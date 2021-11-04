Hece Dergisi 299. Sayısı Yayınlandı

HECE dergisi Kasım 2021’de 299. sayısı ile okuru selamlıyor.

Bu sayının şairleri: Hüseyin Atlansoy, Mehmet Solak, Mehmet Aycı, Mustafa Uçurum, Yaşar Bedri, İsmail Aykanat, İbrahim Yolalan, Süleyman Unutmaz, Berat Bıyıklı, Bilal Can, Ahmet Tepe, Bayram Tayyip Yaslıca, Mert Tutucu, Mervan Söylemez, Kübranur Başar, Sadık Altan, Erhan İksamuk, Ömer Yücedal, Serkan Akça, Ahmet Şerif Doğan, Alaaddin Hekim, Fatma Nur Uysal Pınar. Ayrıca ilk şiirlerini Hece’de yayımlayan iki isim var: Bilge Miray Aslan ve Zehra Betül Bulat.

Derginin devamında Arzu Özdemir üç kısa öyküsü ile yer alırken, unutulmuş bir hikâyeci Cemil Said Bey’in (Su’âd Sa’îd) “Trokadero Parkı’nda” adlı hikâyesini Osman Karacan çeviri yazıyla günümüze getiriyor.

Hece’de bu ay, Arif Ay, “Sonbahar Sesleri” adlı denemesiyle yer alırken, İbrahim Eryiğit, “Matematik - Şiir Düzleminde Cemal Süreya”, Âtıf Bedir, “At’a Senfoni ya da Atlar Rüzgârların Kızıdır”, Leyla Arsal, “Zarifoğlu’nun Saratustra Koşu’su”, Alaettin Diker, “Anılar Arkeoloğu”, Mehmet Yılmaz, “Mistik Eğilimler Çerçevesinde Ahmet Murat Şiiri”, Ceyhun Can Ürkütür, “Şâirâne Barınmak’tan Necatigil’e Bir Yol” Aziz Kağan Güneş, “Türküyle Büyümek” adlı yazılarıyla katılıyorlar.

Ömer Aksay bu sayıda da “Şiir Gündelikleri”nde Şiire Dair Kaydedilen Notlar yazmaya devam ediyor.

Yakın Bakış bölümünde Eyyüp Akyüz ve Müzeyyen Çelik’le yapılmış söyleşilerin yanı sıra son çıkan kitapları üzerine yazılar yer alıyor.

Hece’nin daimî sayfalarında ise İbrahim Demirci, “Okuryazarın Notları”, Mehmet Solak, “Başka Bakış”, Ertan Örgen, “Aylak Okumalar”, Mehmet Aycı, “Portre” yazılarına devam ediyor.

Bu sayının Çeşitkenar yazıları, Kemal Kahraman, Hasan Arslan, Mehmet Solak, Feyzullah Arslan ve Nevzat Akyar’ın kaleminden…

Kitaplık bölümünde ise, Mehmet Akif Çetin, Northrop Frye’in Hayal Gücünü Eğitmek, Tarık Ateş, İsmail Irmacık’ın Perdenin Dili ve Yunus Özmodanlı’nın Sufi Sinema adlı kitapları üzerine yazılarıyla yer alıyor.