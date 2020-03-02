Hece Dergisi 279. Sayı Yayımlandı
ÖNYAZI
Rasim Özdenören / Bir Nehri Geçmek Ya Da Kuşak Farkı… / 5
ŞİİRLER
Arif Ay / Vahşet Anıtı / 7
Faruk Uysal / Hatice / 8
İhsan Deniz / J / 10
İrfan Çevik / Ölçü / 11
Hicabi Kırlangıç / Dua / 12
Ömer Aksay / Korkunun Seyri / 13
Mehmet Aycı / Spa / 15
Adem Turan / Mangan’a Şiirler / 16
Ali Sali / Kalbimizin Sehiv Secdesi / 18
İbrahim Yolalan / Hayvanlar Terliyor Zahit / 19
Seher Özkök / Kırık Hayat / 20
Mustafa Uçurum / Her Ayrılık Ölümlere Yol Değil / 21
Leyla Arsal / Sesi Sessizliğin / 22
Tunay Özer / İnsanı Ağlatan Hediyeler / 23
İbrahim Gökburun / Petrol Yolu 25
Mehmet Doruk Kandemir / Dağda Kaybettiğim Kelime / 26
Emre Öztürk / Uçak Modu / 27
Kemalettin Bal / Anne Risalesi 28
Vasfettin Yağız / İki Uçtan Eşit Uzaklık / 30
Murat Çetin / Yasak Hece Taşları / 31
Emre Demir / Saçları Vardı-r Aşkın / 32
Süleyman Yılmaz / En Tristesse / 33
ÇEVIRI SAYFALARI
Mevlanâ Celâleddin / Gazel / 35
Abdulahad Abdurreşid Berkî / Dostluk Kasidesi / 38
Abdulahad Abdurreşid Berkî / Gece / 40
ÖYKÜ
Vural Kaya / Gorki’nin Yeğeni / 41
Şeyma Subaş / Öyle Demeyin Taylar Güzel Kaval Çalar / 42
YAZI
Hatice Bildirici / Edward Said’in Kudüs’ü / 45
Mehmet Narlı / Düşen Yaprağıma Ağaç Olanım / 50
Leyla Arsal / Bilişsel Şiirbilim’in Şiire Sunduğu Anlam Evreni / 52
- Ömer Özden/ Âşık Sümmanî’nin Şiirlerinde Felsefi Ögeler /55
ŞII R GÜNDELIKLERI
Ömer Aksay / Şiire Dair Kaydedilen Notlar / 65
ŞII R BULUŞMALARI
Murat Üstübal ile Şiire ve Kurama Dair / 67
Katılımcılar: Vasfettin Yağız, Hasan Bozdaş, Ali Berkay, Mehmet Can İnsperest, Alptuğ Topaktaş, Hayriye Ünal, Mert Özden, A. Emre Cengiz, Hakan Şarkdemir, Duygu Irmak, Ümit Erdem.
OKURYAZARIN NOTLARI
İbrahim Demirci / Dörtgeni Biçen Üçgen / 107
GÜNLÜK
Ali Karaçalı / Günler / 109
PORTRE
Mehmet Aycı / Kaygılı Kardeş / 115
BENIM FILMLERIM
Zelkif Yıldırım / Kenji Mizoguchi - Ugetsu Monogatari (1953) / 117
HECE POSTASI
Faruk Uysal / 123
ÇEŞITKENAR
Christopher De Bellaigue / İranlıların “Te’âruf”u / 129
Hayrettin Orhanoğlu /Sinemanın Gizemli Odası: Fantastik Tarih / 131
Hayrettin Durmuş / Kitaplar Arasında / 134
YENI KITAPLAR
Naima Kalkan / Siyavuş’un Ölüm / 137
İbrahim Eryiğit / Diğer Şeyler / 139
Aydın Hız / Delinin Biri / 142Yeni Çıkanlar - 02.03.2020