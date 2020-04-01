Hece Dergisi 280. Sayısı Ragıp Karcı'ya Vefa
ÖNYAZI
Rasim Özdenören / Metaforlar Anlamı Çoğaltır / 5
ŞİİR
Arif Ay / Yolu Uzatmanın Yolu / 7
İhsan Deniz / Tereddüt Ânı / 8
Hüseyin Atlansoy / Açık Kaplan Haykırışı / 0
İrfan Çevik / Ne Haddim / 11
Şakir Kurtulmuş / Yolcu / 12
İsmail Karakurt / 1984’ün Anlatmadığı Corona Günleri / 13
Mustafa Uçurum / Çok Dağılıyor Dünya / 15
Vural Kaya / Bülent Keçeli Şiiri / 16
Leyla Arsal / Bir Sözcüğün Başından Geçenlerin / 18
M. Ali Köseoğlu / Kimsenin Yüreği Değil Benim Yüreğim / 20
Seher Özkök / Riyaya Rüya / 22
Ahmet Tepe / Beklerken Yalnızlığı / 24
Hasan Yurtoğlu / Sehven / 25
Mehmet Tepe / Limon Kolonya Amonyak / 28
Duygu Irmak / Çıt Sesi / 30
Berke Yalçın / En Güzel Günlerin Hatırına / 31
Osman Gönül / Çingenya Şehrengizi / 33
Abdullah Enis Savaş / Hiç / 34
Alihan Çetiner / Yitik Kuşak / 35
Çağrı Bayındırlı / Doğru Değiller / 36
Alpkaan Eren / Ölüm Andı / 37
Hale Nur Yenihançer / Küre Dönse Tersine / 39
ÇEVIRI SAYFALARI
Faruk Uysal / Edgar Allan Poe’dan İki Şiir / 41
YAZI
Ali Galip Yener / Edebiyat Teorisinde Başlangıç Kavramı Üzerine / 46
Yavuz Demir / Yönetmenin Bir Romancı Olarak Portresi / 52
Süleyman Geleri / Nietzsche’ye Göre Tarihin Yaşam İçin Değeri / 57
İsmail Irmacık / Joker’de Kitle Hareketleriyle Başka Çağ Açma Denemesi / 62
İsmail Uygun / Döngüsel Zamandan Çizgisel Zamana Yaşlılık: Sermayenin Bilgeliği Yutması / 71
ŞİİR GÜNDELIKLERİ
Ömer Aksay / Şiire Dair Kaydedilen Notlar / 75
HECE TAŞI: M. RAGIP KARCI (1945-2020)
Mehmet Kurtoğlu/ Şair ve Derviş M. Ragıp Karcı/ 78
D. Mehmet Doğan/ Melâlı Kaldı…/ 85
Turan Koç/ Ragıp Ağabey/ 88
Arif Ay/ Şiirinin Hamurunu Kalbiyle Karan Şair/ 90
Hasan Ayrancı/ Mehmet Ragıp Karcı/ 92
Mehmet Aycı / “Ben Senin Derdini Çekemem Gönül”/ 94
İbrahim Eryiğit/ Ragıp Karcı’nın Ardından…/ 96
M. Yahya Coşkun/ Terkisinde Beyaz Karlarla / 98
İsmail Karakurt/ Günlerin Köpüğü 1001/ 100
Hüseyin Kemal Baykuş/ Anı Aralıklarından M. Ragıp Karcı/ 104
İbrahim Halil Çelik/ Yiğit Doğdu Garib Öldü Karcı Ragıb / 107
Sıtkı Caney / Sazım O’ndan Yadigâr/ 108
Âtıf Bedir/ Ragıp Karcı’ya Veda/ 109
AYIN SÖYLEŞISI
Recep Şentürk ile İsmet Âdemiyyetledir Kitabı Üzerine / Konuşan: Ali K. Metin / 111
OKURYAZARIN NOTLARI
İbrahim Demirci/ Karantinanın Kırk Çilesi/ 119
PORTRE
Mehmet Aycı/ Bir Yiğit Tarihe Düşse/ 121
BENIM FILMLERIM
Zelkif Yıldırım/ Louis Malle/ Le Feu Follet (1963)/ 123
HECE POSTASI
Faruk Uysal/ 128
ÇEŞITKENAR
Davut Güner/ Antoşa Çehonte’den Çehov’a/ 133
Hayrettin Durmuş/ Salgın Hastalıkların Edebiyattaki Yansımaları/ 134
Gökhan Özsoy/ Arada Kalmış Bir Ruh: Nikoşa (Gogol)/ 137
Hece "Alaeddin Özdenören" Özel Sayısı/ 139
Vural Kaya / Şair Bülent Keçeli’yi Kaybettik / 140
Cengiz Bektaş da Göçtü / 140
YENI KITAPLAR
Tarık Ateş/ Edebiyat Ortamı Şiir Yıllığı / 141
Mehmet Kurtoğlu / Kristal Kentler / 142Alıntı - 01.04.2020