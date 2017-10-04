Hece Dergisi Ekim Sayısı Çıktı

Rasim Özdenören’in önyazısıyla açılan derginin şiir sayfaları Hayriye Ünal’ın “Bir Adamı Çok Sevmek” şiiriyle açılıyor. Derginin daimî şairleri oldukça genç yüzler Yasin Koç, Hasan Özlen, Ali Berkay, Emre Öztürk, Ömer Erdoğan, Emre Yılmaz, Çağatay Koparal, Burak Ş. Çelik, Muhammet Çelik, Çağatay Telli, Halil Ünal, Semih Diri, Eray Sarıçam, Hasan Bozdaş, Cengizhan Genç, Ayşe Çelikkaya, Mehmet Biter, Elçin Sevgi Suçin, Mustafa Ergin Kılıç, Aziz Kağan Güneş, Mert Özden.

Hece dergisi bu ay “Edebiyat ve Suç”u masaya yatırdı. Zelkif Yıldırım’ın editörlüğünü yürüttüğü dosyada edebiyat ve suç ilişkisini serimleyen alanda kalbur üstünde kalan eserlere işaret eden ve bu alana ilişkin değerlendirme içeren yazılara yer verilmiş. Alandaki belli bir esere ve/veya yazara odaklanmış yazılar da var dosyaya. Derginin hukukçu yazarları Zelkif Yıldırım, Bahar Emre ve Hasan Bozdaş, Rasim Özdenören’le, evinde, suç, hukuk ve edebiyat üzerine bir söyleşi gerçekleştirmişler. Dosyaya emeği geçen diğer imzalar şöyle: Alişan Çapan, Hasibe Çerko, Ercan Yücel, Halil Ünal, Ali K. Metin.

Hece’nin Çeviri Sayfaları bir keşif alanı. Nasrin Zabeti Miandoab ve Samaneh Ghadiri genç bir İranlı şairi Türkçeye kazandırdılar. İşçi şair Sabir Haka beş nefis şiirle Hece’de. Serpil Yıldırım’ın kıymetli keşfi ise Mahmud Muşerref Âzâd Tehrânî. Şiir-i sepid akımının son temsilcilerinden Azad “Gece Ülkesi” ve “Terk Etti Bahar Bahçemizi” diyor. Funda Kızıler Emer aylardır üzerinde çalıştığı Hertha Kräftner’den iki şiir sunuyor Hece okuruna. Çeviri sayfaları Wolfgang Borchert’ten bir öyküyle kapanırken öykü sayfaları Emin Gürdamur’u ve Burak Çavuş’u ilk kez Hece’de konuk ediyor.

Ayın söyleşisinde Ali Sali şair Faruk Uysal ile yeni çıkan şiir kitabı Kırılmalar üzerine konuşmuş. Hece’de Ali Karaçalı Günler’le devam ederken yazılarıyla dergide yer alan imzalar Gürsel Aytaç, Osman Özbahçe, Beyza Nur Demirci ve Hayrettin Durmuş.

Derginin öğretici sayfalarından biri Okuryazarın Notları: İbrahim Demirci ay adlarına dair yazmış. Ali Haydar Haksal yazarın oyuncakları için kendi oyunlarını kaleme alırken

Mehmet Aycı ilginç bir portreyle daha okur karşısında. Zelkif Yıldırım incelikli film zevkini benim filmlerime her sayıda yansıttığı gibi bu sayıda da “Krylya” ile okuru kalpten vuruyor.

Hece’nin çeşitkenarı A. Gaffar Taşkın, Ali K. Metin, İbrahim Eryiğit, Yusuf Turan Günaydın, Semih Diri, Hasan Bozdaş tarafından hazırlanırken yeni kitapları Ömer Ayhan, Kâmil Büyüker ve Yusuf Turan Günaydın yazmış