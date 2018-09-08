Hece Dergisi 261. Sayısı Yayımlandı

ÖNYAZI

Rasim Özdenören/Türkiye’de Özgürlük ve Demokrasi Sorunu / 5

ŞİİR

Osman Özbahçe/Duble Mesaj / 11

Vural Kaya/Aynalı Erik ile 44 Yaş Meseli / 16

Adem Turan/Mangan’a Şiirler / 17

Emre Öztürk/Delirmezden Önce Ben Niçin / 20

Halil Ünal/Meryemsizlik Yasası / 22

Mehmet Aycı/Av / 25

Emre Yılmaz/Resmimi Dağlarla Çek / 26

Şenol Korkut/Tapul / 28

İbrahim Yolalan/Cepheler / 29

Burak Ş. Çelik/Suçluyu Tanrısından Tanırım / 31

Murat Kapkıner/Hanımefendi / 33

Hasan Yurtoğlu/Özdeşlik / 34

Mete Akbaba/Bilgelerin Bilmediği Hayretlere Sevk Eden Gerçeğin İkindisi -Öğleyle Akşam Arası- / 35

Duygu Irmak/Sarışın / 37

Seher Özkök/Spleen / 38

Tunay Özer/Panorama / 39

Semih Diri/Mıh / 40

Mervan Söylemez/Kayda Geçmeyenler / 41

Osman Gönül/Eve Dönülebilir / 42

ÇEVİRİ SAYFALARI

Nilüfer Özgür/John Donne’dan Bir Şiir / 43

John Donne /Yas Tutmayı Yasaklayan Veda / 45

John Donne/A Valediction: Forbidding Mourning / 47

Serpil Yıldırım/Moniro Ravanipour ve “Gri Cuma” Öyküsü Üzerine / 48

Moniro Ravanipour/Gri Cuma / 50

ÖYKÜ

Esra Özdemir Demirci/Yok / 58

Arzu Özdemir/Beklenti/Dava / 61

Salih Toprak/Ebedî Öğrenci / 62

GÜNLÜK

İsmail Karakurt/Günlerin Köpüğü 1001 / 63

YAZILAR

Arif Ay/İnsanlığın Pusulası: Kudüs / 72

Vefa Taşdelen/Edeb, Edebiyat, Medeniyet / 75

Ebubekir Yoldaş/Yahudi Felsefesi Tarihi / 84

Burak Ş. Çelik/Yeniden Yazım Bağlamında Faust Miti / 96

Gökhan Tunç/İroni ve İsmet Özel’in Bir Şiiri / 101

AYIN SÖYLEŞİSİ

Cahid Efgan Akgül/İsmail Karakurt ile Çiçekli Yazma Üzerine / 110

ŞİİR BULUŞMASI

Hakan Şarkdemir’le Şiir, Resim, Eleştiri, Parodi ve Poetik Hikem Kitabına Dair

Burak Ş. Çelik • Berf Çakmakçı • Hakan Şarkdemir • Şeyma Kitapçı • Hayriye Ünal • Emre Yılmaz • Hasan Bozdaş • Ali C Yoksuz / 119

OKURYAZARIN NOTLARI

İbrahim Demirci/Tunalı Hilmi’nin Nesi Var? / 150

PORTRE

Mehmet Aycı/Sesinde Bir Irmağın Renkleri Rüyaları / 152

BENİM FİLMLERİM

Zelkif Yıldırım/Tokyo Twilight / 154

ÇEŞİTKENAR

M. Fatih Kutlubay/İzzet Yasar İçin Bir Anma Yazısı / 157

Osman Özbahçe’yi Etkileyen 10 Şairden Kitaplar / 160

Şeyma Kitapçı/Leyla Arsal’la İncinmişlik Asidi’ne Dair Kısa Kısa / 160

Leyla Arsal/Saussure’den Cassirer’e Düşünce Örtüsü / 162

Aziz Kağan Güneş/Allah Bizi Türküsüz Bırakmasın / 164

YENİ KİTAPLAR

Âtıf Bedir/Gölgeli Adam Mustafa Sarıçiçek / 166

Ömer Doğru/Mirza Esedullah Han Galib / 168

Hasan Bozdaş/Zarifoğlu’nu Okumak / 173





