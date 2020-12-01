Hece Dergisi 288. Sayısı Yayınlandı

HECE ARALIK 2020 SAYI 288 CAHİT KOYTAK DOSYASI İLE ÇIKTI!

İÇİNDEKİLER

ÖNYAZI

Rasim Özdenören / Öldürmenin Mubah Sayıldığı Bir Çağ / 5

ŞİİR

Mustafa Ruhi Şirin / Çocuklar İçin İstanbul Şiirleri / 7

İrfan Çevik / Tercihli Otoban / 9

Mehmet Aycı / Aynı Irmağa Doğru / 10

Tunay Özer / Kâğıt Ev / 11

Ethem Erdoğan / Kuş Uykusu / 13

Eyyüp Akyüz / Hata Ayıklama / 14

Yasin Mortaş / Vasati Kırk Çöp / 15

Cengizhan Konuş / Sonrası Keder / 17

Bilal Can / Huzur ve İstiğfar Kadar Tedirgin Bir Karınca / 19

Davut Güner / Hayat Ne Kadar Tuhaf / 20

Ahmet Menteş / Damga ve Kadavra / 21

Sena Özer / Bazen / 22

Ahmet Tepe / Böyle Uzakta / 23

Emre Demir / Hissedilen Geçmiş Zaman / 25

Murat Çetin / Hûma / 26

Muhammet Çelik / Büyük Duruş Eylemi / 27

Ayşe Nur Kaymak / Böğürtlen Çiziği ve Ölüm / Çiçeksiz Gönül / 29

ÇEVIRI SAYFALARI

Faruk Uysal / Edgar Alan Poe'dan Bir Şiir: İsrafil / 33

YAZI

Semiha Kavak / İslâm Sanatında Aşkınlık / 36

Mehmet Kurtoğlu / Tolstoy Üzerine Düşünceler / 40

Denizcan Dede / Mihail Eremeeviç Kilçiçakov’un “İki Çolak” Şiirinin Çevirisi Temelinde

Hakas Edebiyatına Bir Girizgâh / 45

DOSYA: CAHİT KOYTAK

Faruk Uysal / Sunuş ya da Şair Caius’a Derkenar / 50

Cahit Koytak / ‘Yersiz Yurtsuz’ / 55

Cevdet Karal / Huzursuz Ruhlar Validebağ Korusunda / 56

Leyla Arsal / Zihnin Ötesine Taşan Sekmeler / 58

Necmettin Turinay / Çağdaş Bir Münzevinin Şiiri / 59

Kamil Eşfak Berki / Cahit Koytak Şiirinde Başlangıçlar / 63

Ali K. Metin / Cahit Koytak’ın Yalnızlık Atlası / 71

Ekrem Güzel / Cahit Koytak Şiirinde Şairin Hâlleri / 75

Abdullah Harmancı / Cahit Koytak Şiirine Okur Merkezli Bir Yaklaşım / 82

Korkut Soylu / Oyun Olarak Cahit Koytak Şiiri / 85

Leyla Arsal / Bitişik Oda Komşusundan Rilke’ye Karşı-Armağan / 92

Turan Karataş / Cahit Koytak’ın Çevirmenliği / 98

Bilal Can / Cahit Koytak Şiirindeki Mekânsal Zenginlik / 102

Ethem Erdoğan / Cahit Koytak Şiirinde Varlık ve Ruh / 105

Ferhat Çiftçi / Siyah Bir Dünyanın Eşiğinde: Cazın Irmakları Üzerine / 108

İsmail Bingöl / Kökleri Doğuda Kendisi Batıda Bir Şair: Cahit Koytak / 112

OKURYAZARIN NOTLARI

İbrahim Demirci / Bu Beyitler Neden ve Nasıl Değişmiş Olabilir? / 121

ŞİİR GÜNDELIKLERI

Ömer Aksay / Şiire Dair Kaydedilen Notlar / 122

PORTRE

Mehmet Aycı / Şâmil / 126

FILM OKUMALARI

İsmail Irmacık / Filmler Üzerinden Yaratıcı Okumalar / 128

HECE POSTASI

Faruk Uysal / Gelen Şiirler / 134

YAKIN BAKIŞ

Mehmet Solak// Mehmet Sümer Şiiri / Umarsız Sayrının Yeryüzü Acıları / 139

ÇEŞITKENAR

Necip Tosun / Ahmet Kekeç: Edebiyatçılığı Gazeteciliğinin Gölgesinde Kaldı / 150

Ali Sali / Kamondo Ailesine Damat Olunca… / 152

Mustafa Uçurum / Romanın Hikâyesi / 155

Tarık Ateş /Şair Alaaddin Soykan Vefat Etti / 157

Rasim Özdenören / Faruk Ergöktaş: Sessiz Yaşayan Şair/ 158

Ümit Güçlü / Şiirin Tam Ortasından Bir Ömür: Faruk Ergöktaş / 160

KITAPLIK

Ömer Doğru / Soren Kıekegaard’da “Öznel Hakikat” Kavramı / 161

Ali Galip Yener / İkinci Hayat / 165

Hayrettin Durmuş / Puslar İçinde / 170

Cennet Arslan Camuşcu / Afrika’nın Yapayalnız Lalesi / 171

İshak Aslan / Öksüz Çocuklar Galerisi / 173