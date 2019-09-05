Hece 2019 Eylül Sayısı Çıktı
ÖNYAZI
Rasim Özdenören/Berk ve Bukowski ya da Yalınlık Meselesi / 5
ŞİİRLER
Mehmet Can Doğan/Bellek / 7
Fatma Şengil Süzer/Faydasızlar Bâbı / 9
Adem Turan/Mangan’a Şiirler 9-10 / 11
Hüseyin Akın/Hayal Meyal / 13
Yunus Emre Altuntaş/Tiryaki / 14
Mehmet S. Fidancı/Ruhu Bî-Pervâ / 15
Hasan Özlen/Açılmış El Esmer Yüz Dökülen Özür Yalnız Şikâyet Sana / 20
Leyla Arsal/Bir Ceylana Zanaltı / 22
Halil Ünal/Borcu Yoktur / 24
Yusuf Koşal/Üveylerden Ben Çook Üveylerden / 25
Vasfettin Yağız/Derdiyok’un Zülfisiyah’a Cebrî Yürüyüşüdür / 27
Uğur Can Dural/Tersine Ötanazi / 28
Aynur Dilber/Ay / 29
Emre Demir/Öz Geçmiş Dünyadan / 30
Abdullah Enes Aydın/İnsan Muhtemel / 32
Remzi Köpüklü/Gözleri Militan / 34
Sümeyye Özdemir/Bir Koşunun İki Yüzü / 35
ÇEVİRİ SAYFALARI
İbrahim Gül/Jackie Kay Kimdir? / 37
Jackie Kay/Baby Lazarus / 39
Jackie Kay/Late Love / 41
GÜNLÜK
Ali Karaçalı/Günler / 43
Faruk Uysal/Balkan Günlüğü 4 / 50
YAZILAR
Emin Gürdamur/Şeytanın İmge Krallığı: Faust / 57
Hasibe Çerko/Sabahın Buğday Zamanı / 73
AYIN SÖYLEŞİSİ
Cengizhan Genç/Yunus Emre Altuntaş ile Söyleşi / 79
GÖSTERGE YAKANLAR
Süleyman Geleri/Başkurdistan’dan Gelen Atlı: Zeki Velidi Togan’ın Her Cephede Bıraktığı İzler / 87
ŞİİR BULUŞMALARI
Mehmet Can Doğan ile Şiire, Eleştiriye Dair/Hayriye Ünal, Zeynep Arkan, Dinçer Apaydın, Mehmet S. Fidancı, Hasan Bozdaş, Leyla Arsal, Yusuf Koşal, Hasan Özlen, Mert Özden, Rahime Kasım, Duygu Irmak, Semih Diri / 101
OKURYAZARIN NOTLARI
İbrahim Demirci/Bir Söyleşi Hakkında / 144
PORTRE
Mehmet Aycı/Adanmaya Yazgılı / 147
BENİM FİLMLERİM
Zelkif Yıldırım/Fitzcarraldo (1982) / 149
HECE POSTASI
Faruk Uysal / 154
- E. Cummings/Şair Olmak İsteyen Gençlere Tavsiye / 160
ÇEŞİTKENAR
Hayrettin Durmuş/Kitap Yakmanın Tarihi / 161
İbrahim Eryiğit/Satranç, Matematik’in Şiirleşmiş Hâlidir / 163
Leyla Arsal/Bireysel Dil Çeşitliliği: Biyo-Dilbilim / 167
İsa Koyuncu/Dünyanın Sabıka Kaydını Tutan İskender / 169
YENİ KİTAPLAR
Ömer Doğru/İslam’da Cinsiyet Diyalektiği / 171
Mehmet Aycı/Fotoğraf Tahlilleri / 175Alıntı - 05.09.2019