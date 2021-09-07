HECE 297 EYLÜL 2021 SAYISI ÇIKTI
İÇİNDEKİLER
ŞİİR
Faruk Uysal / Sezai
Hüseyin Atlansoy / Pazartesi İçin İyidir Perşembe
Şakir Kurtulmuş / Medine Garından Bir Tren Kalkar
Hicabi Kırlangıç / Yokuş
Gökhan Akçiçek / Gökçe Kızın Manileri
Ali Sali / Heves Ettiğimiz Gençlik
Mehmet Aycı / Olay Örgüsü
Mustafa Köneçoğlu / Soğutma
Özcan Ünlü / Elli Beşten Yıl Almak
Mustafa Uçurum / Dizilerin Hiç Gelmeyen Sonları
Ethem Erdoğan / Tereke
Şadi Oğuzhan / Çevrim İçi
Nadir Aşçı / Üç Yol
Bilal Can / Panalgin Şiiri
Mehmet Yılmaz / İkna
Nuray Alper / Sora Sora Son Bahar
Aziz Kağan Güneş / Merhum
Ahmet Tepe / Durmadı Bulut Durmadı Deniz
Ahmet Şerif Doğan / Papatyalar Savaşta da Beyaz Açar
HECE’DE İLKLER
Ali Tacar / Bütün Şiirler Bizim / (Sen). 0 < Sen
ÇEVİRİ SAYFALARI
Mevlâna Celâleddin /Gitme /Ben ve Sen / Gönlüm Gönlüm Gönlüm / Çeviren: Hicabi Kırlangıç
YAZI
Turan Karataş / Bu Ezanlar ki…
Hasibe Çerko / İrade ve Masumiyet Olarak Ölüm
Birsen Karaca / Türkçeye Yapılan Çeviri Süreçlerinde Yaşanan Aktarım Sorunları
İbrahim Eryiğit / Matematik / Şiir Düzleminde Hüsrev Hatemi
DOSYA: GÜNÜMÜZ ÖZBEK ŞİİRİ
Hamza Öztürkçü / Sunuş
Uluğbek Hemdemov ile Yeni Özbek Şiiri Hakkında Söyleşi / Konuşan: Marufjon Yuldashev
Erkin Vahidov / Özbeğim
Abdulla Aripov / İnsan KalbI
Rauf Parfi / Ana Türkistan
Enver Abidcan / Hayatın Her Anı Güzel
Halime Hudayberdiyeva / Artık, Git
Sayyara Toyçiyeva / ÖzbekistanYeni Çıkanlar - 07.09.2021