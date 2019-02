Hece Şubat 266. Sayısı Çıktı

ÖNYAZI

Rasim Özdenören/Varolanı Aşmak / 5

ŞİİRLER

Faruk Uysal/Ali Emîrî/ 7

Fatma Şengil Süzer/Ölmüş Yaşayan Bütün Dillerde/ 8

Vural Kaya/Ölümler Kehribar/ 9

Yunus Emre Altuntaş/Noah/ 10

Adem Turan/Mangan’a Şiirler-5-6 / 12

Mehmet Solak/Şimdi ve Ebediyyen/ 14

Emre Öztürk/Unutmanın Sevinci/ 16

Suavi Kemal Yazgıç/Geçmemiş Zaman/ 17

Mehmet Aycı/Elma Kabuğunda Ben/ 18

İbrahim Yolalan/Naz Barı/ 19

Leyla Arsal/Kaldırmak Sözü / 20

Halil Ünal/Meryemsizlik Yasası/ 21

İsmail Karakurt/Hülasa/ 23

Davut Güner/Diriyim/ 25

Alişan Demirci/Hazırlık/ 26

Süleyman Sabri Genç/Olasılık Problemi/ 28

Mustafa Ergin Kılıç/Zamanla Her Şey Geçer mi!/ 29

Ali Köseoğlu/En Düşük İhtimal/ 30

Seher Özkök/Gittim/ 31

Yusuf Koşal/Akrebin Âşık Olduğu Çivi Gölgesi/ 32

Emre Demir/İlk Havari/ 33

İsmail Şen/Güneş Doğuyor Ölülerin Üstüne/ 34

Berke Yalçın/Düşeyazan Düşler/ 36

Üç Ağustostan Bir Hayata/ 36

ÇEVİRİ SAYFALARI

Ali Ulvi Temel/Osmanlı’da Bir Tercüme Faaliyeti/ 37

Nilüfer Özgür/Thomas Hardy’den Bir Şiir/ 40

Thomas Hardy/Ah, Are You Digging On My Grave?/ 42

Thomas Hardy/Ah, Kabrimi Sen Mi Kaziyorsun?/ 43

ÖYKÜ

Merve Koçak Kurt/İstanbul’du Adın/ 45

Semih Diri/Kanatlar ve Apartman Boşluğu/ 51

Burak Çavuş/Dört Numaralı Koltuk/ 55

GÜNLÜK

Hasan Bozdaş/Tromsø Günlüğü 2/ 57

YAZI

Sadık Yalsızuçanlar/İnancın Parıltısı: Nuri Pakdil/ 69

Leyla Arsal/Kayıp Zamanın Dizinde İki Farklı Pencere Açmak/ 77

İsmail Uygun/Tarihî Romanın “Tarihi”/ 82

AYIN SÖYLEŞİSİ

Zeynep Merdan-Dürdane İsra Çınar/Ahmet Sait Akçay ile Eleştiri Etiği/ 91

DOSYA: ŞİİR 2018

Burak Ş. Çelik/Sunuş/ 101

Hayriye Ünal/Tarihüstü Bir Panzehir: İzzet Yasar’ın Şiiri/ 104

Faruk Uysal/Ürküten ve Ürperten Bir Liste/ 114

Nergihan Yeşilyurt/Bir Şiir Konuşması: Yüz Sene Daha/ 120

Zeynep Arkan/Güzel Aşkın Toplamı: Üstelik Sarışın/ 123

Mehmet Solak/Yeniden Beyaz Yürüyüş/ 127

Hasan Özpolat/Kara Irmak’ın Kıyısında Bir Yas Adamı: A. Barış Ağır/133

Semih Diri/Adil Bir Akşam, Ölüm ve Adalet Arasında Bir Şair: Hasan Bozdaş/ 138

Âtıf Bedir/İncinmişlik Asidi: Her Şey İçimizde Olup Biter/ 141

Eray Sarıçam/Bizi İkna Edebilecek Bir İlk Kitap/ 144

Halil Ünal/Hiçbir Şey İçin Geç Değil - Her Şey İçin Çok Geç/ 147

Alptuğ Topaktaş/Olup Bitenler Hiç Olmamışken ya da Salim Nacar Şiirine Kısa Giriş / 151

Orhan Tepebaş/Çiçekli Yazma’sıyla İsmail Karakurt/ 153

Cengizhan Genç/Benim Aklım Bir Delidir Sana Armağanım/ 156

Aziz Kağan Güneş/Ku’yu’dan Şiir Çekmek/ 158

OKURYAZAR NOTLARI

İbrahim Demirci/Cilveli Sözcükler/ 159

PORTRE

Mehmet Aycı/Rüzgârı Yelesinde/ 160

BENİM FİLMLERİM

Zelkif Yıldırım/Bernardo Bertolucci/The Conformist (1970)/ 163

ÇEŞİTKENAR

Emin Gürdamur/10 Yabancı Yazar 10 Öykü Kitabı/ 167

Hasan Bozdaş/Bir Çöl Virdi Olarak Sepehrî Şiirleri/ 168

Selçuk Azmanoğlu/”O Kitaplara Sahip Olmamak Beni Yerden Yere Çalıyor”/ 169

Tarık Ateş/ Şair Refik Durbaş’a Veda/ 171

6 Adet Basılan Kitap: Serap/Mustafa Pınarbaşı/ 171

YENİ KİTAPLAR

Eyüp Tekin/Dostoyevski Okumaları/ 173

Yunus Emre Altuntaş/Görevimiz Tehlike/ 175

Mehmet Kurtoğlu/Hannibal Helenistik Bir Hayat/ 177

Semiha Kavak/Felsefe Konuşmaları-Felsefeye Giriş/ 181