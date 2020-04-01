Hece Dergisi 280. Sayısı Ragıp Karcı'ya Vefa

Hece Dergisi 280. Sayısı Ragıp Karcı'ya Vefa

Hece Dergisi 280. Sayısı Ragıp Karcı'ya Vefa

01.04.2020 - Alıntı
Hece Dergisi 280. Sayısı Ragıp Karcı'ya Vefa

ÖNYAZI

Rasim Özdenören / Metaforlar Anlamı Çoğaltır / 5

ŞİİR

Arif Ay / Yolu Uzatmanın Yolu / 7

İhsan Deniz / Tereddüt Ânı / 8

Hüseyin Atlansoy / Açık Kaplan Haykırışı / 0

İrfan Çevik / Ne Haddim / 11

Şakir Kurtulmuş / Yolcu / 12

İsmail Karakurt / 1984’ün Anlatmadığı Corona Günleri / 13

Mustafa Uçurum / Çok Dağılıyor Dünya / 15

Vural Kaya / Bülent Keçeli Şiiri / 16

Leyla Arsal / Bir Sözcüğün Başından Geçenlerin / 18

M. Ali Köseoğlu / Kimsenin Yüreği Değil Benim Yüreğim / 20

Seher Özkök / Riyaya Rüya / 22

Ahmet Tepe / Beklerken Yalnızlığı / 24

Hasan Yurtoğlu / Sehven / 25

Mehmet Tepe / Limon Kolonya Amonyak / 28

Duygu Irmak / Çıt Sesi / 30

Berke Yalçın / En Güzel Günlerin Hatırına / 31

Osman Gönül / Çingenya Şehrengizi / 33

Abdullah Enis Savaş / Hiç / 34

Alihan Çetiner / Yitik Kuşak / 35

Çağrı Bayındırlı / Doğru Değiller / 36

Alpkaan Eren / Ölüm Andı / 37

Hale Nur Yenihançer / Küre Dönse Tersine / 39

ÇEVIRI SAYFALARI

Faruk Uysal / Edgar Allan Poe’dan İki Şiir / 41

YAZI

Ali Galip Yener / Edebiyat Teorisinde Başlangıç Kavramı Üzerine / 46

Yavuz Demir / Yönetmenin Bir Romancı Olarak Portresi / 52

Süleyman Geleri / Nietzsche’ye Göre Tarihin Yaşam İçin Değeri / 57

İsmail Irmacık / Joker’de Kitle Hareketleriyle Başka Çağ Açma Denemesi / 62

İsmail Uygun / Döngüsel Zamandan Çizgisel Zamana Yaşlılık: Sermayenin Bilgeliği Yutması / 71

ŞİİR GÜNDELIKLERİ

Ömer Aksay / Şiire Dair Kaydedilen Notlar / 75

HECE TAŞI: M. RAGIP KARCI (1945-2020)

Mehmet Kurtoğlu/ Şair ve Derviş M. Ragıp Karcı/ 78

D. Mehmet Doğan/ Melâlı Kaldı…/ 85

Turan Koç/ Ragıp Ağabey/ 88

Arif Ay/ Şiirinin Hamurunu Kalbiyle Karan Şair/ 90

Hasan Ayrancı/ Mehmet Ragıp Karcı/ 92

Mehmet Aycı / “Ben Senin Derdini Çekemem Gönül”/ 94

İbrahim Eryiğit/ Ragıp Karcı’nın Ardından…/ 96

M. Yahya Coşkun/ Terkisinde Beyaz Karlarla / 98

İsmail Karakurt/ Günlerin Köpüğü 1001/ 100

Hüseyin Kemal Baykuş/ Anı Aralıklarından M. Ragıp Karcı/ 104

İbrahim Halil Çelik/ Yiğit Doğdu Garib Öldü Karcı Ragıb / 107

Sıtkı Caney / Sazım O’ndan Yadigâr/ 108

Âtıf Bedir/ Ragıp Karcı’ya Veda/ 109

AYIN SÖYLEŞISI

Recep Şentürk ile İsmet Âdemiyyetledir Kitabı Üzerine / Konuşan: Ali K. Metin / 111

OKURYAZARIN NOTLARI

İbrahim Demirci/ Karantinanın Kırk Çilesi/ 119

PORTRE

Mehmet Aycı/ Bir Yiğit Tarihe Düşse/ 121

BENIM FILMLERIM

Zelkif Yıldırım/ Louis Malle/ Le Feu Follet (1963)/ 123

HECE POSTASI

Faruk Uysal/ 128

ÇEŞITKENAR

Davut Güner/ Antoşa Çehonte’den Çehov’a/ 133

Hayrettin Durmuş/ Salgın Hastalıkların Edebiyattaki Yansımaları/ 134

Gökhan Özsoy/ Arada Kalmış Bir Ruh: Nikoşa (Gogol)/ 137

Hece "Alaeddin Özdenören" Özel Sayısı/ 139

Vural Kaya / Şair Bülent Keçeli’yi Kaybettik / 140

Cengiz Bektaş da Göçtü / 140

YENI KITAPLAR

Tarık Ateş/ Edebiyat Ortamı Şiir Yıllığı / 141

Mehmet Kurtoğlu / Kristal Kentler / 142

Alıntı - 01.04.2020
Etiketler : Dergi hece dergisi ragıp karcı

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Edebiyat ve Fikir Dergisi Muhit Vefa Özel Sayısıyla Raflardaki Yerini Aldı
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