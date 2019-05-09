Hece 2019 Mayıs Sayısı Çıktı

Hece 2019 Mayıs Sayısı Çıktı

Hece 2019 Mayıs Sayısı Çıktı

09.05.2019 - Alıntı
Hece 2019 Mayıs Sayısı Çıktı

ÖNYAZI

Rasim Özdenören/Ateş ve Sözcük / 5

ŞİİRLER

Yücel Kayıran/Sühreverdî El-Maktûl / 7

Vural Kaya/Daralan Çemberinde Akşamın / 21

Şenol Korkut/Yediler / 23

Mehmet Aycı/Akşamsa İkimiz / 24

Mehmet Solak/Efsus’a Dönüş / 25

Mustafa Muharrem/Sair / 29

Emre Yılmaz/Resmimi Dağlarla Çek / 30

Mustafa Uçurum/Mülksüz Kör Bir Islık / 32

İbrahim Yolalan/Merhamet Akoru / 33

İsmail Karakurt/Otların Sesleri / 34

Eray Sarıçam/Ölmedi Ama İyi Güne de Kalmadı / 35

Cengizhan Genç/Ölmedi Ama İyi Güne de Kalmadı / 37

Kaan Eminoğlu/Biri ile Aşk / 40

Davut Güner/Nekropol / 41

Kemalettin Bal/Bağışlanma Risalesi / 42

Yusuf Koşal/Baykuş Defteri / 43

Ayşegül Sözen Dağ/Saçlarımda Usanç / 44

Bircan Mirza/Surina Çoğunluğu / 45

Berke Yalçın/Bu Deniz / 46

Bilal Acarözmen/Karadan Bir Temsil/Bir Sürgüne Şarkı / 47

ÇEVİRİ SAYFALARI

Hayriye Ünal/İran’dan Bir Genç Şair Kadın: Tahire Honya / 49

Tahire Honya/Seçme/Su Beni Eteğimle Götürdü… / 51

ÖYKÜLER

Müzeyyen Çelik/Sello / 55

Ahmet Karacan/Ekmek Arası Gorki / 58

Burak Çavuş/Boğuntu 753 / 62

Arzu Özdemir/Üç Minimal Öykü / 64

GÜNLÜK

Faruk Uysal/Balkan Günlüğü 3 / 65

YAZILAR

Gönül Yonar/Narsist ve Yaralı Öznenin Modernizm Eleştirisi / 71

Ali Galip Yener/Kültürü Yeniden Yorumlamak / 78

İsmail Karakurt/Ömer Erdem’den İstanbul’a / 83

AYIN SÖYLEŞİSİ

Ali Necip Erdoğan/Vefa Taşdelen ile Söyleşi / 89

ŞİİR BULUŞMALARI

Yücel Kayıran’la “Felsefi Şiir”e Dair / Hayriye Ünal, Faruk Uysal, Burak Ş. Çelik, Emre Yılmaz, Hasan Bozdaş, Cengizhan Genç, Mehmet Solak, Memduh Özdemir, Leyla Arsal, Emirhan Yılmaz / 100

OKURYAZARIN NOTLARI

İbrahim Demirci/Ahlak Delik Deşik / 144

PORTRE

Mehmet Aycı/Demine Devranına / 148

BENİM FİLMLERİM

Zelkif Yıldırım/Shadows / 150

TÜRK SİNEMASI

Esra Ballım/Güvercin / 154

HECE POSTASI

Faruk Uysal/ 159

ÇEŞİTKENAR

Cemile Gül/Semih Diri ile Kısa Kısa / 163

Ömer Şakir/Aşkın Kitabına Dipnotlar / 167

Hayriye Ünal/Şair Hüseyin Atabaş’ın Vefatı / 169

YENİ KİTAPLAR

Leyla Arsal/Postkolonyalizm ve Edebiyat / 170

İbrahim Eryiğit/Yürüyelim / 172

Aziz Kağan Güneş/Şairin Aynası / 173

Alıntı - 09.05.2019
Etiketler : Dergi hece dergi

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İtibar Dergisi Mayıs Sayısı Yayımlandı
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