat Demirel/Kavramlar ve Kuramlarla Modern Türk Şiiri İncelemeleri / 137
Semih Diri/Kiralık Konak Romanında Batılılaşma ve Dil Sorunları / 140
Çiğdem Ülker/Sırbende / 142

Alıntı - 04.12.2018
Etiketler : Dergi hece dergisi

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Koza Düşünce Dergisi 26. Sayı
A Kalemler 15 Sayısı “Daha Çok Üretmeliyiz”
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