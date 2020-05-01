Hece Dergisi Mayıs Sayısı Çıktı
İÇİNDEKİLER
ÖNYAZI
Rasim Özdenören / Küresel Salgın ve Edebiyat / 5
ŞİİR
İhsan Deniz / Bağ/ 8
Mehmet Narlı / Biyografik Fragmanlar 3 / 9
Şakir Kurtulmuş / Veda / 10
Yaşar Bedri / Vebadan Ölenlere Sor-Uzak Ülke Sek Olsun! / 12
Adem Turan / Zeytin Bereketi / 14
İsmail Karakurt / Demek Koşuğu / 15
Ali Sali / Her Acıya Benzer Bu Yaralar / 16
Mehmet Solak / Ölmek Belki / 18
Mehmet Aycı / Deterjan / 21
İbrahim Eryiğit / Bahar mı Gelen / 22
Mustafa Uçurum / Salgın Yalnızlık / 23
İbrahim Yolalan / Ter İzi / 24
Seher Özkök / Şimdi / 25
Ahmet Tepe / Kuzey Rüzgârı / 26
İbrahim Gökburun / Annemin Çiçekleri / 27
Eyyüp Akyüz / Muhtasar Dünya Risalesi / 28
Halil Ünal / Vazo Yerleştirme Sanatı / 29
Yunus Emre Altuntaş / Kinsaşa / 30
Aziz Kağan Güneş / İstirham / 31
Davut Güner / Soğuk Bir Mart / 32
Remzi Köpüklü / Sesiyle Bir Hayat / 33
Emre Demir / Uzun Yollara Kısa Şiir / 34
Muhammet Çelik / Nar Saati / 35
Cihan Adıman / Greenlerin Büyükşehir Maceraları / 36
Erhan İksamuk / Sahipsiz Ölü Kuşlar / 37
Uğur Can Dural / Yeni Gözler İçin / 38
ÇEVİRİ SAYFALARI
Mevlâna Celâleddin / Gazel / 40
YAZILAR
H. Ömer Özden / 20. Asır’da Bir Çile Adamı: Necip Fazıl / 41
Leyla Arsal / Şiiri Bilişsel Şiirbilim ile Okumak / 52
Semiha Kavak / Spinoza ve Yahudi İnancında Deprem Etkisi Teolojik-Politik İnceleme / 59
Alaattin Diker / Eifel’de Muhalif Bir Yazarın İzini Sürmek / 65
ŞİİR GÜNDELIKLERI
Ömer Aksay / Şiire Dair Kaydedilen Notlar / 75
HECE BULUŞMALARI
Atasoy Müftüoğlu ile Medeniyet, Sekülarizm ve Edebiyat Üzerine… /
Katılanlar: Âtıf Bedir, Faruk Uysal, Ali K. Metin, İbrahim Eryiğit,/ 78
OKURYAZARIN NOTLARI
İbrahim Demirci / Bağlanış ve Çaba / 94
GÜNLÜK
Ali Karaçalı / Günler / 96
PORTRE
Mehmet Aycı / Cins / 102
AYIN SÖYLEŞİSİ
Hasibe Çerko ile Kristal Kentler ve Başka Şeyler Hakkında Bir Söyleşi / Konuşan: Eyüp Tekin / 104
BENİM FİLMLERİM
Zelkif Yıldırım / Andrei Tarkovsky Offret/Kurban (1986) / 115
HECE POSTASI
Faruk Uysal / 121
YAKIN BAKIŞ
Mehmet Özger ile Şairlere ve Şiire Dair... / Konuşan: Leyla Arsal / 126
Ahmet Edip Başaran / Hem Söz Hem Eylem: Defacto Ölümler / 135
ÇEŞİTKENAR
Mahmut Kanık / Michel Chodkiewicz (Sidi Ali) / 139
Mehmet Çetin / Bir Yüreği, Bir Şiiri, Bir De Âhı Kaldı Ragıp Karcı’nın / 141
Hayrettin Durmuş / Kitaptan Kurtuluş Yok / 145
Mustafa Uçurum / Biraz Yavaşla! / 148
Âtıf Bedir / Tanrı’nın Eli / 150
YENİ KİTAPLAR
Ali Necip Erdoğan / Din ve Asi / 151
Zahide Aydoğdu / Bir Dükkânı Beklemek / 153
İbrahim Eryiğit / Bir Fırtına Tuttu Bizi -Türküler Kitabı- / 155
Süheyla Karaca Hanönü / Zongo’nun Değirmeni / 157Yeni Çıkanlar - 01.05.2020