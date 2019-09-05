Hece 2019 Eylül Sayısı Çıktı

ÖNYAZI

Rasim Özdenören/Berk ve Bukowski ya da Yalınlık Meselesi / 5

ŞİİRLER

Mehmet Can Doğan/Bellek / 7

Fatma Şengil Süzer/Faydasızlar Bâbı / 9

Adem Turan/Mangan’a Şiirler 9-10 / 11

Hüseyin Akın/Hayal Meyal / 13

Yunus Emre Altuntaş/Tiryaki / 14

Mehmet S. Fidancı/Ruhu Bî-Pervâ / 15

Hasan Özlen/Açılmış El Esmer Yüz Dökülen Özür Yalnız Şikâyet Sana / 20

Leyla Arsal/Bir Ceylana Zanaltı / 22

Halil Ünal/Borcu Yoktur / 24

Yusuf Koşal/Üveylerden Ben Çook Üveylerden / 25

Vasfettin Yağız/Derdiyok’un Zülfisiyah’a Cebrî Yürüyüşüdür / 27

Uğur Can Dural/Tersine Ötanazi / 28

Aynur Dilber/Ay / 29

Emre Demir/Öz Geçmiş Dünyadan / 30

Abdullah Enes Aydın/İnsan Muhtemel / 32

Remzi Köpüklü/Gözleri Militan / 34

Sümeyye Özdemir/Bir Koşunun İki Yüzü / 35

ÇEVİRİ SAYFALARI

İbrahim Gül/Jackie Kay Kimdir? / 37

Jackie Kay/Baby Lazarus / 39

Jackie Kay/Late Love / 41

GÜNLÜK

Ali Karaçalı/Günler / 43

Faruk Uysal/Balkan Günlüğü 4 / 50

YAZILAR

Emin Gürdamur/Şeytanın İmge Krallığı: Faust / 57

Hasibe Çerko/Sabahın Buğday Zamanı / 73

AYIN SÖYLEŞİSİ

Cengizhan Genç/Yunus Emre Altuntaş ile Söyleşi / 79

GÖSTERGE YAKANLAR

Süleyman Geleri/Başkurdistan’dan Gelen Atlı: Zeki Velidi Togan’ın Her Cephede Bıraktığı İzler / 87

ŞİİR BULUŞMALARI

Mehmet Can Doğan ile Şiire, Eleştiriye Dair/Hayriye Ünal, Zeynep Arkan, Dinçer Apaydın, Mehmet S. Fidancı, Hasan Bozdaş, Leyla Arsal, Yusuf Koşal, Hasan Özlen, Mert Özden, Rahime Kasım, Duygu Irmak, Semih Diri / 101

OKURYAZARIN NOTLARI

İbrahim Demirci/Bir Söyleşi Hakkında / 144

PORTRE

Mehmet Aycı/Adanmaya Yazgılı / 147

BENİM FİLMLERİM

Zelkif Yıldırım/Fitzcarraldo (1982) / 149

HECE POSTASI

Faruk Uysal / 154

E. Cummings/Şair Olmak İsteyen Gençlere Tavsiye / 160

ÇEŞİTKENAR

Hayrettin Durmuş/Kitap Yakmanın Tarihi / 161

İbrahim Eryiğit/Satranç, Matematik’in Şiirleşmiş Hâlidir / 163

Leyla Arsal/Bireysel Dil Çeşitliliği: Biyo-Dilbilim / 167

İsa Koyuncu/Dünyanın Sabıka Kaydını Tutan İskender / 169

YENİ KİTAPLAR

Ömer Doğru/İslam’da Cinsiyet Diyalektiği / 171

Mehmet Aycı/Fotoğraf Tahlilleri / 175