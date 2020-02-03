Hece Dergisi Şubat 2020 Sayısı Yayımlandı

ÖNYAZI

Rasim Özdenören/Anlam, Yorum ve Eleştiri / 5

ŞİİRLER

Arif Ay/Eski Bir Mektup / 7

Mehmet Narlı/Biyografik Fragmanlar / 8

Vural Kaya/Yakarışlar Defterinden / 9

Hasan Özlen/Hipnoz Seansları / 11

Şenol Korkut/Naz Okları / 13

Mehmet Solak/Mesel Mesel İçinde / 14

İsmail Karakurt/Ev İçin Bildiğim Tek Şarkı / 16

Cengizhan Genç/Hiç Başlamayan Müzik / 17

Mehmet Tepe/Yakarış Konçertosu / 19

Semih Diri/Yurtsuzluk / 21

Duygu Güles K./İçimdeyim Gücümde / 22

Kaan Eminoğlu/Ne Çok Kandırdık Kendimizi / 25 Mert Özden/Sus Payı / 26

GÜNLÜK

Burak Ş. Çelik/Freiburg Im Breisgau / Almanya / 27

YAZI

Ebubekir Eroğlu/Sevap Defteri’nden-Sona Ermeyen Cem Hâli ve İsmail Ankaravî / 35

Osman Özbahçe/İkinci Yeninin Dergisi / 39

Ali Galip Yener/Aydınlanma Zihniyeti, Din ve Ötesi / 45

Leyla Arsal/İnsan Elektromanyetik Dalga mıdır? / 49

DOSYA: 2019 ŞİİR

Hayriye Ünal-Cengizhan Genç/Sunuş / 55

Zeynep Arkan/Sarp Kaleler İçinde Dev Kare Taşlar: Hakan Şarkdemir Şiiri / 58

Hayriye Ünal/Emre Yılmaz’dan Resmimi Dağlarla Çek / 62

Vural Kaya/Özbahçe’nin Dogması Dogmaya Karşı İlençli Haykırıştır / 67

Mehmet Sümer/“Barışta Elverişsiz Seferberlikte Çeltek”: Burak Ş. Çelik’in Şiirleri / 70

Faruk Uysal/Evet Barbar / 74

Halil Ünal/Müjgân Müjgân Üstüne Veya Müjgânlaşmak Üzerine / 79

Eray Sarıçam/Şiirin Yüreğimizde Açtığı Bir Yara: Tamgalar / 82

Yusuf Koşal/Gökyüzü Kundağı’ndan Seyre Koyulmak / 86

İsmail Karakurt/Eski Liman’da Tütününe Gül Karışmış Bir Şair / 89 Taner Sarıtaş/İki Kitap Bir Şair: Eray Sarıçam'ın Şiirleri / 93

Aziz Kağan Güneş/Şiiri Gezdirmek / 96

Hasan Bozdaş/Değirmen Kâhini ve Muzip Şiir / 99

Semih Diri/Halil Ünal’ın “Hakediş Raporu” Hakkı Geç Verilmiş Bir İlk Kitap / 102 Mert Özden/Bir Biri Biraz: Uzun Yol Bileti / 104

Vasfettin Yağız/Sevgili Kardeşim Ben: Dünyalar-Rüyalar-ve-Enes Kurdaş / 107 Burak Çelik/Taner Sarıtaş’ın Tedirgin Kanatlar’ı / 110

Serap Aslı Araklı /Oğul Sırtlanı / 112

OKURYAZARIN NOTLARI

İbrahim Demirci/Sait Faik Yorumları / 114

PORTRE

Mehmet Aycı/O İnsan / 116

BENİM FİLMLERİM

Zelkif Yıldırım/Pier Paolo Pasolini / 118

HECE POSTASI

Faruk Uysal / 122

YENİ KİTAPLAR

Emre Yılmaz/Sorgusual'siz / 126

Semiha Kavak/Rüyet / 127

İbrahim Eryiğit/Enis Batur'a Mektuplar-İlhan Berk / 130 İbrahim Eryiğit/Enis Batur'a Mektuplar-Ece Ayhan / 132