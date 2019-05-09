Hece 2019 Mayıs Sayısı Çıktı
ÖNYAZI
Rasim Özdenören/Ateş ve Sözcük / 5
ŞİİRLER
Yücel Kayıran/Sühreverdî El-Maktûl / 7
Vural Kaya/Daralan Çemberinde Akşamın / 21
Şenol Korkut/Yediler / 23
Mehmet Aycı/Akşamsa İkimiz / 24
Mehmet Solak/Efsus’a Dönüş / 25
Mustafa Muharrem/Sair / 29
Emre Yılmaz/Resmimi Dağlarla Çek / 30
Mustafa Uçurum/Mülksüz Kör Bir Islık / 32
İbrahim Yolalan/Merhamet Akoru / 33
İsmail Karakurt/Otların Sesleri / 34
Eray Sarıçam/Ölmedi Ama İyi Güne de Kalmadı / 35
Cengizhan Genç/Ölmedi Ama İyi Güne de Kalmadı / 37
Kaan Eminoğlu/Biri ile Aşk / 40
Davut Güner/Nekropol / 41
Kemalettin Bal/Bağışlanma Risalesi / 42
Yusuf Koşal/Baykuş Defteri / 43
Ayşegül Sözen Dağ/Saçlarımda Usanç / 44
Bircan Mirza/Surina Çoğunluğu / 45
Berke Yalçın/Bu Deniz / 46
Bilal Acarözmen/Karadan Bir Temsil/Bir Sürgüne Şarkı / 47
ÇEVİRİ SAYFALARI
Hayriye Ünal/İran’dan Bir Genç Şair Kadın: Tahire Honya / 49
Tahire Honya/Seçme/Su Beni Eteğimle Götürdü… / 51
ÖYKÜLER
Müzeyyen Çelik/Sello / 55
Ahmet Karacan/Ekmek Arası Gorki / 58
Burak Çavuş/Boğuntu 753 / 62
Arzu Özdemir/Üç Minimal Öykü / 64
GÜNLÜK
Faruk Uysal/Balkan Günlüğü 3 / 65
YAZILAR
Gönül Yonar/Narsist ve Yaralı Öznenin Modernizm Eleştirisi / 71
Ali Galip Yener/Kültürü Yeniden Yorumlamak / 78
İsmail Karakurt/Ömer Erdem’den İstanbul’a / 83
AYIN SÖYLEŞİSİ
Ali Necip Erdoğan/Vefa Taşdelen ile Söyleşi / 89
ŞİİR BULUŞMALARI
Yücel Kayıran’la “Felsefi Şiir”e Dair / Hayriye Ünal, Faruk Uysal, Burak Ş. Çelik, Emre Yılmaz, Hasan Bozdaş, Cengizhan Genç, Mehmet Solak, Memduh Özdemir, Leyla Arsal, Emirhan Yılmaz / 100
OKURYAZARIN NOTLARI
İbrahim Demirci/Ahlak Delik Deşik / 144
PORTRE
Mehmet Aycı/Demine Devranına / 148
BENİM FİLMLERİM
Zelkif Yıldırım/Shadows / 150
TÜRK SİNEMASI
Esra Ballım/Güvercin / 154
HECE POSTASI
Faruk Uysal/ 159
ÇEŞİTKENAR
Cemile Gül/Semih Diri ile Kısa Kısa / 163
Ömer Şakir/Aşkın Kitabına Dipnotlar / 167
Hayriye Ünal/Şair Hüseyin Atabaş’ın Vefatı / 169
YENİ KİTAPLAR
Leyla Arsal/Postkolonyalizm ve Edebiyat / 170
İbrahim Eryiğit/Yürüyelim / 172
Aziz Kağan Güneş/Şairin Aynası / 173Alıntı - 09.05.2019