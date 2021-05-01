HECE DERGİSİ 293.Sayısı Yayınlandı

İÇİNDEKİLER



ÖNYAZI

Rasim Özdenören / Cahit Zarifoğlu Okuru



ŞİİR

Arif Ay / Zımbırtılara Dair Şakir Kurtulmuş / Yollar ve Sular Mehmet Narlı / Burgaç Yaşar Bedri / Kıyam/et Pası ile Çoban Mehmet Aycı / Hep Üstü Kalır Şenol Korkut / Biraz Su Mustafa Uçurum / Dipsiz Bir Soru Hüseyin Bektaş / Çoban Yıldızı Tunay Özer / Gece Gelen Ziyaretçiler Süleyman Geleri / İşte Geldiniz Ölüme Hepiniz Yasin Mortaş / Bakış İzi Aydın Meriç / Madrid / Bayram Paşa Yusuf Bal / Arkış / 23Ahmet Tepe / Tek Kalmanın Beyazlığı Aziz Kağan Güneş / Mütemadi Temel Murat Çetin / Cimhahı Berke Yalçın / Günaydın Mahmut Hatunanaoğlu / Karun’a Para Bozdurduğum Günler Alkın Sezen / Beni Gökyüzüne Gömün Alaaddin Hekim / Meşe Palamudunun Kusursuz Ereği / Yorgun Sulara Davet Kemal S. Sayar / Ekinoksa Veda



ÇEVİRİ SAYFALARI

Lizzie Doten’den Bir Şiir: / Hayat / Çeviren: Fatih Çodur



YAZID.

Mehmet Doğan / Şiirle Düşünmenin Zirvesi: Mehmed Âkif Nazif Öztürk / Tâceddîn-i Velî Divanı Okurla Buluşuyor Osman Özbahçe / Dijital Topluluklar Mehmet Solak / Hasar Görmüş Şiir Mehmet Kurtoğlu / Tolstoy Üzerine Düşünceler-II



DOSYA: DİLBİLİM VE ŞİİR

Leyla Arsal / Sunuş Leyla Arsal / Saussure’den Chomsky’e Dilbilim Evreni Gökhan Tunç / Bir İmkân Olarak Dil Bilimsel Şiir Eleştirisi Ahmet Cüneyt Issı / Dil’e Dönüşen Su Yorumu Olarak Umut ya da Turgut Uyar’ın “Kurtarmak Bütün Kaygıları” Şiiri Nagehan Uçan Eke / Güncellenen Gelenek, “Evrenselleşen Geçmiş”: Sühreverdî, El Maktûl’ün Bilişsel Söylemi Murat Lüleci / Halef(Ler) ve Selef(Ler): Türk Şiirinin Sıfırlı Yıllarına Kavramsal Metafor Kuramı Açısından Bir Yaklaşım Sevgi Çalışır Zenci / Günümüz Şiirinde Dilbilimsel ve Yazınsal Sapmalar



ŞİİR GÜNDELİKLERİ

Ömer Aksay / Şiire Dair Kaydedilen Notlar



AYIN SÖYLEŞİSİ

Mehmet Narlı ile “Öylece Yeryüzünde” Etrafında Söyleşi / Konuşan: Şeyma Subaşı Şeyma Subaşı / Şairin Anladığı Kelimeler ya da “Öylece Yeryüzünde”



OKURYAZARIN NOTLARI

İbrahim Demirci / Bernard Noël de Göçtü



PORTRE

Mehmet Aycı / Acı Şiirde Dize



FİLM OKUMALARI

İsmail Irmacık / Gerçeklik ile Hakikat Sarkacında: Wit



HECE POSTASI

Faruk Uysal / Derkenar Son Söz: Sadelik



ÇEŞİTKENAR

Celalettin Divlekci /Bir Makalenin Peşinden Tevbâd Dağı’na Hasan Arslan / Nuh’un Gemisinde Olmak Hayrettin Durmuş / Anamın Duaları Emre Demir / Zarifoğlu’nun Dağları Niçin Karlı? Erdinç Bal / Orhan Gencebay’ı Anlaya- ma-mak



KİTAPLIK

Ebubekir Yoldaş / Mekânsallık Semiha Kavak / Şairden Şiire; Hilesiz Terazi Nadir Aşçı / Mangan Mangan Ayşe Bağca / Şiir Üzerine Düşünme Biçimi Geliştirmek Ahmet Sait Akçay / Mistik Arayışlar: Sâhir ve Araf Bekleme Odaları