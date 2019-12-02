Hece 2019 Aralık Sayısı Çıktı

Hece 2019 Aralık Sayısı Çıktı

Hece 2019 Aralık Sayısı Çıktı

02.12.2019 - Alıntı
Hece 2019 Aralık Sayısı Çıktı

ÖNYAZI

Rasim Özdenören/Benzer Sözcüklerin Raksı / 5

ŞİİRLER

Âtıf Bedir/Nuri Pakdil / 7

Vural Kaya/Bütün Seslerden Sonra / 9

Mehmet Aycı/Koşma-4 / 10

Hasan Özlen/Ötanazi Öncesi Not: Kin Sebebi / 11

Burak Ş. Çelik/Geber Sesi / 14

Ali Sali/İçinde İncitilmiş Bir Gökyüzü / 17

İsmail Karakurt/İncirlerle Konuşmak / 19

Alişan Demirci/Güzellik / 20

Yusuf Koşal/Bin Düğmeli Yaka / 23

Şenol Korkut/Helâl Topraklar / 25

Mehmet Tepe/Mezura / 26

Vasfettin Yağız/392. Dada’nın Adil Bir Akşamı Beklediğine Dair / 27

Eray Sarıçam/Gece Terörü / 29

Çağrı Bayındırlı/Senden Gelenler / 31

Çağrı Bayındırlı/Ortaduyu / 32

Aziz Kağan Güneş/Vasiyet / 33

Emre Demir/Hiç Yaşında / 34

Gülsen Kıraç Bilir/Mat Bir Zaman Aralığı / 35

Murat Çetin/Ismarlama Bir İnanç / 37

GÜNLÜK

Ali Karaçalı/Günler / 38

Hasan Bozdaş/Mağrib Günlükleri III / 44

YAZILAR

Linda Hutcheon/Tarihyazımcı Üstkurmaca; Geçmiş Zamanla Uğraşma / 53

Hayrettin Durmuş/Büyülü Dağ / 70

AYIN SÖYLEŞİSİ

Leyla Arsal/M. Kayahan Özgül ile “Bir Dalga Gelip Yıkana Kadar…” / 74

DOSYA: KİTAP MUHİPLERİ

Hasan Bozdaş/Sunuş / 90

Mehmet Aslan ile Kitap Tutkusu Üzerine: “Bende Bulunmayanı İstiyorum” / 93

Alişan Demirci ile Dergilere Dair / 100

Semih Diri/Peter Kien ile Kitap Tutkusu Üzerine Mülakat / 104

Eyüp Tekin/Bir Kitap Sevgisinin Tasviri / 107

OKURYAZARIN NOTLARI

İbrahim Demirci/Nurullah Ataç ile Refik Halid’in “ve”leri / 111

PORTRE

Mehmet Aycı/Derinliğine Deniz / 114

BENİM FİLMLERİM

Zelkif Yıldırım/Luchino Visconti-L’Innocente (1976) / 116

HECE POSTASI

Faruk Uysal / 120

ÇEŞİTKENAR

Hece Yayın Kurulu Yazışırken: Eleştiriye Karşı Direnç Niçin Oluşur?

(Rasim Özdenören, Hayriye Ünal, Ali Necip Erdoğan, İbrahim Demirci,

Emin Gürdamur, Hatice Bildirici, Âtıf Bedir, Dinçer Eşitgin / 124

Zümrüt Karabudak/Antik Yunan’da Bir Şair: Safo / 126

Leyla Arsal/Dildeki Akışın Sınırlandırılamaz Büyüsü / 128

Hüda Ay/Adalet Ağaoğlu-Yüksek Gerilim Kitabında “Kadın” / 130

Ali Sali/“Kesilmiş Bir Gece Vakti Sesimiz” / 132

Ali Sali/“İşin Övgü Yanını Sen Tamamlarsın” / 134

YENİ KİTAPLAR

Hayriye Ünal/İmgenin İcadı-İkinci Yeni’nin Meşruiyeti / 137

İbrahim Eryiğit/Bin Türlü Yama / 141

Zühal Baylan/Uygunsuzlar / 142

Alıntı - 02.12.2019
Etiketler : Dergi hece dergisi

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TEMMUZ DERGİSİNİN 37. SAYISI ÇIKTI
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