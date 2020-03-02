Hece Dergisi 279. Sayı Yayımlandı

ÖNYAZI

Rasim Özdenören / Bir Nehri Geçmek Ya Da Kuşak Farkı… / 5

ŞİİRLER

Arif Ay / Vahşet Anıtı / 7

Faruk Uysal / Hatice / 8

İhsan Deniz / J / 10

İrfan Çevik / Ölçü / 11

Hicabi Kırlangıç / Dua / 12

Ömer Aksay / Korkunun Seyri / 13

Mehmet Aycı / Spa / 15

Adem Turan / Mangan’a Şiirler / 16

Ali Sali / Kalbimizin Sehiv Secdesi / 18

İbrahim Yolalan / Hayvanlar Terliyor Zahit / 19

Seher Özkök / Kırık Hayat / 20

Mustafa Uçurum / Her Ayrılık Ölümlere Yol Değil / 21

Leyla Arsal / Sesi Sessizliğin / 22

Tunay Özer / İnsanı Ağlatan Hediyeler / 23

İbrahim Gökburun / Petrol Yolu 25

Mehmet Doruk Kandemir / Dağda Kaybettiğim Kelime / 26

Emre Öztürk / Uçak Modu / 27

Kemalettin Bal / Anne Risalesi 28

Vasfettin Yağız / İki Uçtan Eşit Uzaklık / 30

Murat Çetin / Yasak Hece Taşları / 31

Emre Demir / Saçları Vardı-r Aşkın / 32

Süleyman Yılmaz / En Tristesse / 33

ÇEVIRI SAYFALARI

Mevlanâ Celâleddin / Gazel / 35

Abdulahad Abdurreşid Berkî / Dostluk Kasidesi / 38

Abdulahad Abdurreşid Berkî / Gece / 40

ÖYKÜ

Vural Kaya / Gorki’nin Yeğeni / 41

Şeyma Subaş / Öyle Demeyin Taylar Güzel Kaval Çalar / 42

YAZI

Hatice Bildirici / Edward Said’in Kudüs’ü / 45

Mehmet Narlı / Düşen Yaprağıma Ağaç Olanım / 50

Leyla Arsal / Bilişsel Şiirbilim’in Şiire Sunduğu Anlam Evreni / 52

Ömer Özden/ Âşık Sümmanî’nin Şiirlerinde Felsefi Ögeler /55

ŞII R GÜNDELIKLERI

Ömer Aksay / Şiire Dair Kaydedilen Notlar / 65

ŞII R BULUŞMALARI

Murat Üstübal ile Şiire ve Kurama Dair / 67

Katılımcılar: Vasfettin Yağız, Hasan Bozdaş, Ali Berkay, Mehmet Can İnsperest, Alptuğ Topaktaş, Hayriye Ünal, Mert Özden, A. Emre Cengiz, Hakan Şarkdemir, Duygu Irmak, Ümit Erdem.

OKURYAZARIN NOTLARI

İbrahim Demirci / Dörtgeni Biçen Üçgen / 107

GÜNLÜK

Ali Karaçalı / Günler / 109

PORTRE

Mehmet Aycı / Kaygılı Kardeş / 115

BENIM FILMLERIM

Zelkif Yıldırım / Kenji Mizoguchi - Ugetsu Monogatari (1953) / 117

HECE POSTASI

Faruk Uysal / 123

ÇEŞITKENAR

Christopher De Bellaigue / İranlıların “Te’âruf”u / 129

Hayrettin Orhanoğlu /Sinemanın Gizemli Odası: Fantastik Tarih / 131

Hayrettin Durmuş / Kitaplar Arasında / 134

YENI KITAPLAR

Naima Kalkan / Siyavuş’un Ölüm / 137

İbrahim Eryiğit / Diğer Şeyler / 139

Aydın Hız / Delinin Biri / 142