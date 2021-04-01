HECE 292 NİSAN'21 SAYISI

HECE 292 NİSAN'21 SAYISI

HECE 292 NİSAN'21 SAYISI

01.04.2021 - Yeni Çıkanlar
HECE 292 NİSAN'21 SAYISI

HECE 292 NİSAN'21 SAYISI

HÜSEYİN ATLANSOY ŞİİRİ

DOSYASI İLE ÇIKTI

İÇİNDEKİLER

ÖNYAZI

Rasim Özdenören / Yazı: Meçhul Yollara Sapmak / 5

ŞİİR

İhsan Deniz / Yana Yana Yan Yana / 7

Faruk Uysal / Herkes Şiir Yazsın / 8

Mustafa Ruhi Şirin / Çocuklar İçin İstanbul Şiirleri: Meyveleri Hep Acı / Yaşlı Martılar / İstanbul’u Sevmek / 10

İrfan Çevik / Kereste / 12

Şakir Kurtulmuş / Kaybolan Oyuncaklar / 13

Hüseyin Bektaş / “Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden” / 15

Şadi Oğuzhan / Roman Kahramanları / 17

Yasin Koç / Dikey Hiç / 18

Ahmet Menteş / Saklandım / 20

Eyyüp Akyüz / Günah Stoku / 21

Bilal Can / Spinoza Okuyup Türküyü Unutan Ağrıya / 22

Yunus Karakoyun / Bu Kış Uzun Sürebilir / 24

Yusuf Bal / Dönüşüm / 25

Hale Nur Yenihançer / Son Celse / 26

Ayşe Nur Kaymak / Bu Sayılmaz / 27

Kubilay Özmen / 570 / 28

Agâh Sayra / Yakarış / 30

Galip Puse / Gözü Kara Güzelliğin ve Kırlara Uygunluğun / 31

ÇEVİRİ SAYFALARI

Hüseyin Münzevi / Kadeh / Ay ve Kaplan / Tüm İsimler / Çev: Nasrin Zabeti Miandoab / 33

Ayda Majid Abadi / Dört Şiir / Çev: Turgut Say / 34

YAZI

Necmettin Turinay / Süleymaniye Kürsüsü’nden Âlem-i İslâm’a Bakışlar / 36

Hasibe Çerko / Üç Kurban / 48

İbrahim Eryiğit / İlhan Berk’in Sayıları Şiirleştirmesi / 55

Alaattin Diker / Heidegger ile Konuşmalar- I / 60

DOSYA: HÜSEYİN ATLANSOY ŞİİRİ

Bilal Can / Sunuş / 64

Hüseyin Atlansoy / Köşede O Kader / 66

Mehmet Solak / Yüzümdeki / 67

Ethem Erdoğan / Hüseyin Atlansoy’un “Gelişin” Şiirine 3 Nazire Denemesi / 70

Yunus Emre Altuntaş / Aşağısı Şehir / 71

Bilal Can- Ethem Erdoğan / Hüseyin Atlansoy ile Söyleşi / 72

Ethem Erdoğan / Saf Şiirden Sahih Şiire Dönüşüm ve Hüseyin Atlansoy Örneklemi / 74

Leyla Arsal / Bir Gökyüzü Aralığı: “Yüzümdeki Eşik” / 79

Yunus Emre Altuntaş / Modern Türk Şiirinin Zencisi: Hüseyin Atlansoy / 86

Mehmet Özger / Hüseyin Atlansoy Şiirinde İroni / 102

Eyyüp Akyüz / Hüseyin Atlansoy Şiirinde Diyalojik Söylem / 105

Aziz Kağan Güneş / 1980 Döneminde Hüseyin Atlansoy Şiiri / 110

Ahmet Edip Başaran / Hüseyin Atlansoy Şiiri / 113

Halil Ünal / Hüseyin Atlansoy ve Şiire Dair Dağınık Sözler / 126

Bilal Can / Bir Giriş Yahut Şairin Şiirle Tanıklığı: “Yüzümdeki Eşik” Bağlamında Şiir, Şuur ve Coğrafya / 128

Mehmet Okumuş / Hüseynî Şiir / 133

Nedim Uzsoy / “Kar Kaplanı Kaplar” Üstünden Atlansoy Şiirini Okumak / 135

Adem Yazıcı / “İntihar İlacı”ndan Çıkamamak / 139

  1. Sueda Kurt /Bir Son Kitap: “Perondaki Melek” / 143

Enes Can / Bizim Buralarda Biri Seviliyorsa Güzeldir / 145

ŞİİR GÜNDELİKLERİ

Ömer Aksay / Şiire Dair Kaydedilen Notlar / 147

YAKIN BAKIŞ

Leyla Arsal / Bir Adanmışlık Abidesi: Melek İmgesi / 151

Çizim: Abdurrahim Toprak / 160

Leyla Arsal / Sonsuz Bir Kontrpuan / 161

Funda Kızıler Emer ile / Melek İmgesi Kitapları Üzerine Söyleşi / Konuşan. Leyla Arsal / 163

OKURYAZARIN NOTLARI

İbrahim Demirci / Nevval Es-Sa’dâvî’nin Ardından / 182

PORTRE

Mehmet Aycı / Güneşin Gezgin Hâli / 183

HECE POSTASI

Faruk Uysal / Derkenar / 185

Düzyazı - Şiir İlişkisi / 188

ÇEŞITKENAR

Erol Yılmaz / Yaşayan Kütüphaneler ile Yaşayan Toplum / 190

KİTAPLIK

Hayrettin Orhanoğlu / Anlatıların Gizli Kapısı ya da İbrahim Tüzer’in Anlatı/Yorum’u Üzerine / 193

İbrahim Gökburun / Yanına Gittiğimizde: Bir Kitabın Adı ve İçeriği Üzerine / 195

Mehmet Kurtoğlu / Şanlıurfa Kolyesi (Bosna Gerçeği Urfa Mistiği) / 197

Yeni Çıkanlar - 01.04.2021
Etiketler : Dergi hece dergisi hüseyin atlansoy

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Dil Ve Edebiyat Araştırmaları Dergisinin Bahar Sayısı Çıktı
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