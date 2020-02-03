Hece Dergisi Şubat 2020 Sayısı Yayımlandı
ÖNYAZI
Rasim Özdenören/Anlam, Yorum ve Eleştiri / 5
ŞİİRLER
Arif Ay/Eski Bir Mektup / 7
Mehmet Narlı/Biyografik Fragmanlar / 8
Vural Kaya/Yakarışlar Defterinden / 9
Hasan Özlen/Hipnoz Seansları / 11
Şenol Korkut/Naz Okları / 13
Mehmet Solak/Mesel Mesel İçinde / 14
İsmail Karakurt/Ev İçin Bildiğim Tek Şarkı / 16
Cengizhan Genç/Hiç Başlamayan Müzik / 17
Mehmet Tepe/Yakarış Konçertosu / 19
Semih Diri/Yurtsuzluk / 21
Duygu Güles K./İçimdeyim Gücümde / 22
Kaan Eminoğlu/Ne Çok Kandırdık Kendimizi / 25 Mert Özden/Sus Payı / 26
GÜNLÜK
Burak Ş. Çelik/Freiburg Im Breisgau / Almanya / 27
YAZI
Ebubekir Eroğlu/Sevap Defteri’nden-Sona Ermeyen Cem Hâli ve İsmail Ankaravî / 35
Osman Özbahçe/İkinci Yeninin Dergisi / 39
Ali Galip Yener/Aydınlanma Zihniyeti, Din ve Ötesi / 45
Leyla Arsal/İnsan Elektromanyetik Dalga mıdır? / 49
DOSYA: 2019 ŞİİR
Hayriye Ünal-Cengizhan Genç/Sunuş / 55
Zeynep Arkan/Sarp Kaleler İçinde Dev Kare Taşlar: Hakan Şarkdemir Şiiri / 58
Hayriye Ünal/Emre Yılmaz’dan Resmimi Dağlarla Çek / 62
Vural Kaya/Özbahçe’nin Dogması Dogmaya Karşı İlençli Haykırıştır / 67
Mehmet Sümer/“Barışta Elverişsiz Seferberlikte Çeltek”: Burak Ş. Çelik’in Şiirleri / 70
Faruk Uysal/Evet Barbar / 74
Halil Ünal/Müjgân Müjgân Üstüne Veya Müjgânlaşmak Üzerine / 79
Eray Sarıçam/Şiirin Yüreğimizde Açtığı Bir Yara: Tamgalar / 82
Yusuf Koşal/Gökyüzü Kundağı’ndan Seyre Koyulmak / 86
İsmail Karakurt/Eski Liman’da Tütününe Gül Karışmış Bir Şair / 89 Taner Sarıtaş/İki Kitap Bir Şair: Eray Sarıçam'ın Şiirleri / 93
Aziz Kağan Güneş/Şiiri Gezdirmek / 96
Hasan Bozdaş/Değirmen Kâhini ve Muzip Şiir / 99
Semih Diri/Halil Ünal’ın “Hakediş Raporu” Hakkı Geç Verilmiş Bir İlk Kitap / 102 Mert Özden/Bir Biri Biraz: Uzun Yol Bileti / 104
Vasfettin Yağız/Sevgili Kardeşim Ben: Dünyalar-Rüyalar-ve-Enes Kurdaş / 107 Burak Çelik/Taner Sarıtaş’ın Tedirgin Kanatlar’ı / 110
Serap Aslı Araklı /Oğul Sırtlanı / 112
OKURYAZARIN NOTLARI
İbrahim Demirci/Sait Faik Yorumları / 114
PORTRE
Mehmet Aycı/O İnsan / 116
BENİM FİLMLERİM
Zelkif Yıldırım/Pier Paolo Pasolini / 118
HECE POSTASI
Faruk Uysal / 122
YENİ KİTAPLAR
Emre Yılmaz/Sorgusual'siz / 126
Semiha Kavak/Rüyet / 127
İbrahim Eryiğit/Enis Batur'a Mektuplar-İlhan Berk / 130 İbrahim Eryiğit/Enis Batur'a Mektuplar-Ece Ayhan / 132