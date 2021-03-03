Hece Dergisi 291. Sayısı Yayınlandı

İÇİNDEKİLER

ÖNYAZI

Rasim Özdenören / Güneş Altında Bir Nokta / 5

ŞİİR

Ömer Aksay / Aşk Havzasından Haykırışlar / 7

Ali Sali / Sineni Kavuran Hava / 10

Mehmet Aycı / Gönderilmeyen 26 / 11

Vural Kaya / Gırtlağımda Bir Kıymık Var Seni Orada Tutan / 12

İbrahim Yolalan / Kortej / 13

Mehmet Mortaş / Ağırlığınca / 15

Vasfettin Yağız / Karbon Nötr / 16

Emre Öztürk / Bana Çok Uzak, Sana Çok Yakın / 17

Halil Güney / Bakır / 18

Ahmet Tepe / Aşk Gibi Işık Gibi / 19

Emre Demir / Vurgun Saatler / 21

Yavuz Balı / Ertesi Sonsuzluk / 22

Tahacan Karahüseyin / Mîrâs / 23

Davut Güner / Şangırt / Suların Çağrısı / 24

Erhan İksamuk / Güneşlerinde Ölü Başaklar / 25

Durmuş Beyazıt / Gül Yetiştiren Adam / 26

Kenan Yusuf / Memurun Ölümü / 27

Mahmut Hatunanaoğlu / Sehiv Sebepleri / 28

ÇEVİRİ SAYFALARI

Mevlâna Celâleddin / Sen Gitme / Çev. Hicabi Kırlangıç / 29

YAZI

Mehmet Narlı / Klişeye Karşı Necatigil / 30

Ali Galip Yener / Seküler Aklı Eleştirmeye Doğru / 34

İbrahim Eryiğit / Turgut Uyar’ın Şiirlerinde Matematik / 40

Leyla Arsal / Türk Şiirinde Aklın Zihnin Halleri ve Aklın Kendisi İçin Sağaltım Haline Gelişinin İmgesi / 46

Zeynep Sati Yalçın / Modern Zamanlara Akan Trajedi ve Komedi / 54

AYIN SÖYLEŞISI

Arif Ay ile Söyleşi / Konuşan: Şeyma Subaşı / 59

DOSYA: 2020’DE ŞİİR VE GÜNÜMÜZ ŞİİRİ II

Murat Güzel / Türk Şiirinde Yenilik Arayışları: 2000-2010 / 65

Mehmet Özger / Yıkım Estetiği: Büyük Mukavva / 68

Ethem Erdoğan / Şiirde Gerçeklik, Neo Epik ve “Evliler İçin Kafa Kâğıdı Sureti” / 72

Hüseyin Akın / Yağız Gönüler’in Teslimiyet Şiirleri: “Freud’un Göremediği Rüya” / 79

Murat Üstübal / Orkestranın Yeni Sesi / 83

Mehmet Tepe / “Gökyüzü Koşarken” ya da Yunus Karadağ Şiiri / 88

Aziz Kağan Güneş / Yorgunluk Gölgesi: “Şiir Saçağında Dinlenmek” / 92

Mehmet Yılmaz / Gökyüzüne Önsöz Yazan Bir Eski Dünyalı / 96

Yusuf Aydoğdu / Kalbin ve Arayışın Odağında Leyla Arsal Şiiri / 101

Bilal Can / Bir İlk Kitap: “Rahime’nin Yüz Görümlüğüne Ağıt” / 105

Bayram Zıvalı / “Buradan Bakınca”: Mehmet Tepe / 109

Vural Kaya / Abdulhalik Aker’in Çıkış Kitabı: “Şehrin Şarklısı” / 115

Kaan Eminoğlu / Kuşaklar / Kuşaksızlar ve 2010 Kuşağının Yükselişi / 118

İbrahim Demirci / Yedi Askı Şiirleri Yeniden Türkçede / 122

Turgay Şafak / Hâfız Divanının Yeni Bir Tercümesi Münasebetiyle / 124

Şeyma Karaca Küçük / Şef Çevirmen Gurme Okur / T.S. Eliot ve Ezra Pound Şiirlerinin Çevirisi Üzerine Notlar / 128

Kaan Eminoğlu / Madden Varlık Manen Yokluk Meselesi Olarak 2020 Yılında Edebiyat Ödülleri / 132

Mustafa Uçurum / 2020 Yılı Dergilerinde Şiir / 135

OKURYAZARIN NOTLARI

İbrahim Demirci / İstiklâl Marşı’nı Evrensel Kılan İlke: Hakka Tapmak / 141

ŞİİR GÜNDELIKLERI

Ömer Aksay / Şiire Dair Kaydedilen Notlar / 143

PORTRE

Mehmet Aycı / Kendi Güzel Olunca / 146

FİLM OKUMALARI

İsmail Irmacık / Ahlakın Kumaşı, Aklın Şirazesi / 148

HECE POSTASI

Faruk Uysal / Gelen Şiirler / 156

Şiir Hali / 160

ÇEŞİTKENAR

Mustafa Kara / Doğumunun 150. Yılında İbnülemin’in İlkeleri ve Son Asır Türk Şairleri / 162

Tunay Özer / Ölmüş Bir Nar Ağacına Ağıt / 165

Hasan Arslan / Mübarektir Çocuğun Babadan İlk İsteği / 166

Ramazan Dikmen Öykü Yarışması / 169

KİTAPLIK

İshak Aslan / Poetik ve Politik Bir Kültürel Çalışmalar Ansiklopedisi / 169

Âtıf Bedir / Şiir Kuran Nesneler / 174

Hayrettin Durmuş / Kalbi Teyelleyen Şair Türk Şiirinin 1990’lı Yılları / 176