Hece Dergisi 288. Sayısı Yayınlandı
- HECE ARALIK 2020 SAYI 288 CAHİT KOYTAK DOSYASI İLE ÇIKTI!
İÇİNDEKİLER
ÖNYAZI
Rasim Özdenören / Öldürmenin Mubah Sayıldığı Bir Çağ / 5
ŞİİR
Mustafa Ruhi Şirin / Çocuklar İçin İstanbul Şiirleri / 7
İrfan Çevik / Tercihli Otoban / 9
Mehmet Aycı / Aynı Irmağa Doğru / 10
Tunay Özer / Kâğıt Ev / 11
Ethem Erdoğan / Kuş Uykusu / 13
Eyyüp Akyüz / Hata Ayıklama / 14
Yasin Mortaş / Vasati Kırk Çöp / 15
Cengizhan Konuş / Sonrası Keder / 17
Bilal Can / Huzur ve İstiğfar Kadar Tedirgin Bir Karınca / 19
Davut Güner / Hayat Ne Kadar Tuhaf / 20
Ahmet Menteş / Damga ve Kadavra / 21
Sena Özer / Bazen / 22
Ahmet Tepe / Böyle Uzakta / 23
Emre Demir / Hissedilen Geçmiş Zaman / 25
Murat Çetin / Hûma / 26
Muhammet Çelik / Büyük Duruş Eylemi / 27
Ayşe Nur Kaymak / Böğürtlen Çiziği ve Ölüm / Çiçeksiz Gönül / 29
ÇEVIRI SAYFALARI
Faruk Uysal / Edgar Alan Poe'dan Bir Şiir: İsrafil / 33
YAZI
Semiha Kavak / İslâm Sanatında Aşkınlık / 36
Mehmet Kurtoğlu / Tolstoy Üzerine Düşünceler / 40
Denizcan Dede / Mihail Eremeeviç Kilçiçakov’un “İki Çolak” Şiirinin Çevirisi Temelinde
Hakas Edebiyatına Bir Girizgâh / 45
DOSYA: CAHİT KOYTAK
Faruk Uysal / Sunuş ya da Şair Caius’a Derkenar / 50
Cahit Koytak / ‘Yersiz Yurtsuz’ / 55
Cevdet Karal / Huzursuz Ruhlar Validebağ Korusunda / 56
Leyla Arsal / Zihnin Ötesine Taşan Sekmeler / 58
Necmettin Turinay / Çağdaş Bir Münzevinin Şiiri / 59
Kamil Eşfak Berki / Cahit Koytak Şiirinde Başlangıçlar / 63
Ali K. Metin / Cahit Koytak’ın Yalnızlık Atlası / 71
Ekrem Güzel / Cahit Koytak Şiirinde Şairin Hâlleri / 75
Abdullah Harmancı / Cahit Koytak Şiirine Okur Merkezli Bir Yaklaşım / 82
Korkut Soylu / Oyun Olarak Cahit Koytak Şiiri / 85
Leyla Arsal / Bitişik Oda Komşusundan Rilke’ye Karşı-Armağan / 92
Turan Karataş / Cahit Koytak’ın Çevirmenliği / 98
Bilal Can / Cahit Koytak Şiirindeki Mekânsal Zenginlik / 102
Ethem Erdoğan / Cahit Koytak Şiirinde Varlık ve Ruh / 105
Ferhat Çiftçi / Siyah Bir Dünyanın Eşiğinde: Cazın Irmakları Üzerine / 108
İsmail Bingöl / Kökleri Doğuda Kendisi Batıda Bir Şair: Cahit Koytak / 112
OKURYAZARIN NOTLARI
İbrahim Demirci / Bu Beyitler Neden ve Nasıl Değişmiş Olabilir? / 121
ŞİİR GÜNDELIKLERI
Ömer Aksay / Şiire Dair Kaydedilen Notlar / 122
PORTRE
Mehmet Aycı / Şâmil / 126
FILM OKUMALARI
İsmail Irmacık / Filmler Üzerinden Yaratıcı Okumalar / 128
HECE POSTASI
Faruk Uysal / Gelen Şiirler / 134
YAKIN BAKIŞ
Mehmet Solak// Mehmet Sümer Şiiri / Umarsız Sayrının Yeryüzü Acıları / 139
ÇEŞITKENAR
Necip Tosun / Ahmet Kekeç: Edebiyatçılığı Gazeteciliğinin Gölgesinde Kaldı / 150
Ali Sali / Kamondo Ailesine Damat Olunca… / 152
Mustafa Uçurum / Romanın Hikâyesi / 155
Tarık Ateş /Şair Alaaddin Soykan Vefat Etti / 157
Rasim Özdenören / Faruk Ergöktaş: Sessiz Yaşayan Şair/ 158
Ümit Güçlü / Şiirin Tam Ortasından Bir Ömür: Faruk Ergöktaş / 160
KITAPLIK
Ömer Doğru / Soren Kıekegaard’da “Öznel Hakikat” Kavramı / 161
Ali Galip Yener / İkinci Hayat / 165
Hayrettin Durmuş / Puslar İçinde / 170
Cennet Arslan Camuşcu / Afrika’nın Yapayalnız Lalesi / 171
İshak Aslan / Öksüz Çocuklar Galerisi / 173Yeni Çıkanlar - 01.12.2020