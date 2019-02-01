Hece Şubat 266. Sayısı Çıktı
ÖNYAZI
Rasim Özdenören/Varolanı Aşmak / 5
ŞİİRLER
Faruk Uysal/Ali Emîrî/ 7
Fatma Şengil Süzer/Ölmüş Yaşayan Bütün Dillerde/ 8
Vural Kaya/Ölümler Kehribar/ 9
Yunus Emre Altuntaş/Noah/ 10
Adem Turan/Mangan’a Şiirler-5-6 / 12
Mehmet Solak/Şimdi ve Ebediyyen/ 14
Emre Öztürk/Unutmanın Sevinci/ 16
Suavi Kemal Yazgıç/Geçmemiş Zaman/ 17
Mehmet Aycı/Elma Kabuğunda Ben/ 18
İbrahim Yolalan/Naz Barı/ 19
Leyla Arsal/Kaldırmak Sözü / 20
Halil Ünal/Meryemsizlik Yasası/ 21
İsmail Karakurt/Hülasa/ 23
Davut Güner/Diriyim/ 25
Alişan Demirci/Hazırlık/ 26
Süleyman Sabri Genç/Olasılık Problemi/ 28
Mustafa Ergin Kılıç/Zamanla Her Şey Geçer mi!/ 29
- Ali Köseoğlu/En Düşük İhtimal/ 30
Seher Özkök/Gittim/ 31
Yusuf Koşal/Akrebin Âşık Olduğu Çivi Gölgesi/ 32
Emre Demir/İlk Havari/ 33
İsmail Şen/Güneş Doğuyor Ölülerin Üstüne/ 34
Berke Yalçın/Düşeyazan Düşler/ 36
Üç Ağustostan Bir Hayata/ 36
ÇEVİRİ SAYFALARI
Ali Ulvi Temel/Osmanlı’da Bir Tercüme Faaliyeti/ 37
Nilüfer Özgür/Thomas Hardy’den Bir Şiir/ 40
Thomas Hardy/Ah, Are You Digging On My Grave?/ 42
Thomas Hardy/Ah, Kabrimi Sen Mi Kaziyorsun?/ 43
ÖYKÜ
Merve Koçak Kurt/İstanbul’du Adın/ 45
Semih Diri/Kanatlar ve Apartman Boşluğu/ 51
Burak Çavuş/Dört Numaralı Koltuk/ 55
GÜNLÜK
Hasan Bozdaş/Tromsø Günlüğü 2/ 57
YAZI
Sadık Yalsızuçanlar/İnancın Parıltısı: Nuri Pakdil/ 69
Leyla Arsal/Kayıp Zamanın Dizinde İki Farklı Pencere Açmak/ 77
İsmail Uygun/Tarihî Romanın “Tarihi”/ 82
AYIN SÖYLEŞİSİ
Zeynep Merdan-Dürdane İsra Çınar/Ahmet Sait Akçay ile Eleştiri Etiği/ 91
DOSYA: ŞİİR 2018
Burak Ş. Çelik/Sunuş/ 101
Hayriye Ünal/Tarihüstü Bir Panzehir: İzzet Yasar’ın Şiiri/ 104
Faruk Uysal/Ürküten ve Ürperten Bir Liste/ 114
Nergihan Yeşilyurt/Bir Şiir Konuşması: Yüz Sene Daha/ 120
Zeynep Arkan/Güzel Aşkın Toplamı: Üstelik Sarışın/ 123
Mehmet Solak/Yeniden Beyaz Yürüyüş/ 127
Hasan Özpolat/Kara Irmak’ın Kıyısında Bir Yas Adamı: A. Barış Ağır/133
Semih Diri/Adil Bir Akşam, Ölüm ve Adalet Arasında Bir Şair: Hasan Bozdaş/ 138
Âtıf Bedir/İncinmişlik Asidi: Her Şey İçimizde Olup Biter/ 141
Eray Sarıçam/Bizi İkna Edebilecek Bir İlk Kitap/ 144
Halil Ünal/Hiçbir Şey İçin Geç Değil - Her Şey İçin Çok Geç/ 147
Alptuğ Topaktaş/Olup Bitenler Hiç Olmamışken ya da Salim Nacar Şiirine Kısa Giriş / 151
Orhan Tepebaş/Çiçekli Yazma’sıyla İsmail Karakurt/ 153
Cengizhan Genç/Benim Aklım Bir Delidir Sana Armağanım/ 156
Aziz Kağan Güneş/Ku’yu’dan Şiir Çekmek/ 158
OKURYAZAR NOTLARI
İbrahim Demirci/Cilveli Sözcükler/ 159
PORTRE
Mehmet Aycı/Rüzgârı Yelesinde/ 160
BENİM FİLMLERİM
Zelkif Yıldırım/Bernardo Bertolucci/The Conformist (1970)/ 163
ÇEŞİTKENAR
Emin Gürdamur/10 Yabancı Yazar 10 Öykü Kitabı/ 167
Hasan Bozdaş/Bir Çöl Virdi Olarak Sepehrî Şiirleri/ 168
Selçuk Azmanoğlu/”O Kitaplara Sahip Olmamak Beni Yerden Yere Çalıyor”/ 169
Tarık Ateş/ Şair Refik Durbaş’a Veda/ 171
6 Adet Basılan Kitap: Serap/Mustafa Pınarbaşı/ 171
YENİ KİTAPLAR
Eyüp Tekin/Dostoyevski Okumaları/ 173
Yunus Emre Altuntaş/Görevimiz Tehlike/ 175
Mehmet Kurtoğlu/Hannibal Helenistik Bir Hayat/ 177
Semiha Kavak/Felsefe Konuşmaları-Felsefeye Giriş/ 181Alıntı - 01.02.2019