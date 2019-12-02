Hece 2019 Aralık Sayısı Çıktı
ÖNYAZI
Rasim Özdenören/Benzer Sözcüklerin Raksı / 5
ŞİİRLER
Âtıf Bedir/Nuri Pakdil / 7
Vural Kaya/Bütün Seslerden Sonra / 9
Mehmet Aycı/Koşma-4 / 10
Hasan Özlen/Ötanazi Öncesi Not: Kin Sebebi / 11
Burak Ş. Çelik/Geber Sesi / 14
Ali Sali/İçinde İncitilmiş Bir Gökyüzü / 17
İsmail Karakurt/İncirlerle Konuşmak / 19
Alişan Demirci/Güzellik / 20
Yusuf Koşal/Bin Düğmeli Yaka / 23
Şenol Korkut/Helâl Topraklar / 25
Mehmet Tepe/Mezura / 26
Vasfettin Yağız/392. Dada’nın Adil Bir Akşamı Beklediğine Dair / 27
Eray Sarıçam/Gece Terörü / 29
Çağrı Bayındırlı/Senden Gelenler / 31
Çağrı Bayındırlı/Ortaduyu / 32
Aziz Kağan Güneş/Vasiyet / 33
Emre Demir/Hiç Yaşında / 34
Gülsen Kıraç Bilir/Mat Bir Zaman Aralığı / 35
Murat Çetin/Ismarlama Bir İnanç / 37
GÜNLÜK
Ali Karaçalı/Günler / 38
Hasan Bozdaş/Mağrib Günlükleri III / 44
YAZILAR
Linda Hutcheon/Tarihyazımcı Üstkurmaca; Geçmiş Zamanla Uğraşma / 53
Hayrettin Durmuş/Büyülü Dağ / 70
AYIN SÖYLEŞİSİ
Leyla Arsal/M. Kayahan Özgül ile “Bir Dalga Gelip Yıkana Kadar…” / 74
DOSYA: KİTAP MUHİPLERİ
Hasan Bozdaş/Sunuş / 90
Mehmet Aslan ile Kitap Tutkusu Üzerine: “Bende Bulunmayanı İstiyorum” / 93
Alişan Demirci ile Dergilere Dair / 100
Semih Diri/Peter Kien ile Kitap Tutkusu Üzerine Mülakat / 104
Eyüp Tekin/Bir Kitap Sevgisinin Tasviri / 107
OKURYAZARIN NOTLARI
İbrahim Demirci/Nurullah Ataç ile Refik Halid’in “ve”leri / 111
PORTRE
Mehmet Aycı/Derinliğine Deniz / 114
BENİM FİLMLERİM
Zelkif Yıldırım/Luchino Visconti-L’Innocente (1976) / 116
HECE POSTASI
Faruk Uysal / 120
ÇEŞİTKENAR
Hece Yayın Kurulu Yazışırken: Eleştiriye Karşı Direnç Niçin Oluşur?
(Rasim Özdenören, Hayriye Ünal, Ali Necip Erdoğan, İbrahim Demirci,
Emin Gürdamur, Hatice Bildirici, Âtıf Bedir, Dinçer Eşitgin / 124
Zümrüt Karabudak/Antik Yunan’da Bir Şair: Safo / 126
Leyla Arsal/Dildeki Akışın Sınırlandırılamaz Büyüsü / 128
Hüda Ay/Adalet Ağaoğlu-Yüksek Gerilim Kitabında “Kadın” / 130
Ali Sali/“Kesilmiş Bir Gece Vakti Sesimiz” / 132
Ali Sali/“İşin Övgü Yanını Sen Tamamlarsın” / 134
YENİ KİTAPLAR
Hayriye Ünal/İmgenin İcadı-İkinci Yeni’nin Meşruiyeti / 137
İbrahim Eryiğit/Bin Türlü Yama / 141
Zühal Baylan/Uygunsuzlar / 142Alıntı - 02.12.2019