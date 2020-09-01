Hece Dergisi 285. Sayısı Yayınlandı
ÖNYAZI
Rasim Özdenören / Simgesel Olanı Somutlaştırmak / 5
ŞİİR
Nâbi / Ayasofya / 8
Faruk Uysal / Melezliğe Övgü / 10
Ali Göçer / Bir Resim Çalışması / 11
Hüseyin Atlansoy / Açık Kaplan Haykırışı / 13
Mehmet Narlı / Biyografik Fragmanlar 4 / 14
Nurettin Durman / Söz Ola Bir Güzel Mesela / 16
Vural Kaya / Saatler Çürüyor / 17
İsmail Karakurt / Sokaklara Atılmış Uykular / 18
Ali Sali / Bıraktığımız Ezkârımızı Hatırlat / 19
Leyla Arsal / Sezgiyi Sezilebilir Kılan Nedir / 21
Mehmet Özger / Persona / 23
Tunay Özer / İle Bağlacı / 24
Bilal Can / in stadu nascendi / 26
Murat Çetin / Firavuna Tercüme / 27
Emre Söylemez / Yakın Cinayet / 29
Ahmet Menteş / Karanlıklar Ormanı / 30
Nuray Alper / Rüya / 32
Ahmet Tepe / Dua ve Davet / 33
Hale Nur Yenihançer / Gazanya / 35
ÇEVİRİ SAYFALARI
Mevlâna Celâleddin / Kaside / 36
Feridun Muşiri / Birini Seviyorum / 38
YAZI
Leyla Arsal / Sezai Karakoç Şiir Estetiğinde Devrim Yaratan Ontolojik Unsur / 40
Mehmet Kurtoğlu / Akif İnan’a Ait Olmayan “Dışarıda Bırakılmış Şiirler” ve Yazılar / 44
Mustafa Gülali / Göç Edebiyatı Ya Da “Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir Ölüm” / 51
ŞİİR GÜNDELİKLERİ
Ömer Aksay / Şiire Dair Kaydedilen Notlar / 57
YAKIN BAKIŞ
Mehmet Solak / Şehirli, Gerçekçi ve Muhalif Bir Şair: Osman Konuk / 60
HECE TAŞI
Asım Gültekin / 79
Rasim Özdenören / Asım’la Yolculuk / 80
İbrahim Demirci / Hoş Geldin Asım / 82
Şakir Kurtulmuş / Özgürlüğe Koşarak Gitti Asım… / 83
Yıldız Ramazanoğlu / Düş Gören Adam / 86
Mehmet Nuri Yardım / Asım Kardeşime Veda / 89
Recep Seyhan / Ekru Yelekli Bir Devrimci: Asım Gültekin / 93
Abdulaziz Tantik / Asım Gültekin: Dava Adamının Hatırasının Hatırlattıkları… / 97
Hüseyin Akın / Asım Koşuşturan Bir Zihindi / 100
Ahmet Mercan / Beyaz Haberler İyi İşler ve Tebessüm Sahipsiz Şimdi / 102
Özcan Ünlü / İsmiyle Müsemma Asım… / 104
Ömer Karaoğlu / Asım’a… / 106
Yusuf Turan Günaydın / Asım Gültekin Ahiliği / 108
Selvigül Kandoğmuş Şahin / Beyaz Haberlerle Gitti Asım Gültekin / 112
Murat Güzel / Bir Dava Adamı: M. Asım Gültekin / 116
Suavi Kemal Yazgıç / Asım Gültekin İle Bir Yirmi Yıl / 118
Zeki Bulduk / Bir Yiğit Ölmüş Diyeler / 120
Ahmet Edip Başaran / Asım Gültekin: Kökler Olmadan Asla! / 123
Ahmet Dağ / Bir Müslüman ve Üç İnsan: Muallim, Münevver Ve Şahsiyet Olarak Asım Gültekin / 126
Alişan Demirci / “Hacı Abi” / 129
Muhammed Çelik / Karlı Bir Gece Vakti Bir Dosta Söylenen Marş / 130
Rüstem Ahmet Gözübüyük / Asâsız Abalı Tasalı Bir Modern Sûfî/Derviş: Asım Gültekin! / 132
Zekai Karakaya / Asım Ağabey / 134
Saliha Sultan / Asım Bu... / 138
Said Yavuz / Hücumda Bir Ürperti / 141
PORTRE
Mehmet Aycı / Her Hacet Bulunur / 143
HECE POSTASI
Faruk Uysal / 145
ÇEŞİTKENAR
Neler Oldu? / 153
İbrahim Gül / Mehmet Özcan / Korona Günlerinde Anlam Çıkmazı / 156
Hece Dergisi Dostoyevski Özel Sayısı Yazı Çağrısı / 157
YENİ KİTAPLAR
Âtıf Bedir / Başka Türlü De Olur Toplu Şiirler / 159
İbrahim Gökburun / Coğrafya Neden Önemlidir; Hiç Olmadığı Kadar / 161
Semiha Kavak / Ölümle Yüzleşmek / 165
Cennet Aslan Camuşçu / Seyircisiz / 167Yeni Çıkanlar - 01.09.2020