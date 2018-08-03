Hece Dergisi 88. Sayısıyla Okurlarıyla Buluşuyor

Hece Öykü dergisi 88. sayısının dosya konusunu Öyküde İlk Kitaplar olarak belirlemiş.

Rasim Özdenören, Necati Mert, Hasibe Çerko, Abdullah Harmancı, Safiye Gölbaşı, Sema Bayar, Alpay Doğan Yıldız, Elif Genç, Nagihan Şahin, Mehmet Fırat Pürselim, Hatice Bildirici, Rüveyda Durmaz Kılıç, Mehmet Aycı, Mesut Doğan, Mahfuz Zariç, Ayşe Ünüvar, Erkam Evlice, Ahmet Topbaş, Celal al-i Ahmed, İbrahim Demirci, Şeyma Kitapçı yazılarıyla dergide katkıda bulunan isimler.

Söyleşi başlığında şu yazılar yer almış;

* Elif Genç ile Düşünsene Hızır Bendim,

* Nagihan Şahin ile Dokuzdolambaç,

* Gülhan Tuba Çelik ile Evsizler Şarkı Söyler,

* Zeynep Delav ile Kemik Tozu Üzerine

* Toplantı: Babamı Öldüren Şeyler

Dergi'de Merhum Cahit Zarifoğlu'nun İki Yürek Bir Yürek öyküsü de yer alıyor (gibi).

(basın bülteninden derlenmiştir)