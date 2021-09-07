HECE 297 EYLÜL 2021 SAYISI ÇIKTI

İÇİNDEKİLER

ŞİİR

Faruk Uysal / Sezai

Hüseyin Atlansoy / Pazartesi İçin İyidir Perşembe

Şakir Kurtulmuş / Medine Garından Bir Tren Kalkar

Hicabi Kırlangıç / Yokuş

Gökhan Akçiçek / Gökçe Kızın Manileri

Ali Sali / Heves Ettiğimiz Gençlik

Mehmet Aycı / Olay Örgüsü

Mustafa Köneçoğlu / Soğutma

Özcan Ünlü / Elli Beşten Yıl Almak

Mustafa Uçurum / Dizilerin Hiç Gelmeyen Sonları

Ethem Erdoğan / Tereke

Şadi Oğuzhan / Çevrim İçi

Nadir Aşçı / Üç Yol

Bilal Can / Panalgin Şiiri

Mehmet Yılmaz / İkna

Nuray Alper / Sora Sora Son Bahar

Aziz Kağan Güneş / Merhum

Ahmet Tepe / Durmadı Bulut Durmadı Deniz

Ahmet Şerif Doğan / Papatyalar Savaşta da Beyaz Açar

HECE’DE İLKLER

Ali Tacar / Bütün Şiirler Bizim / (Sen). 0 < Sen

ÇEVİRİ SAYFALARI

Mevlâna Celâleddin /Gitme /Ben ve Sen / Gönlüm Gönlüm Gönlüm / Çeviren: Hicabi Kırlangıç

YAZI

Turan Karataş / Bu Ezanlar ki…

Hasibe Çerko / İrade ve Masumiyet Olarak Ölüm

Birsen Karaca / Türkçeye Yapılan Çeviri Süreçlerinde Yaşanan Aktarım Sorunları

İbrahim Eryiğit / Matematik / Şiir Düzleminde Hüsrev Hatemi

DOSYA: GÜNÜMÜZ ÖZBEK ŞİİRİ

Hamza Öztürkçü / Sunuş

Uluğbek Hemdemov ile Yeni Özbek Şiiri Hakkında Söyleşi / Konuşan: Marufjon Yuldashev

Erkin Vahidov / Özbeğim

Abdulla Aripov / İnsan KalbI

Rauf Parfi / Ana Türkistan

Enver Abidcan / Hayatın Her Anı Güzel

Halime Hudayberdiyeva / Artık, Git

Sayyara Toyçiyeva / Özbekistan