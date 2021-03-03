Hece Dergisi 291. Sayısı Yayınlandı
İÇİNDEKİLER
ÖNYAZI
Rasim Özdenören / Güneş Altında Bir Nokta / 5
ŞİİR
Ömer Aksay / Aşk Havzasından Haykırışlar / 7
Ali Sali / Sineni Kavuran Hava / 10
Mehmet Aycı / Gönderilmeyen 26 / 11
Vural Kaya / Gırtlağımda Bir Kıymık Var Seni Orada Tutan / 12
İbrahim Yolalan / Kortej / 13
Mehmet Mortaş / Ağırlığınca / 15
Vasfettin Yağız / Karbon Nötr / 16
Emre Öztürk / Bana Çok Uzak, Sana Çok Yakın / 17
Halil Güney / Bakır / 18
Ahmet Tepe / Aşk Gibi Işık Gibi / 19
Emre Demir / Vurgun Saatler / 21
Yavuz Balı / Ertesi Sonsuzluk / 22
Tahacan Karahüseyin / Mîrâs / 23
Davut Güner / Şangırt / Suların Çağrısı / 24
Erhan İksamuk / Güneşlerinde Ölü Başaklar / 25
Durmuş Beyazıt / Gül Yetiştiren Adam / 26
Kenan Yusuf / Memurun Ölümü / 27
Mahmut Hatunanaoğlu / Sehiv Sebepleri / 28
ÇEVİRİ SAYFALARI
Mevlâna Celâleddin / Sen Gitme / Çev. Hicabi Kırlangıç / 29
YAZI
Mehmet Narlı / Klişeye Karşı Necatigil / 30
Ali Galip Yener / Seküler Aklı Eleştirmeye Doğru / 34
İbrahim Eryiğit / Turgut Uyar’ın Şiirlerinde Matematik / 40
Leyla Arsal / Türk Şiirinde Aklın Zihnin Halleri ve Aklın Kendisi İçin Sağaltım Haline Gelişinin İmgesi / 46
Zeynep Sati Yalçın / Modern Zamanlara Akan Trajedi ve Komedi / 54
AYIN SÖYLEŞISI
Arif Ay ile Söyleşi / Konuşan: Şeyma Subaşı / 59
DOSYA: 2020’DE ŞİİR VE GÜNÜMÜZ ŞİİRİ II
Murat Güzel / Türk Şiirinde Yenilik Arayışları: 2000-2010 / 65
Mehmet Özger / Yıkım Estetiği: Büyük Mukavva / 68
Ethem Erdoğan / Şiirde Gerçeklik, Neo Epik ve “Evliler İçin Kafa Kâğıdı Sureti” / 72
Hüseyin Akın / Yağız Gönüler’in Teslimiyet Şiirleri: “Freud’un Göremediği Rüya” / 79
Murat Üstübal / Orkestranın Yeni Sesi / 83
Mehmet Tepe / “Gökyüzü Koşarken” ya da Yunus Karadağ Şiiri / 88
Aziz Kağan Güneş / Yorgunluk Gölgesi: “Şiir Saçağında Dinlenmek” / 92
Mehmet Yılmaz / Gökyüzüne Önsöz Yazan Bir Eski Dünyalı / 96
Yusuf Aydoğdu / Kalbin ve Arayışın Odağında Leyla Arsal Şiiri / 101
Bilal Can / Bir İlk Kitap: “Rahime’nin Yüz Görümlüğüne Ağıt” / 105
Bayram Zıvalı / “Buradan Bakınca”: Mehmet Tepe / 109
Vural Kaya / Abdulhalik Aker’in Çıkış Kitabı: “Şehrin Şarklısı” / 115
Kaan Eminoğlu / Kuşaklar / Kuşaksızlar ve 2010 Kuşağının Yükselişi / 118
İbrahim Demirci / Yedi Askı Şiirleri Yeniden Türkçede / 122
Turgay Şafak / Hâfız Divanının Yeni Bir Tercümesi Münasebetiyle / 124
Şeyma Karaca Küçük / Şef Çevirmen Gurme Okur / T.S. Eliot ve Ezra Pound Şiirlerinin Çevirisi Üzerine Notlar / 128
Kaan Eminoğlu / Madden Varlık Manen Yokluk Meselesi Olarak 2020 Yılında Edebiyat Ödülleri / 132
Mustafa Uçurum / 2020 Yılı Dergilerinde Şiir / 135
OKURYAZARIN NOTLARI
İbrahim Demirci / İstiklâl Marşı’nı Evrensel Kılan İlke: Hakka Tapmak / 141
ŞİİR GÜNDELIKLERI
Ömer Aksay / Şiire Dair Kaydedilen Notlar / 143
PORTRE
Mehmet Aycı / Kendi Güzel Olunca / 146
FİLM OKUMALARI
İsmail Irmacık / Ahlakın Kumaşı, Aklın Şirazesi / 148
HECE POSTASI
Faruk Uysal / Gelen Şiirler / 156
Şiir Hali / 160
ÇEŞİTKENAR
Mustafa Kara / Doğumunun 150. Yılında İbnülemin’in İlkeleri ve Son Asır Türk Şairleri / 162
Tunay Özer / Ölmüş Bir Nar Ağacına Ağıt / 165
Hasan Arslan / Mübarektir Çocuğun Babadan İlk İsteği / 166
Ramazan Dikmen Öykü Yarışması / 169
KİTAPLIK
İshak Aslan / Poetik ve Politik Bir Kültürel Çalışmalar Ansiklopedisi / 169
Âtıf Bedir / Şiir Kuran Nesneler / 174
Hayrettin Durmuş / Kalbi Teyelleyen Şair Türk Şiirinin 1990’lı Yılları / 176Yeni Çıkanlar - 03.03.2021