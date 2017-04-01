Hece Dergisi 244. Sayısı Yayımlandı

Hece dergisi her ay bir edebiyat gündemi belirliyor. Bu sayıda Mehmet Hakkı Suçin’in başkanlığında Necdet Neydim, Ayşe Ece, Jonathan Maurice Ross ve Hülya Arslan’ın katılımcı olduğu bir oturumda edebî çeviri sorunları tartışılıyor. Oturum konusuna dair uzaktan erişimle Betül Parlak ile yapılan bir söyleşi konuyu tamamlıyor. Hepsi de mütercim olan katılımcıların ayrı diller ve coğrafyalardan tercüme deneyimleri konuya dair iyi bir kaynak oluşturuyor.

Dile dair bir Rasim Özdenören yazısıyla açılan derginin şiir sayfaları oldukça zengin. Nicedir dergilerde görmediğimiz Erdal Çakır veOsman Özbahçe’den sonra Âtıf Bedir “Senin bir resimden geldiğini düşünmek isterim” diyerek giriyor şiirine. Hece’de ilk kez yer alan şairler: İbrahim Yolalan, Duygu Güles K., Muhammed Enes Kala, Refia Kadayıfçı. Hece’ye bu ay şiirleriyle canlılık katan diğer şairler şöyle: Yasin Koç, Burak Ş. Çelik, Semih Diri, Gülsen Kıraç, İdris Çakmak, Selim Erdoğan, Muhammet Çelik, Aziz Kağan Güneş, Emre Yılmaz, Mustafa Ergin Kılıç, Ahmet Menteş, Mehmet Doruk Kandemir, Mustafa Bal, Sena Çelik, Mehmet Biter.

Çeviri sayfalarının önemli iki konuğu var. Yusuf Öz Farsçadan bir öyküsünü aktardığı önemli öykücü Cafer Muderris Sâdıkî’yi tanıtıyorHece okuruna. Burak Ş. Çelik ise keşfe devam ediyor, bu sayıda Wolfgang Borchert’le yapılmış kısa bir söyleşinin yanı sıra Borchert’in Türkçede ilk kez yer alacak bir manifesto denemesini de çevirdi.

Bu sayının öyküsünü genç öykücü Volkan Zamanoğlu yazdı. Galip Bildirici Ay Işığı Sonatı, Ömer Ayhan Olağanüstü Bir Gecedenemeleriyle Hece’de yer alırken şiire dair yazıları Hasan Özlen, Adnan Karaismailoğlu ve Ertuğrul Aydın kaleme aldı. Hece’nin iki yılı aşkın devam eden bölümlerinde dil sorunlarını gündeme getiren İbrahim Demirci, kültür dünyasından portreleriyle Mehmet Aycı, sinemayı sanat yapan yönetmenlerin kült filmlerinin felsefesini yazan Zelkif Yıldırım bu sayıda da özel konulara değiniyorlar. Yazarın oyuncaklarında şair Ali Günvar “Bütün İnsanlar Aynı Yaştadır” diyor.

Ali Karaçalı günlüğünde 80’li yılları anlatmayı sürdürürken Ahmet Sezikli Besim F. Dellaloğlu ile “Zamanın İçinden Zamanın Dışından” bir söyleşi gerçekleştirdi. “Artık kendi siyasal, ideolojik ‘cemaat’lerimizi terk edip ‘sivil’ bir kültürel, edebî kamu inşa etmemiz lazım. Bu da kültürel ateşkes olmadan olmaz. Bu nedenle önemsiyorum. Ancak bu şekilde ‘kanonik’ kurumlar inşa edebiliriz.” diyerek sivilliği ve ateşkesi vurgulayan Dellaloğlu söyleşisi kayda değer tespitler içeriyor.

Mücahit Gündoğdu bu ay Türk Sinemasına tahsis edilen bölümde politik üslubuyla öne çıkan yönetmen Yılmaz Güney’i anlatıyor. Hece postasından genç şaire mektuplar İbrahim Kardeş imzalı. Çeşitkenarda Nagihan Şahin, Leyla Arsal, Naciye Diken, Yusuf Turan Günaydın, Mehmet Doruk Kandemir, Ömer Erdoğan haberleri yer alıyor. Yeni Kitaplar bölümünü Halil Ünal, Burak Ş. Çelik, Cennet Arslan, Semiha Kavak, Ahmet Belada, Fahri Bakırcı hazırladı.