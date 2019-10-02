Hece 2019 Ekim Sayısı Çıktı
ÖNYAZI
Rasim Özdenören/Sıradanlık Büyüklük ve Post Modern Duruş / 5
ŞİİRLER
Hüseyin Atlansoy/Açık Kaplan Haykırışı III / 7
Faruk Uysal/Âdem / 8
Vural Kaya/Ellerimle Ellerin / 9
Hasan Özlen/Ses Tutulması / 10
Mehmet Solak/Barışa Elverişsiz / 12
Mehmet Aycı/Migren / 14
Ali Sali/Dilimizde Kelimelerden Kalan Bir Acılık / 18
Hüseyin Kaya/Su Bileklere Düşünce / 21
İsmail Karakurt/Sultanahmet’te Erguvan Monologu / 23
Ali Berkay/Aysar / 25
Burak Ş. Çelik/Omzumda Beatlerle / 30
Eray Sarıçam/Taş Kırığı / 33
Eyyüp Akyüz/Tbt / 34
Mustafa Ergin Kılıç/Yaldız / 35
Kemalettin Bal/Denize Uzak Adamın Türküsü / 37
ÇEVİRİ SAYFALARI
Gökhan Çetinkaya/Sîmîn-i Behbehânî’den İki Şiir / 39
Sîmîn-i Behbehânî/Niçin Gittin? /Sır Goncası / 42
GÜNLÜK
Ali Karaçalı/Günler / 45
Hasan Bozdaş/Mağrib Günlükleri I / 52
YAZILAR
Rasim Özdenören/Trajik Olan Nedir Ne Değildir / 61
Lütfi Bergen/Sachiko Murata’nın “İslam’da Cinsiyet Diyalektiği / İslam’ın Taosu” Kitabı / 65
AYIN SÖYLEŞİSİ
Semiha Kavak/Derviş Zaim’le Sinema ve Edebiyat Üzerine / 80
DOSYA: KAYIP
Hayriye Ünal/Sunuş / 84
Emin Gürdamur/Kayıp Cennet’ten Sonra / 87
Leyla Arsal/Kaybın Biçime Evrildiği Estetik Arayış: Kayıp Zamanın İzinde / 97
Sercan Ceylan/Tutunamayanlar ve Kara Kitap’ta Arama Arketipi / 104
Ali Necip Erdoğan/Kaybetmenin/
Kayıp-Değer İlişkisi / 109
Tuba Dere /Masallarda “Kaybolmak” / 117
Sema Bayar/Bir Adam Üç Kayıp: Cam Kent / 122
Rüveyda Durmaz Kılıç/Franz Kafka - Amerika (Kayıp) / 127
Zeynep Sati Yalçın/Kayıp Kentin Radyosu’nda Kayıp Umutların Hikâyesi / 130
Esra Özdemir Demirci/Kayıp Şairin İzinde; Vahşi Hafiyeler / 139
Eyüp Tekin/Türk Romanının Acıları: Kayıp Organlar / 141
Burak Çelik/Kaybolanla Kaybolmak: Petersburg’lu Usta / 145
Dürdane İsra Çınar/Kafiyeli Bir Roman, Solgun Bir Mecaz: Nabokov’un Solgun Ateş’i / 148
Zeynep Merdan/Aşk’ı Seyretmek: Kaybolup Giden Bir Kadın / 150
OKURYAZARIN NOTLARI
İbrahim Demirci/Nezihe Meriç’in Anıları / 152
PORTRE
Mehmet Aycı/Irmaklar Boyunca / 155
BENİM FİLMLERİM
Zelkif Yıldırım/Eric Rohmer-La Collectionneuse (1967) / 157
HECE POSTASI
Faruk Uysal / 161
ÇEŞİTKENAR
R. Ö./Argumentum Ad Hominem / 165
Burak Ş. Çelik/Emre Yılmaz ile Resmimi Dağlarla Çek Üzerine Kısa Kısa / 167
Tarık Ateş/Şiir Şair Sosyoloji / 168
Burak Ş. Çelik/Kâmuran Şipal’in Ardından / 169
Âtıf Bedir/Şair Mehmet Gemci’ye Veda / 170
Türkiye Yazarlar Birliğinde Hece Dergisi Konuşuldu / 171
YENİ KİTAPLAR
Ali Galip Yener/Eleştirinin Sınırları / 173
Mehmet Doruk Kandemir/Dede Korkut Kitabı Soylamalar ve 13. Boy / 178
Abuzer Kalyon/Kaybolan Dünyadan Nurlu Bir Sima Yozgatlı İhsan Efendi / 180