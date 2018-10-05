Hece Dergisi 262. Sayısı Yayımlandı

ÖNYAZI

Rasim Özdenören/Devril Parçalanmış Duvar! / 5

ŞİİR

Cahit Koytak/Hacamat Damlaları / 7

İrfan Çevik/Apriori Serapa 10

Süleyman Geleri/Bayramdakapılaraçık / 11

Emre Öztürk/Taş Kesiği / 12

Halil Ünal/Meryemsizlik Yasası / 13

Ali Berkay/Zyklon B / 15

Cengizhan Genç/Bile Değil / 16

Emre Yılmaz/Davulcuya Kaçmayasın Diye / 17

Yunus Emre Altuntaş/Karşısı Deniz / 19

Leyla Arsal/Sonsuza Kadar Yaşamak Duygusu / 21

Burak Ş. Çelik/Kabuk Tutmuş Yaralarıma / 23

Muhammet Çelik/Ay Dolanır Vadilerinde / 24

Mustafa Uçurum/Tercih Hatası /28

Eray Sarıçam/Onun Hikâyesi / 29

Sena Çelik/E14 Max 40W / 30

Mehmet Doruk Kandemir/Geçerli Sebepler Fabrikası / 32

Burak Çelik/Derde Dert Dedirten Baş Dünya ile Baş Başa / 33

Fatih Korkmaz/Yol / 35

ÇEVİRİ SAYFALARI

Funda Kızıler Emer/Meleklerle Konuşan Adam ve Onun Melek Şarkıları’ndan /36

Rainer Maria Rilke/Engellieder/Melek Şarkıları / 40

Ihab Hassan/Yok Olan Biçim / 42

ÖYKÜ

Arzu Özdemir/Parça Parça Ben / 51

Salih Toprak/Tedavi / 53

Burak Çavuş/Global Taşranın Merdivenleri / 54

ŞİİR BULUŞMALARI

Hüseyin Atlansoy ile Şiir Üzerine Hayriye Ünal * Faruk Uysal * Âtıf Bedir * Memduh Özdemir * Burak Ş. Çelik * Hasan Bozdaş * Selçuk Çınar * Şeyma Kitapçı * Gülsen Kıraç * Halil Ünal* Leyla Arsal /58

YAZILAR

Hasibe Çerko/Dilin Tarihdışılığı / 76

Mehmet Kahraman/Kudüs Notları / 84

Ali K. Metin/Alçak Sesle ve Divanece Söylenen Şiirler / 90

Yunus Emre Altuntaş/Dergilerde Şiir / 96

Müge Göncü/Peyami Safa Kahramanlarının Korkuyla İmtihanı / 101

HECE TAŞI: KAMİL AYDOĞAN

Kamil Aydoğan Biyografi / 111

Kamil Aydoğan’dan Bir Şiir / 112

Kamil Aydoğan’ın Günlüğünden / 114

Kamil Aydoğan’dan Ali Karaçalı’ya Üç Mektup / 119

Ali Karaçalı/Kamil Aydoğan’lı Son Günler / 122

Arif Ay/Hatıralar Sandığı / 131

Erdal Çakır/Mis Kokulu Bir Şerbettir Ecel / 133

Ali Sali/Hayallerimiz Vardı Bizim, Kamil Abi’nin de / 135

Baki Kaya/Hayat Böyledir İşte / 140

Âtıf Bedir/Hayatın Kitaplara Sığmayan Yüzü / 143

Kamil Aydoğan’ı Eşi Semiray Aydoğan’a Sorduk / 149

Kamil Aydoğan’ı Çocukları İlke Hicran, Ayşe Hicret, Safiye Merve, Muhammet Mustafa’ya Sorduk / 156

Mehmet Aycı/Bir Dağ Nasıl Yürürse Başaklara / 158

OKURYAZARIN NOTLARI

İbrahim Demirci/Namık Kemal’i Okuyamıyoruz! / 160

BENİM FİLMLERİM

Zelkif Yıldırım/Le Havre / 162

TÜRK SİNEMASI

Mücahit Gündoğdu/Ertem Eğilmez / 165

ÇEŞİTKENAR

Hayrettin Durmuş/Deneme Üzerine Düşünceler / 171

Ali Sali/Şiir Söylemlerden Bir Söylem midir? / 172

Leyla Arsal/Dil’in Evrim Mucizesi / 174

Aziz Kağan Güneş/Ömür Bahçesi-Nida Ateş / 176

Mert Özden/ “Durum Güncellemesi” Şiirden Hapse / 177

YENİ KİTAPLAR

Ali Necip Erdoğan/Gazzali ve İmgelem Poetikası / 178

Eyüp Tekin/Güvercin Gerdanlığı / 181

Saadet Çetin/Rüzgâra Karşı Duran Şair / 183

Hasan Hüseyin Torun/Âşık Dante / 185