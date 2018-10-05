Hece Dergisi 262. Sayısı Yayımlandı
ÖNYAZI
Rasim Özdenören/Devril Parçalanmış Duvar! / 5
ŞİİR
Cahit Koytak/Hacamat Damlaları / 7
İrfan Çevik/Apriori Serapa 10
Süleyman Geleri/Bayramdakapılaraçık / 11
Emre Öztürk/Taş Kesiği / 12
Halil Ünal/Meryemsizlik Yasası / 13
Ali Berkay/Zyklon B / 15
Cengizhan Genç/Bile Değil / 16
Emre Yılmaz/Davulcuya Kaçmayasın Diye / 17
Yunus Emre Altuntaş/Karşısı Deniz / 19
Leyla Arsal/Sonsuza Kadar Yaşamak Duygusu / 21
Burak Ş. Çelik/Kabuk Tutmuş Yaralarıma / 23
Muhammet Çelik/Ay Dolanır Vadilerinde / 24
Mustafa Uçurum/Tercih Hatası /28
Eray Sarıçam/Onun Hikâyesi / 29
Sena Çelik/E14 Max 40W / 30
Mehmet Doruk Kandemir/Geçerli Sebepler Fabrikası / 32
Burak Çelik/Derde Dert Dedirten Baş Dünya ile Baş Başa / 33
Fatih Korkmaz/Yol / 35
ÇEVİRİ SAYFALARI
Funda Kızıler Emer/Meleklerle Konuşan Adam ve Onun Melek Şarkıları’ndan /36
Rainer Maria Rilke/Engellieder/Melek Şarkıları / 40
Ihab Hassan/Yok Olan Biçim / 42
ÖYKÜ
Arzu Özdemir/Parça Parça Ben / 51
Salih Toprak/Tedavi / 53
Burak Çavuş/Global Taşranın Merdivenleri / 54
ŞİİR BULUŞMALARI
Hüseyin Atlansoy ile Şiir Üzerine Hayriye Ünal * Faruk Uysal * Âtıf Bedir * Memduh Özdemir * Burak Ş. Çelik * Hasan Bozdaş * Selçuk Çınar * Şeyma Kitapçı * Gülsen Kıraç * Halil Ünal* Leyla Arsal /58
YAZILAR
Hasibe Çerko/Dilin Tarihdışılığı / 76
Mehmet Kahraman/Kudüs Notları / 84
Ali K. Metin/Alçak Sesle ve Divanece Söylenen Şiirler / 90
Yunus Emre Altuntaş/Dergilerde Şiir / 96
Müge Göncü/Peyami Safa Kahramanlarının Korkuyla İmtihanı / 101
HECE TAŞI: KAMİL AYDOĞAN
Kamil Aydoğan Biyografi / 111
Kamil Aydoğan’dan Bir Şiir / 112
Kamil Aydoğan’ın Günlüğünden / 114
Kamil Aydoğan’dan Ali Karaçalı’ya Üç Mektup / 119
Ali Karaçalı/Kamil Aydoğan’lı Son Günler / 122
Arif Ay/Hatıralar Sandığı / 131
Erdal Çakır/Mis Kokulu Bir Şerbettir Ecel / 133
Ali Sali/Hayallerimiz Vardı Bizim, Kamil Abi’nin de / 135
Baki Kaya/Hayat Böyledir İşte / 140
Âtıf Bedir/Hayatın Kitaplara Sığmayan Yüzü / 143
Kamil Aydoğan’ı Eşi Semiray Aydoğan’a Sorduk / 149
Kamil Aydoğan’ı Çocukları İlke Hicran, Ayşe Hicret, Safiye Merve, Muhammet Mustafa’ya Sorduk / 156
Mehmet Aycı/Bir Dağ Nasıl Yürürse Başaklara / 158
OKURYAZARIN NOTLARI
İbrahim Demirci/Namık Kemal’i Okuyamıyoruz! / 160
BENİM FİLMLERİM
Zelkif Yıldırım/Le Havre / 162
TÜRK SİNEMASI
Mücahit Gündoğdu/Ertem Eğilmez / 165
ÇEŞİTKENAR
Hayrettin Durmuş/Deneme Üzerine Düşünceler / 171
Ali Sali/Şiir Söylemlerden Bir Söylem midir? / 172
Leyla Arsal/Dil’in Evrim Mucizesi / 174
Aziz Kağan Güneş/Ömür Bahçesi-Nida Ateş / 176
Mert Özden/ “Durum Güncellemesi” Şiirden Hapse / 177
YENİ KİTAPLAR
Ali Necip Erdoğan/Gazzali ve İmgelem Poetikası / 178
Eyüp Tekin/Güvercin Gerdanlığı / 181
Saadet Çetin/Rüzgâra Karşı Duran Şair / 183
Hasan Hüseyin Torun/Âşık Dante / 185Alıntı - 05.10.2018