Hece Dergisi 243. Sayısı Yayımlandı

Hece dergisi her ay güçlenerek yoluna devam ediyor. Rasim Özdenören’in önyazısının ardından Hece’nin şiir sayfaları Hayriye Ünal’ın “Unutulma Hakkı” şiiriyle açılıyor. Şiirdeki diğer imzalara bakılınca tam bir genç şair sayısı olmuş denebilir Hece’nin bu sayısına. Burak Ş. Çelik, Yasin Koç, Çağatay Koparal, Onur Ocak, Ali Berkay, Hasan Özlen, Selami Mete Akbaba, Hasan Bozdaş, Manolya Gürocak, Süleyman Unutmaz, Cengizhan Genç, Leyla Arsal, Kaan Eminoğlu, Mehmet Doruk Kandemir, Ayşe Çelikkaya, Ali Akçakaya. Hece’de ilk kez şiirleri yayımlanan şairler şöyle: Muhammet Çelik, Şahan Çoker, Bahar Emre, Emre Yılmaz, Kader Demirok.

Hece dergisi bu ay Orhan Okay konulu bir dosya hazırlamış. Merhumun kızı Yeliz Okay başta olmak üzere Hoca’nın dostları, öğrencileri bu dosyada: Celâl Tarakçı, Recep Toparlı, Nâzım H. Polat, Turan Karataş, Handan İnci, Mehmet Güneş, Tuba İsen Durmuş, Murat Kapkıner, Mehmet Kahraman, Mehmet Terzi, Zeynep Sati Yalçın, Muhsin Mete, Semih Diri, Koray Üstün, Hayrettin Durmuş, Yusuf Turan Günaydın, Mustafa Aslan. Mehmet Aycı kendi köşesinde yazdığı Okay portresiyle katkıda bulunuyor dosyaya.

Şiir ağırlıklı bu sayının çeviri sayfalarını bu ay Çağatay Koparal, Eda Ata ve Burak Ş. Çelik hazırlamış. Thomas Szasz’ın Kraus yorumunu Koparal çevirirken Kraus’un şiirlerini Burak Ş. Çelik çevirisiyle okuyacağız. Eda Ata ise bir Japon şairi keşfediyor, Kimiko Hahn’ı sunuyor Hece okuruna. “Ayın Söyleşisi”nde şair Arif Ay, Erdem Dönmez’in Gün Dökümleri’ne dair sorularını yanıtlıyor. Hece’de bu ay genç bir öykücüden bir öykü var: M. Fatih Kutlubay’dan “Misak’ın Aynaları”.

Derginin yazılar bölümü Ali Karaçalı’nın günlükleri ile açılıyor. Karaçalı, 1983’ten haberler getiriyor Günler’de: İçinde uçuşan kuşlardan, koşan atlardan, uzayan yollardan, lirik çıngılardan… Hasibe Çerko’nun “Göksu Manzaraları” gezi türünün bir örneği. Osman Özbahçe Hece’de poetik yazılarını sürdürürken Memduh Özdemir Ayşe Çil’in Rudolf Bultmann’da Vahiy ve Mitoloji kitabını inceliyor. Pankaj Mishra’nın “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Tarihin Bekleme Salonu” yazısını İngilizceden İdris Çakmak Hece için çevirmiş.

Hece’nin gözde bölümlerinden “Yazarın Oyuncakları”nda Nuri Pakdil’i konuşturan Necip Evlice’nin kayıtları yer alıyor. İbrahim Kardeş Hece Postası’nda şair adaylarını yanıtlarken İbrahim Demirci dil konusunda, Zelkif Yıldırım ve Osman Akyol sinema alanında kendilerine tahsis edilen sayfalarda yazıyor. Bu sayıda çeşitkenarı Manolya Gürocak, Şeyma Subaşı,Mehmet Güneş, Yusuf Bahadır Çevirgen hazırlamış. Yeni kitapları ise Ömer Ayhan, Emre Yılmaz, Yusuf Turan Günaydın kaleminden okuyabilirsiniz.