Hece Dergisi Mayıs Sayısı Çıktı

İÇİNDEKİLER

ÖNYAZI

Rasim Özdenören / Küresel Salgın ve Edebiyat / 5

ŞİİR

İhsan Deniz / Bağ/ 8

Mehmet Narlı / Biyografik Fragmanlar 3 / 9

Şakir Kurtulmuş / Veda / 10

Yaşar Bedri / Vebadan Ölenlere Sor-Uzak Ülke Sek Olsun! / 12

Adem Turan / Zeytin Bereketi / 14

İsmail Karakurt / Demek Koşuğu / 15

Ali Sali / Her Acıya Benzer Bu Yaralar / 16

Mehmet Solak / Ölmek Belki / 18

Mehmet Aycı / Deterjan / 21

İbrahim Eryiğit / Bahar mı Gelen / 22

Mustafa Uçurum / Salgın Yalnızlık / 23

İbrahim Yolalan / Ter İzi / 24

Seher Özkök / Şimdi / 25

Ahmet Tepe / Kuzey Rüzgârı / 26

İbrahim Gökburun / Annemin Çiçekleri / 27

Eyyüp Akyüz / Muhtasar Dünya Risalesi / 28

Halil Ünal / Vazo Yerleştirme Sanatı / 29

Yunus Emre Altuntaş / Kinsaşa / 30

Aziz Kağan Güneş / İstirham / 31

Davut Güner / Soğuk Bir Mart / 32

Remzi Köpüklü / Sesiyle Bir Hayat / 33

Emre Demir / Uzun Yollara Kısa Şiir / 34

Muhammet Çelik / Nar Saati / 35

Cihan Adıman / Greenlerin Büyükşehir Maceraları / 36

Erhan İksamuk / Sahipsiz Ölü Kuşlar / 37

Uğur Can Dural / Yeni Gözler İçin / 38

ÇEVİRİ SAYFALARI

Mevlâna Celâleddin / Gazel / 40

YAZILAR

H. Ömer Özden / 20. Asır’da Bir Çile Adamı: Necip Fazıl / 41

Leyla Arsal / Şiiri Bilişsel Şiirbilim ile Okumak / 52

Semiha Kavak / Spinoza ve Yahudi İnancında Deprem Etkisi Teolojik-Politik İnceleme / 59

Alaattin Diker / Eifel’de Muhalif Bir Yazarın İzini Sürmek / 65

ŞİİR GÜNDELIKLERI

Ömer Aksay / Şiire Dair Kaydedilen Notlar / 75

HECE BULUŞMALARI

Atasoy Müftüoğlu ile Medeniyet, Sekülarizm ve Edebiyat Üzerine… /

Katılanlar: Âtıf Bedir, Faruk Uysal, Ali K. Metin, İbrahim Eryiğit,/ 78

OKURYAZARIN NOTLARI

İbrahim Demirci / Bağlanış ve Çaba / 94

GÜNLÜK

Ali Karaçalı / Günler / 96

PORTRE

Mehmet Aycı / Cins / 102

AYIN SÖYLEŞİSİ

Hasibe Çerko ile Kristal Kentler ve Başka Şeyler Hakkında Bir Söyleşi / Konuşan: Eyüp Tekin / 104

BENİM FİLMLERİM

Zelkif Yıldırım / Andrei Tarkovsky Offret/Kurban (1986) / 115

HECE POSTASI

Faruk Uysal / 121

YAKIN BAKIŞ

Mehmet Özger ile Şairlere ve Şiire Dair... / Konuşan: Leyla Arsal / 126

Ahmet Edip Başaran / Hem Söz Hem Eylem: Defacto Ölümler / 135

ÇEŞİTKENAR

Mahmut Kanık / Michel Chodkiewicz (Sidi Ali) / 139

Mehmet Çetin / Bir Yüreği, Bir Şiiri, Bir De Âhı Kaldı Ragıp Karcı’nın / 141

Hayrettin Durmuş / Kitaptan Kurtuluş Yok / 145

Mustafa Uçurum / Biraz Yavaşla! / 148

Âtıf Bedir / Tanrı’nın Eli / 150

YENİ KİTAPLAR

Ali Necip Erdoğan / Din ve Asi / 151

Zahide Aydoğdu / Bir Dükkânı Beklemek / 153

İbrahim Eryiğit / Bir Fırtına Tuttu Bizi -Türküler Kitabı- / 155

Süheyla Karaca Hanönü / Zongo’nun Değirmeni / 157