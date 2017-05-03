Hece Dergisi 245. Sayısı Yayımlandı

Rasim Özdenören’in “Ufuktaki Paranoya”ya dair yazdığı Hece’de bu ay “taşra-merkez bağlamında Türk edebiyatı”nın işlendiği bir oturum var. Ramazan Kaplan’ın yönettiği oturumda Taner Tatar, Bedia Koçakoğlu ve Necmettin Turinay söz alıyor.

Hece dergisi Mart sayısı şiir sayfaları Cevdet Karal ile açılıyor, Hakan Şarkdemir ile devam ediyor: “Direkleri yıkılmış, viran olmuş Hâni’nin evi; / Hatırlatan bir şey mi kalmış bana yiğitleri…”

“Ben İngiliz dilinde küçük harfle yazılmam” diyen Ömer Erdoğan ve Hasan Ulaş Hece’de şiirleriyle ilk kez yer alıyor. Bu ay dergide şiirleri okunabilecek diğer şairler Yılmaz Daşcıoğlu, Mehmet Aycı, İrfan Çevik, Manolya Gürocak, İbrahim Yolalan, Halil Ünal, Hasan Özlen, Eyyüp Akyüz, Burak Ş. Çelik, Bahar Emre, Bilal Can.

Hece dergisi çeviri sayfalarının konuk şairi, Yavuz Demir çevirisiyle Billy Collins.

Julie Jensen’in “Kahverengi Ayakkabılar” adlı oyununu Merve Yalçın Türkçeye çevirdi. Kemal Kahraman’ın “Çeviri Üzerine Notlar” yazısı çeviri işinin önemini farklı devirleri karşılaştırarak kurcalıyor.

Hece’de her sayı yayımlanan öykülerin bir özelliği var. Ya öykü sarsıcılığıyla öne çıkıyor ya da dergi, yeni bir öykücüyü edebiyat dünyasına tanıtıyor. Zeynep Sati Yalçın “Sustum” adlı öyküsüyle insanda bir süre sessizliğe yol açıyor. Hece şiirde olduğu gibi genç yetenekleri öyküde de keşfe devam ediyor: İleride daha sık göreceğimiz M. Furkan Erbay ilk kez öykü yayımlıyor Hece’de “Yüzsüz Adam ve Gece Gezintisi”.

Ayın söyleşisinde Gökdemir İhsan, Katakofti romanına dair Gülşah Sanin’in sorularını yanıtlıyor: “Ne aradığımızdan bağımsız olarak, arayış fikrini hatırlatmak istedim.”

Derginin yazılar bölümünde altı yazı bulunuyor: Hece dergisi yazar kadrosuna bu sayıda iki yeni yazarı katarak roman türüne dair bir adım daha atıyor. İlk yazısında Duygu Güles K.’nın konusu Tatar Çölü’nün Sakinleri. Burcu Tekin ise Cortázar’ı anlamak için ipuçları veriyor okura. Yazdığı novella yazılarıyla Hece daimî yazar kadrosuna dâhil olmuş Ömer Ayhan bu sayıda Uyumsuzlar’ı irdeliyor. Poetik yazıların ilki eleştirmen-şair Osman Özbahçe’ye, ikincisi güncel şiire yoğunlaşan Hasan Özlen’e ait. Hasibe Çerko kent izlenimlerini sürdürüyor Hece’de.

İbrahim Demirci’nin ilgiyle takip edilen dil yazıları bu sayıda okuryazarın soruları olarak sürüyor. İbrahim Kardeş Hece Postası’nda şair adaylarına içten mektuplar yazarken Zelkif Yıldırım sinemayı sanat katına yükselten film listesine bir yenisini daha ekliyor bu sayıda. Mücahit Gündoğdu Ömer Kavur’u anlatırken Ali Karaçalı samimi ve sıcak günlüğünü okura açmayı sürdürüyor. Yazarın oyuncaklarının konuğu Vefa Taşdelen, Mehmet Aycı’nın portre konuğu 1997’den bu yana Hece’nin ardındaki görünmez kahraman Ömer Faruk Ergezen. Okur ilk kez yıllardır takip ettiği dergi ve yayınların kurucusu Ergezen’i, Aycı’nın “iyi biliriz” diyen aynasından tanıma fırsatı bulacak.

Bu sayıda çeşitkenarı Samet Balta, Hüzeyme Yeşim Koçak, Semih Diri, Yasin Koç, İrfan Dağ, Beyza Nur Demirci, Şakir Kurtulmuş, Ali Salih Fırat hazırlamış. Yeni kitapları ise Ali Galip Yener, Âtıf Bedir, Yusuf Turan Günaydın, Cennet Arslan, Burak Ş. Çelik kaleminden okuyabilirsiniz.