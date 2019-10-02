Hece 2019 Ekim Sayısı Çıktı

ÖNYAZI

Rasim Özdenören/Sıradanlık Büyüklük ve Post Modern Duruş / 5

ŞİİRLER

Hüseyin Atlansoy/Açık Kaplan Haykırışı III / 7

Faruk Uysal/Âdem / 8

Vural Kaya/Ellerimle Ellerin / 9

Hasan Özlen/Ses Tutulması / 10

Mehmet Solak/Barışa Elverişsiz / 12

Mehmet Aycı/Migren / 14

Ali Sali/Dilimizde Kelimelerden Kalan Bir Acılık / 18

Hüseyin Kaya/Su Bileklere Düşünce / 21

İsmail Karakurt/Sultanahmet’te Erguvan Monologu / 23

Ali Berkay/Aysar / 25

Burak Ş. Çelik/Omzumda Beatlerle / 30

Eray Sarıçam/Taş Kırığı / 33

Eyyüp Akyüz/Tbt / 34

Mustafa Ergin Kılıç/Yaldız / 35

Kemalettin Bal/Denize Uzak Adamın Türküsü / 37

ÇEVİRİ SAYFALARI

Gökhan Çetinkaya/Sîmîn-i Behbehânî’den İki Şiir / 39

Sîmîn-i Behbehânî/Niçin Gittin? /Sır Goncası / 42

GÜNLÜK

Ali Karaçalı/Günler / 45

Hasan Bozdaş/Mağrib Günlükleri I / 52

YAZILAR

Rasim Özdenören/Trajik Olan Nedir Ne Değildir / 61

Lütfi Bergen/Sachiko Murata’nın “İslam’da Cinsiyet Diyalektiği / İslam’ın Taosu” Kitabı / 65

AYIN SÖYLEŞİSİ

Semiha Kavak/Derviş Zaim’le Sinema ve Edebiyat Üzerine / 80

DOSYA: KAYIP

Hayriye Ünal/Sunuş / 84

Emin Gürdamur/Kayıp Cennet’ten Sonra / 87

Leyla Arsal/Kaybın Biçime Evrildiği Estetik Arayış: Kayıp Zamanın İzinde / 97

Sercan Ceylan/Tutunamayanlar ve Kara Kitap’ta Arama Arketipi / 104

Ali Necip Erdoğan/Kaybetmenin/ Kaybolmanın Psiko-Sosyal Patolojisi

Kayıp-Değer İlişkisi / 109

Tuba Dere /Masallarda “Kaybolmak” / 117

Sema Bayar/Bir Adam Üç Kayıp: Cam Kent / 122

Rüveyda Durmaz Kılıç/Franz Kafka - Amerika (Kayıp) / 127

Zeynep Sati Yalçın/Kayıp Kentin Radyosu’nda Kayıp Umutların Hikâyesi / 130

Esra Özdemir Demirci/Kayıp Şairin İzinde; Vahşi Hafiyeler / 139

Eyüp Tekin/Türk Romanının Acıları: Kayıp Organlar / 141

Burak Çelik/Kaybolanla Kaybolmak: Petersburg’lu Usta / 145

Dürdane İsra Çınar/Kafiyeli Bir Roman, Solgun Bir Mecaz: Nabokov’un Solgun Ateş’i / 148

Zeynep Merdan/Aşk’ı Seyretmek: Kaybolup Giden Bir Kadın / 150

OKURYAZARIN NOTLARI

İbrahim Demirci/Nezihe Meriç’in Anıları / 152

PORTRE

Mehmet Aycı/Irmaklar Boyunca / 155

BENİM FİLMLERİM

Zelkif Yıldırım/Eric Rohmer-La Collectionneuse (1967) / 157



HECE POSTASI

Faruk Uysal / 161

ÇEŞİTKENAR

R. Ö./Argumentum Ad Hominem / 165

Burak Ş. Çelik/Emre Yılmaz ile Resmimi Dağlarla Çek Üzerine Kısa Kısa / 167

Tarık Ateş/Şiir Şair Sosyoloji / 168

Burak Ş. Çelik/Kâmuran Şipal’in Ardından / 169

Âtıf Bedir/Şair Mehmet Gemci’ye Veda / 170

Türkiye Yazarlar Birliğinde Hece Dergisi Konuşuldu / 171

YENİ KİTAPLAR

Ali Galip Yener/Eleştirinin Sınırları / 173

Mehmet Doruk Kandemir/Dede Korkut Kitabı Soylamalar ve 13. Boy / 178

Abuzer Kalyon/Kaybolan Dünyadan Nurlu Bir Sima Yozgatlı İhsan Efendi / 180