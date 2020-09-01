Hece Dergisi 285. Sayısı Yayınlandı

ÖNYAZI

Rasim Özdenören / Simgesel Olanı Somutlaştırmak / 5

ŞİİR

Nâbi / Ayasofya / 8

Faruk Uysal / Melezliğe Övgü / 10

Ali Göçer / Bir Resim Çalışması / 11

Hüseyin Atlansoy / Açık Kaplan Haykırışı / 13

Mehmet Narlı / Biyografik Fragmanlar 4 / 14

Nurettin Durman / Söz Ola Bir Güzel Mesela / 16

Vural Kaya / Saatler Çürüyor / 17

İsmail Karakurt / Sokaklara Atılmış Uykular / 18

Ali Sali / Bıraktığımız Ezkârımızı Hatırlat / 19

Leyla Arsal / Sezgiyi Sezilebilir Kılan Nedir / 21

Mehmet Özger / Persona / 23

Tunay Özer / İle Bağlacı / 24

Bilal Can / in stadu nascendi / 26

Murat Çetin / Firavuna Tercüme / 27

Emre Söylemez / Yakın Cinayet / 29

Ahmet Menteş / Karanlıklar Ormanı / 30

Nuray Alper / Rüya / 32

Ahmet Tepe / Dua ve Davet / 33

Hale Nur Yenihançer / Gazanya / 35

ÇEVİRİ SAYFALARI

Mevlâna Celâleddin / Kaside / 36

Feridun Muşiri / Birini Seviyorum / 38

YAZI

Leyla Arsal / Sezai Karakoç Şiir Estetiğinde Devrim Yaratan Ontolojik Unsur / 40

Mehmet Kurtoğlu / Akif İnan’a Ait Olmayan “Dışarıda Bırakılmış Şiirler” ve Yazılar / 44

Mustafa Gülali / Göç Edebiyatı Ya Da “Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir Ölüm” / 51

ŞİİR GÜNDELİKLERİ

Ömer Aksay / Şiire Dair Kaydedilen Notlar / 57

YAKIN BAKIŞ

Mehmet Solak / Şehirli, Gerçekçi ve Muhalif Bir Şair: Osman Konuk / 60

HECE TAŞI

Asım Gültekin / 79

Rasim Özdenören / Asım’la Yolculuk / 80

İbrahim Demirci / Hoş Geldin Asım / 82

Şakir Kurtulmuş / Özgürlüğe Koşarak Gitti Asım… / 83

Yıldız Ramazanoğlu / Düş Gören Adam / 86

Mehmet Nuri Yardım / Asım Kardeşime Veda / 89

Recep Seyhan / Ekru Yelekli Bir Devrimci: Asım Gültekin / 93

Abdulaziz Tantik / Asım Gültekin: Dava Adamının Hatırasının Hatırlattıkları… / 97

Hüseyin Akın / Asım Koşuşturan Bir Zihindi / 100

Ahmet Mercan / Beyaz Haberler İyi İşler ve Tebessüm Sahipsiz Şimdi / 102

Özcan Ünlü / İsmiyle Müsemma Asım… / 104

Ömer Karaoğlu / Asım’a… / 106

Yusuf Turan Günaydın / Asım Gültekin Ahiliği / 108

Selvigül Kandoğmuş Şahin / Beyaz Haberlerle Gitti Asım Gültekin / 112

Murat Güzel / Bir Dava Adamı: M. Asım Gültekin / 116

Suavi Kemal Yazgıç / Asım Gültekin İle Bir Yirmi Yıl / 118

Zeki Bulduk / Bir Yiğit Ölmüş Diyeler / 120

Ahmet Edip Başaran / Asım Gültekin: Kökler Olmadan Asla! / 123

Ahmet Dağ / Bir Müslüman ve Üç İnsan: Muallim, Münevver Ve Şahsiyet Olarak Asım Gültekin / 126

Alişan Demirci / “Hacı Abi” / 129

Muhammed Çelik / Karlı Bir Gece Vakti Bir Dosta Söylenen Marş / 130

Rüstem Ahmet Gözübüyük / Asâsız Abalı Tasalı Bir Modern Sûfî/Derviş: Asım Gültekin! / 132

Zekai Karakaya / Asım Ağabey / 134

Saliha Sultan / Asım Bu... / 138

Said Yavuz / Hücumda Bir Ürperti / 141

PORTRE

Mehmet Aycı / Her Hacet Bulunur / 143

HECE POSTASI

Faruk Uysal / 145

ÇEŞİTKENAR

Neler Oldu? / 153

İbrahim Gül / Mehmet Özcan / Korona Günlerinde Anlam Çıkmazı / 156

Hece Dergisi Dostoyevski Özel Sayısı Yazı Çağrısı / 157

YENİ KİTAPLAR

Âtıf Bedir / Başka Türlü De Olur Toplu Şiirler / 159

İbrahim Gökburun / Coğrafya Neden Önemlidir; Hiç Olmadığı Kadar / 161

Semiha Kavak / Ölümle Yüzleşmek / 165

Cennet Aslan Camuşçu / Seyircisiz / 167