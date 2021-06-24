HECE DERGİSİ SANAT ÖZEL SAYISI OKUYUCUSUYLA BULUŞUYOR
Hece Yayınları, başlangıcından bu yana her biri büyük bir emek, çaba ve mesuliyet bilincinin ürünü olan, kapsamlı ve nitelikli özel sayı geleneğini sürdürüyor ve 42. özel sayı olarak Sanat Özel Sayısı’nı Haziran 2021’de okuyucusu ile buluşturuyor.
Uğur Polat’ın editörlüğünde 130’a yakın entelektüel, yazar ve akademisyenin yer aldığı 1750 sayfalık bu anıtsal özel sayı öncelikle Türk düşünce hayatına sanat hakkında farkındalık kazandıracak disiplinlerarası bir özel sayı olma özelliği taşıyor. Türk düşünce hayatında ilk kez bu denli kapsamlı ve yoğun bir özveri ile ortaya konulan Sanat Özel Sayısı, sanata çok yönlü bir okuma çeşitliliği sunuyor.
Bu özel sayıda, sanatın ne olduğu, doğuşu, dünyada ve Türkiye’deki seyri ve günümüzde sanatın nasıl bir yol izlediği, sanatın kendi içindeki ivme ve yansımalarını, diğer disiplinlerle olan ilişkisini ve onlara olan etkisini; aynı zamanda toplumun fikir öncüleri olan sanat kuramcıları ve entelektüellerin düşünce dünyaları üzerinden dünyada ve ülkemizde yaşanan zihni dönüşüm ve kırılmaların değerlendirildiği, bir yönüyle Türkiye’nin düşünce haritasının bilinç düzlemine taşındığı kapsayıcı ve kuşatıcı bir bakış açısıyla ele alınıyor.
Sanat ile ilgilenen araştırmacı, akademisyen ve üniversiteler için bir başvuru kaynağı olacak Sanat Özel Sayısı’nın içeriğinde yer alan ana başlıklar ve yazarlarımızdan bazılarının isimleri şunlardır:
Joseph Margolis Sunuş yazısında, Pragmatizm’in “radikal bir tez” görünümü arz ettiğinin altını çizerek; devamında, Yaşamın Estetikleşirilmesindeki Tüm Dönemeçler, Estetik Algı ve Dansın Otografik Doğası yazıları ile, sanata dair bakış açımızı bütünüyle sorgulamamızı sağlayacak bir teklifte bulunuyor. Özellikle, Yaşamın Estetikleşirilmesindeki Tüm Dönemeçler isimli yazısı ile bugüne dek birçok açıdan yanlış anlaşıldığını düşündüğü sanat ve felsefi meselelerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini kamuoyunun ilgisine sunuyor.
Kavramsal Çerçeve Felsefe- Estetik- Anti Estetik –Eleştiri bölümünde: Jale N. Erzen, Oğuz Haşlakoğlu, Ahmet Sait Akçay, Recep Alpyağıl, Kasım Küçükalp, Ayşe Taşkent; Mimarlık Şehir Heykel bölümünde Jale N Erzen, Sadettin Ökten, Yusuf Civelek, Uğur Tuztaşı, Ö. Eren Koyunoğlu, İhsan Aktaş; Modern- Çağdaş bölümünde: Uğur Tanyeli, Nermin Saybaşılı, Ahmet Dağ, Süreyya Su, Rıfat Şahiner, Kültür Medeniyet Tarih bölümünde: Enis Batur, Oğuz Adanır. Jale N. Erzen, Zeynep Sayın, Hâshim Cabrera, Beşir Ayvazoğlu, Evren Kutlay, Özgür Taburoğlu, Ömür Karslı, Pınar Ülgen, Yalçın Çetinkaya, Nil Aynalı Eğler, Vedat Ozan, Fatih Tepebaşılı, Selçuk Mülayim, Yaşar Çoruhlu, Kurtuluş Kayalı, Eşref Armağan; Gelenek-Türk-İslâm Sanatı bölümünde: F. Çiçek Derman, M. Uğur Derman, Fatih Özkafa, A. Çağrı Başkurt, Hikmet Barutçugil; Psikoloji Sosyoloji Yaratıcılık Eğitim bölümünde: E. Timuçin Oral, Oğuz Dilmaç, Serhat Soyşekerci, İsmail Doğu, M. Özdemir Balakoğlu; Bilim Tıp bölümünde: Oliver Leaman, Ali Akay, Hilmi Uysal, H. Tuğrul Atasoy, Sinan Canan, Nilüfer Öndin; Medya Yayın Kitap İletişim bölümünde: Taşkın Takış, Uğur Bakır, Mustafa Uçurum: Sergi Kuratörlük Müze Proje bölümünde Marcus Graf, Cemile Kaptan, G. Fırat Onat, son olarak Çeviri bölümünde Ruhiye Erulaş olmak üzere Türkiye’den ve dünyadan bir çok uzmanın katılımıyla Hece Dergisi Sanat Özel Sayısı siz değerli okuyucularımızın ilgi ve beğenisine sunulmuştur.
İyi okumalar dileriz.
1.CİLT
Editörden / Uğur Polat / “Mağara Resimlerinden- Fmrı’a” / 5
Sunuş / Joseph Margolis / 13
1. BÖLÜM: KAVRAMSAL ÇERÇEVE FELSEFE - ESTETIK- ANTI- ESTETIK- ELEŞTIRI
Jale N. Erzen ile Sanat ve Estetik Üzerine Söyleşi / 17
Joseph Margolis / Yaşamın Estetikleştirilmesindeki Tüm Dönemeçler / 33
Joseph Margolis / Estetik Algı / 49
Arthur C. Danto / Güzelliğin Suistimali / 54
Victor Shklovsky / “Teknik Olarak Sanat” / 77
Martin Heidegger / Nietzsche ve Sanatın İlkeleri Sanata Dair Beş İlke / 80
Jale N. Erzen / Doğu-Batı / 88
Oğuz Haşlakoğlu / Serebral Taşma Olarak Kendilik Bilinci: Çizgi / 96
Denis Dutton / “Fakat Onlar Bizim Sanat Anlayışımıza Sahip Değil” / 103
Jean Luc Marion / Tablonun İdolü veya Görkemi / 122
Ahmet Sait Akçay / Modern Sanat, Afrika ve “Primitivizm” / 134
Mevlüt Albayrak / Sanat ve Estetik Kavramlarının Tarihsel Serüveni / 141
Mustafa Uğur Karadeniz / Osmanlı Tasavvurunda Varlığın Ahenkli Birliğinin
Düşünce ve Sanata Yansıması: Perspektifsizlik / 175
Nimet Keser / Sanat Eleştirisinin Tarihi ve Öncüleri: Antik Yunan’dan On Dokuzuncu Yüzyıla / 185
Recep Alpyağıl / “Esthétique”in Türkçedeki Arkeolojisi ve Cumhuriyet Döneminin ilk Estetik Kitabı:
Bedîiyât Hülâsaları / 205
Recep Alpyağıl / Türkçede “Latin Harfleriyle Yazılan İlk Estetik Kitabı” Meselesi ve
Mustafa Namık’ın Bediiyat Adlı Eseri / 223
Recep Alpyağıl / Türkçede “Arap Harfleriyle Yazılan Son Estetik Kitabı”: San’at Felsefesi / 234
Kasım Küçükalp / Heidegger’de Sanat-Hakikat İlişkisi:
Sanat Eserinin Kökeni Üzerinden Bir Değerlendirme / 246
Ayşe Taşkent / Borges ve İbn Rüşd Arayışı: La Busca De Averroes / 263
Arthur C. Danto / Derin Yorum / 284
Mehmet Mengü / Modern ve Postmodern Sanat Nedir? / 287
Habip Türker / Plastik Anlamda Güzel Nedir? / 310
Derya Ölçener / Estetik Obje, Zihin ve Yargı / 317
M. Akif Duman / Bir Metafor Olarak Metafor / 330
Mehmet Karakuş / İhvân-I Safâ ve Immanuel Kant’ın Estetik Düşüncesinde Muhayyile Yetisi / 413
Ali Galip Yener / Estetikten Psikanalize Sanatta Arzu Kavramı Üzerine / 421
Levent Bayraktar / Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Estetik Çalışmaları / 431
Sadık Kılıç / Kur’an’ın Semantik Dünyasından Estetik ve Sanata Dair Esinler / 436
Ahmet Feyzi Korur / Teori ve Pratiğin Ötesinde Sanat / 453
Murat Bozkurt / W. Benjamin Bağlamında Sanatın Teknik, Estetik ve Ontolojik Boyutları / 471
Esra Yıldırım / Sanatsal Bir Temsil Biçimi Olarak ‘‘Kitsch’’ / 477
Döndü Tülay Özkul / Kamusal Alan Bağlamında Bir Kent Müzesi Örneği: Ata Buz Müzesi: / 484
Günhan Özhan / Felsefe, Yolda Olmaktır / 493
Enise Betül Danış / Aristotelesçi Sistemde Sanatın Doğası ve Sanatın Doğayı Tamamlaması / 499
Suat Soner Erenözlü / İnsan ve Sanat: İnsan Felsefesi Bağlamında Sanatın Diyalektiği / 509
Merve İpek / Ritüelleri ve Anlamları ile Maskenin Tarihi / 519
Hale Babadoğan Kaya / Zanaat mıydı Karagöz? Yoksa Sanat mı? / 535
Sercan Ünğan / ‘Düşüncede’n ‘Beden’e ‘Güzel’ Algısının Değişimine Dair / 543
Frıthjof Schuon / Sanatın İlke ve Kriterleri / 556
2. BÖLÜM: MIMARLIK–ŞEHIR- HEYKEL
Jale N. Erzen / Mimar Sinan ve Mikelanj: İki Dahi İki Kültür / 579
Sadettin Ökten / Cami Merkezli Şehir / 590
Yusuf Civelek / Genişlemiş Sahasında Mimarlığın Sanatsal Oyunlarının İşlevi Üzerine / 593
Uğur Tuztaşı / “Millî Mimari” Romantizminin Görselliğinde “Türk Evi”nin Pitoresk İmgeselliği / 614
Ö. Eren Koyunoğlu / Modern Türk Heykel Sanatının Doğuşu / 639
İhsan Aktaş / Gül Kokan Şehir: Fez / 674
3. BÖLÜM: MODERN- ÇAĞDAŞ
Uğur Tanyeli / Güncel Düşünce ve Sanatta İhlal ve Kuralyıkımı / 681
Nermin Saybaşılı / ‘Dalgalanıyordu(K)’: Vahit Tuna’nın Sesli Yerleştirmelerinde
Dünyanın Tonu, Anlamın Tınısı / 687
Ahmet Dağ / Transhümanist Süreçte Sanatın Mahiyeti ve Geleceği / 709
Süreyya Su / Gerçekliğin Peşinde: Modernizmin Kısa Serüveni / 716
Sema Çevirici / Modern Sanat ve Temsil / 733
Şule Gece / Felsefe ve Sanatın Ahenksel Birleşimi; Soyut Sanat ve Felsefe İlişkisi / 749
Nazan Alioğlu / Çağdaş Sanatta Anlam Sorunu / 754
Rıfat Şahiner / Andy Warhol ve Ai Weiwei: Diyaloglar ve Karşılaşmalar / 768
Mehmet Yılmaz / Post-Portre / 782
Hakan Şarkdemir / Parodi ve Günümüz Sanatı / 786
Ceren Selmanpakoğlu / Sanatın Bitmeyen Sonu / 806
Özgül Kahraman / Bir Paradoks Olarak Doğa Yıkıcılar Sanat Yapıcılar / 821
Fatih Cam / Modern Sanat Algısı Bağlamında Hat Sanatı / 830
Mustafa Dikmen / Tüketilebilirlik Çağında Sanat ve Jean Baudrillard / 839
Rabia Çinçin / Domingo Notaro “Bir Türk Dostu İtalyan Ressam” / 850
2. Cilt
4. BÖLÜM: KÜLTÜR-MEDENIYET-TARIH
Joseph Margolis / Dansın Otografik Doğası / 863
Enis Batur / Sayfa / 875
Oğuz Adanır / Sinema ve Gerçeklik / İllüzyon-Simülasyon İlişkisi Üstüne Bir Deneme / 895
Jale N. Erzen / Joseph Margolıs – Israrlı Bir Pragmatist / 913
Zeynep Sayın ile Söyleşi / 920
Hans Belting / Sanat Tarihinin Sonu ve Günümüz Kültürü / 928
Hâshim Cabrera ile Söyleşi / 936
Beşir Ayvazoğlu ile Hece Dergisi Sanat Özel Sayısı Münasebeti ile…. / 943
Ömür Karslı / ‘Sanatın Tanımı Sorunu’nda Tanım Sorunu Üzerine Değerlendirme / 948
Muharrem Hafız / Modern Dönemde Kutsal-Sanat İlişkisinin Felsefi Temellendirilişi:
İdealist, Varoluşçu ve Hermenötik Perspektif / 961
Nil Aynalı Eğler / Göl / 985
Hüseyin Yılmaz / Gelenekselci Ekolün Sanat Anlayışı / 994
Pınar Ülgen / Orta Çağ Avrupa’sında Kadınların Rönesansı-Edebiyat ve Sanat İkileminde Kadın İmgesi / 1021
Yalçın Çetinkaya / Varlığın Âhenginden Müzik Devrimine / 1026
Süleyman Uludağ / İslam ve Musiki / 1052
Vedat Ozan / Bir Mecra Olarak Koku / 1064
Kevser Çelik / Medeniyet Olarak Sanat / 1070
Martin Heidegger / Şiir / 1085
Yaşar Çoruhlu / Altaylardan Türkiye’ye, Türklerde Saç Örgüsü Geleneği ve Bunun Türk Sanat Eserleri,
Türk Taş Heykel ve Mezar Taşlarındaki Yansımaları / 1093
Sergen Çirkin / Geç Kalmış Bir Rönesans’ın Hamisi: Türk Ocakları / 1119
Selçuk Mülayim / Aracısız Türk Sanatı / 1131
Evren Kutlay / Osmanlı’da Batı Müziği ve Müzisyenleri / 1142
Vural Yıldırım-Tarkan Koç / Estetik Müziğin Neresinde? / 1158
Banu Mustan Dönmez / Müziğin Ontolojisi: Müzikolojik Bir Soruşturma / 1163
Özgür Taburoğlu / Şark’ta Plastik Duyusu: Tanpınar’da Renk ve Işık / 1172
İbrahim Demirci / “San’at”ten “Sanat”a, “Sınaat”ten “Zenaat”a / 1190
Kurtuluş Kayalı / Türkiye Gerçeğini Roman Gerçeğine Dönüştürmenin Sınırlılıkları / 1195
Serkan Işın / Son Barbar Görsel Şiir / 1200
Nusret Çam / Hz. Yusuf İle Züleyha Kıssasındaki Estetik Unsurlar / 1207
Zeynep Altınköprü / Hindistan’da Türk-İslam Mimarisinin İlk Dönemi / 1245
Yunus Özmodanlı / Sinemada Robotlar, Yapay Zekâ ve Yapay Gerçeklik Anlatıları / 1258
Kemal Oruç / Yeni Başlayanlar İçin “Tiyatroyu Anlama” Rehberi / 1272
Mehmet Aycı / Üç Şair Üç Sanat / 1280
İrfan Çevik / Bir Bilge Sanat Derse / 1285
Kaan Doğan / “Osmanlı Kültürünün Avrupa’daki Yansımaları” / 1294
Celal Soydan / İkbal’in İdeal Toplum Yapısında Sanatın İşlevi / 1298
Saltuk Batu / Propaganda ve Sanat / 1307
“Parmakları ile Gören Ressam” Eşref Armağan ile Sanat Üzerine… / 1313
5. BÖLÜM: GELENEK-TÜRK- İSLÂM SANATI
F. Çiçek Derman / Levnî: Musavvir, Müzehhib ve Şâir / 1323
M.Uğur Derman / 1897’deki Türk-Yunan Harbinden İki Latîf Hâtıra / 1332
Fatih Özkafa / İslâm Harflerinin Estetik Bir Form Olarak Ortaya Çıkışı / 1336
A. Çağrı Başkurt / Osmanlı İmparatorluğu’nun İlk Denizci Ressamı Nakkaş Nigârî’ye Dair Yeni Bilgiler / 1347
A. Çağrı Başkurt / Osmanlı İmparatorluğu’nda Bir Rönesans Çelebisi: Nasuh Bin Karagöz Bin Abdullah
Nâm-ı Diğer Matrakçı Nasuh / 1358
Hikmet Barutçugil / Su Yüzü, Abru / 1370
Ruhi Konak / Minyatür Sanatında Rönesans Olgusu / 1385
Necmettin Tozlu / İslâm Sanatlarının Dayandığı Dünya Görüşü veya Felsefe Açısından Sanat / 1397
Osman Mutluel / Kur’an’da Güzellik Kavramının Ontolojik Temellendirmesi / 1415
İlyas Canikli / İslâm Kültüründe Resim Sanatına Reddiyeci Yaklaşımı
Temellendirmede Kullanılan Rivayetin Kritiği / 1427
Enis Doko / Fizikteki Güzellik ve Anlamı Dirac İlkesi: Fiziğin Gizli Silahı Olarak Güzellik / 1444
6.BÖLÜM: PSIKOLOJI- SOSYOLOJI- YARATICILIK- EĞITIM
E. Timuçin Oral / Yaratıcılık: Özgün Bir Fenomen mi? Bir Hastalık Tezahürü mü? / 1457
İsmail Doğu / Tragedya: Doğuşu, Kaynakları, Amacı ve İslam Dünyasına Yansıması / 1465
Oğuz Dilmaç / 21. Yüzyıl İnsanını Yetiştirmede Sanat Eğitiminin Rolü / 1491
Mukadder Özdemir Balakoğlu / Şeklimizin İzinde / 1497
Serhat Soyşekerci / Hayvanlarda Beden-Ruh İkiliği ve “Kuyruk Acısı”:
Batı Düşüncesinde Felsefi ve Sanatsal Bir Yolculuk / 1507
Uğurcan Kaçmaz / Lacan’ın Sanata Yaklaşımı / 1523
Süreyya Öztürk / Jung Psikolojisinin Pollock Eserlerinde Ortaya Çıkışı / 1541
Vefa Taşdelen / Stefan Zweig’da Sanatsal Yaratıcılığın Sırrı Sorunu / 1558
Mehmet Kahraman / Yaratıcılığın Doğası / 1574
Serdar Arhan / Geçmişten Günümüze Millî Eğitim Şûralarında Sanat Eğitimi ile İlgili Alınan Kararlar / 1584
7. BÖLÜM: BILIM –TIP
Oliver Leaman / “Etkinin Etkisi” İslam Kültürü Hakkında Nasıl Konuşmamalı? / 1605
Ali Akay / Perspektif Üzerine / 1616
Hilmi Uysal / İnsan Elinin Evrimini Anlamak ve Sanatsal Yaratıdaki Yeri / 1626
H. Tuğrul Atasoy ile Söyleşi / İnsan Neden Sanat Yapar? / 1632
Sinan Canan / İnsan Neden Sanat Üretir? / 1655
Valérie Gonzalez / İbnü’l-Heysem Estetiğinde Evrensellik ve Çağdaşlık / 1664
Nilüfer Öndin / Rönesans Sanatı ve Bilim / 1670
8. BÖLÜM: MEDYA- YAYIN – KITAP- İLETIŞIM
Taşkın Takış / Antimodern Estet Bir Tavır: Charles Péguy / 1685
Uğur Bakır / Reklamcılıkta Güzellik Fenomeni: Satın Alınan Bir Olgu Olarak Güzellik ve Metalaşan Beden / 1692
Mustafa Uçurum / Tolstoy’un Sanatı ve Sanatçıları / 1697
9. BÖLÜM: SERGI- KÜRATÖRLÜK- MÜZE- PROJE
Marcus Graf / Türkiye’de Küratöryel Pratiğin Tarihi ve Bugünü Üzerine / 1705
Cemile Kaptan ile Resim Hastanesi Projesi Üzerine Söyleşi… / 108
Gülbin Fırat Onat / Müze Ziyaretçisi Şairler ve İkaros’un Düşüşü Sırasında Bir Manzara / 1717
KATKIDA BULUNANLAR / 1725
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