Hece Dergisi Alaeddin Özdenören Özel Sayısı

ALAEDDİN ÖZDENÖREN ÖZEL SAYISI OKUYUCUSUYLA

Hece Yayınları, başlangıcından bu yana yayımladığı bini aşkın kitap, 289. sayısına ulaşan Hece ve 102. sayısı yayımlanan Heceöykü dergilerinin yanında, her biri büyük bir emek ve çaba ürünü olan, kapsamlı ve nitelikli özel sayılar ile kültür ve edebiyat hayatına katkı sunmaya devam ediyor.

Hece dergisinin 25. yılı olan Ocak 2021’in ilk günlerinde 41. özel sayı Alaeddin Özdenören Özel Sayısı ile sizleri selamlıyoruz.

Rasim Özdenören’in öncülüğü, İbrahim Demirci ve Âtıf Bedir’in editörlüğünde 87 şair, yazar ve akademisyenin sorumluluk alarak katkı verdiği 624 sayfalık Özel Sayı şair, yazar, öğretmen ve gazeteci Alaeddin Özdenören’i tüm yönleri ile anlamaya ve anlatmaya çalışıyor.

Hece dergisi daha önce Alaeddin Özdenören’le ilgili olarak üç dosya yaptı. Hece Yayınları kitaplarını yayımladı. Yine yayın grubumuzun yayınevi Cümle Yayınlarından Mustafa Aydoğan’ın iki kitap çalışması (Yalnızlık Mahşeri ve Şiir Beni Korkutmuştur) ile Alaeddin Özdenören’e olan ilgisini sürdürdü. Şimdi de bu özel sayı ile vefa borcunu ödemeye devam ediyor.

Alaeddin Özdenören, Nuri Pakdil öncülüğünde, başta ikiz kardeşi Rasim Özdenören olmak üzere yakın arkadaşları Cahit Zarifoğlu, Akif İnan ve Erdem Bayazıt ile Maraş Lisesi’nde Hamle dergisiyle başladıkları edebiyat yolculuğunu ömrünün sonuna kadar sürdürmüştür. Bu arkadaşları ile yerel gazetelerde sanat-edebiyat sayfaları hazırlamış, Ankara’da, İstanbul’da yayımlanan ve bizzat kendileri tarafından çıkarılan Edebiyat ve Mavera dergilerinde birlikte olmuş, dergimiz Hece’de şiir ve yazıları yayımlanmış, gazetelerde uzun yıllar köşe yazarlığı yapmıştır.

Bu Özel Sayı’da Rasim Özdenören, yaptığımız söyleşide ikiz kardeşi Alaeddin Özdenören’i anlattı. Duran Boz ise, aynı kuşaktan yazarların hayat hikâyeleri için yaptığı kazı çalışmasını bu kez Alaeddin Özdenören için yaptı ve ortaya onun yaşamöyküsü çıktı. İngiltere’de yaşayan oğlu Emre Özdenören’i bulduk ve babasını konuştuk. Hasan Aycın ise daha önce Alaeddin Özdenören’le ilgili yapmış olduğu çizgileriyle katkı verdi. Mustafa Aydoğan’la, Alaeddin Özdenören’le ilgili yaptığı iki kitap çalışması Yalnızlık Mahşeri ve Şiir Beni Korkutmuştur çerçevesinde bir söyleşi yaptık.

Yedi Bölümden oluşan Özel Sayı’nın, Birinci Bölümünde Alaeddin Özdenören’e ithaf edilmiş Cahit Koytak, Osman Sarı, Mehmet Solak, Selami Şimşek, Yasin Koç ve Selim Somuncu’nun şiirleri yer alırken, İkinci Bölümde, Hüseyin Atlansoy, Mehmet Aycı, Osman Sarı, İbrahim Halil Çelik, Üzeyir Gündüz, Mehmet Atilla Maraş, Nurettin Durman, Korkut Soylu, İhsan Deniz, Necip Tosun, Cemal Şakar, Hüseyin Yorulmaz, Fahri Tuna, Yasin Doğru, Hıdır Yıldırım, İsmail Karakurt, Muhiddin Bilge, Özcan Ünlü, Hasan Doğruyol, Hüseyin Bektaş, Selim Somuncu, Bilge Doğan, Süleyman Ceran, Veli Aba, Şeref Akbaba onun biyografisini, portresini, anılarını, dostluklarını ve tanıklıklarını yazdılar. Üçüncü Bölümde şiiri ve şiirindeki temalar üzerine, İbrahim Demirci, Faruk Uysal, Ali Haydar Haksal, Âlim Kahraman, Yılmaz Daşcıoğlu, Mehmet Narlı, Şakir Kurtulmuş, Ömer Aksay, İsmail Sert, Sadık Yalsızuçanlar, Hasibe Çerko, Turan Karataş, Mustafa Aydoğan, Mehmet Solak, Hüseyin Akın, Ethem Erdoğan, Ali Necip Erdoğan, İbrahim Eryiğit, Mustafa Uçurum, Yunus Emre Altuntaş, Melek Gülcü, Vasfettin Yağız, Bilal Can, Halil Ünal, Sema Bayar, Muhammed Hüküm, Mehmet Özger, Mehmet Kurtoğlu, Recep Ayık, Selami Şimşek, Yavuz Balı, Nuray Alper, Ayşegül Özdoğan, Ali Bal, Bahar Emre, Ahmet Edip Başaran, Ahmet Tepe’ye ait yazılar yer aldı. Dördüncü Bölüm, eserleri, düşünce dünyası ve yazarlığına ayrıldı. Bu bölümde, Ersin Nazif Gürdoğan, Arif Ay, Ali Ulvi Temel, Kamil Eşfak Berki, Ali Galip Yener, Mehmet Hayri Maraşlıoğlu, Mehmet Kahraman, Veli Urhan, İrfan Çevik, Emin Gürdamur, Selim Somuncu, Hüseyin Öztürk, Selvigül Kandoğmuş Şahin, Zeynep Sati Yalçın, Süleyman Ceran, Hülya Sezen, Suavi Kemal Yazgıç, Reşit Güngör Kalkan, Aziz Kağan Güneş, Mustafa Gülali, Serdar Yakar, Mehmet Tepe ve Erhan Paşazade’nin yazıları yer alıyor, Beşinci Bölümde onun bazı mektuplarına yer verdik. Özel Sayı’nın Altıncı Bölüm’ünde Alaeddin Özdenören hakkında kitap, tez, dosya, makale, dergilerde ve gazetelerde yer alan yazı çalışmalarının künyelerinden oluşan Bibliyografya yer alırken, Yedinci Bölüm’ü yazarımızın fotoğraflarından derlediğimiz albüm oluşturuyor.

İyi okumalar dileriz.