Hece Dergisi 261. Sayısı Yayımlandı
ÖNYAZI
Rasim Özdenören/Türkiye’de Özgürlük ve Demokrasi Sorunu / 5
ŞİİR
Osman Özbahçe/Duble Mesaj / 11
Vural Kaya/Aynalı Erik ile 44 Yaş Meseli / 16
Adem Turan/Mangan’a Şiirler / 17
Emre Öztürk/Delirmezden Önce Ben Niçin / 20
Halil Ünal/Meryemsizlik Yasası / 22
Mehmet Aycı/Av / 25
Emre Yılmaz/Resmimi Dağlarla Çek / 26
Şenol Korkut/Tapul / 28
İbrahim Yolalan/Cepheler / 29
Burak Ş. Çelik/Suçluyu Tanrısından Tanırım / 31
Murat Kapkıner/Hanımefendi / 33
Hasan Yurtoğlu/Özdeşlik / 34
Mete Akbaba/Bilgelerin Bilmediği Hayretlere Sevk Eden Gerçeğin İkindisi -Öğleyle Akşam Arası- / 35
Duygu Irmak/Sarışın / 37
Seher Özkök/Spleen / 38
Tunay Özer/Panorama / 39
Semih Diri/Mıh / 40
Mervan Söylemez/Kayda Geçmeyenler / 41
Osman Gönül/Eve Dönülebilir / 42
ÇEVİRİ SAYFALARI
Nilüfer Özgür/John Donne’dan Bir Şiir / 43
John Donne /Yas Tutmayı Yasaklayan Veda / 45
John Donne/A Valediction: Forbidding Mourning / 47
Serpil Yıldırım/Moniro Ravanipour ve “Gri Cuma” Öyküsü Üzerine / 48
Moniro Ravanipour/Gri Cuma / 50
ÖYKÜ
Esra Özdemir Demirci/Yok / 58
Arzu Özdemir/Beklenti/Dava / 61
Salih Toprak/Ebedî Öğrenci / 62
GÜNLÜK
İsmail Karakurt/Günlerin Köpüğü 1001 / 63
YAZILAR
Arif Ay/İnsanlığın Pusulası: Kudüs / 72
Vefa Taşdelen/Edeb, Edebiyat, Medeniyet / 75
Ebubekir Yoldaş/Yahudi Felsefesi Tarihi / 84
Burak Ş. Çelik/Yeniden Yazım Bağlamında Faust Miti / 96
Gökhan Tunç/İroni ve İsmet Özel’in Bir Şiiri / 101
AYIN SÖYLEŞİSİ
Cahid Efgan Akgül/İsmail Karakurt ile Çiçekli Yazma Üzerine / 110
ŞİİR BULUŞMASI
Hakan Şarkdemir’le Şiir, Resim, Eleştiri, Parodi ve Poetik Hikem Kitabına Dair
Burak Ş. Çelik • Berf Çakmakçı • Hakan Şarkdemir • Şeyma Kitapçı • Hayriye Ünal • Emre Yılmaz • Hasan Bozdaş • Ali C Yoksuz / 119
OKURYAZARIN NOTLARI
İbrahim Demirci/Tunalı Hilmi’nin Nesi Var? / 150
PORTRE
Mehmet Aycı/Sesinde Bir Irmağın Renkleri Rüyaları / 152
BENİM FİLMLERİM
Zelkif Yıldırım/Tokyo Twilight / 154
ÇEŞİTKENAR
M. Fatih Kutlubay/İzzet Yasar İçin Bir Anma Yazısı / 157
Osman Özbahçe’yi Etkileyen 10 Şairden Kitaplar / 160
Şeyma Kitapçı/Leyla Arsal’la İncinmişlik Asidi’ne Dair Kısa Kısa / 160
Leyla Arsal/Saussure’den Cassirer’e Düşünce Örtüsü / 162
Aziz Kağan Güneş/Allah Bizi Türküsüz Bırakmasın / 164
YENİ KİTAPLAR
Âtıf Bedir/Gölgeli Adam Mustafa Sarıçiçek / 166
Ömer Doğru/Mirza Esedullah Han Galib / 168
Hasan Bozdaş/Zarifoğlu’nu Okumak / 173
Alıntı - 08.09.2018