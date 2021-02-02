HECE'290 ŞUBAT 2021 SAYISI

2020'DE ŞİİR VE GÜNÜMÜZ ŞİİRİ

DOSYASIYLA ÇIKTI!

İÇİNDEKİLER

ÖNYAZI

Rasim Özdenören / Şair Duruşu / 5

ŞİİR

Hüseyin Atlansoy / Ayşe / 7

Faruk Uysal / Bilal / 9

İrfan Çevik / Sahipsiz / 11

Mustafa Ruhi Şirin / Çocuklar İçin İstanbul Şiirleri / İstanbul Hatırası / İstanbul Havası/ 12

Mehmet Narlı / Balkon/Dünya / 14

Yaşar Bedri / İnziva Notları / 15

İsmail Karakurt / Bakış Boşluğu / 16

Mustafa Uçurum / Gölgesinde Papatya / 17

Abdurrahim Toprak / Çizim / 18

Leyla Arsal / Aklın Üstün Tekrarı / 19

Seher Özkök / Mesafenin Uykulu Cümlesi / 21

Ethem Erdoğan / Su Duygusu / 22

Cengizhan Konuş / Acılarıma da Kardeş / 23

Nadir Aşçı / Mesleki Gelişim Rehberi / 24

Bilal Can / Bir Kuşu Taşlarla Bu Çöle Bağladılar / 25

Hale Nur Yenihançer / Kargı / 27

Kubilay Özmen / Aynalara Söylenmemiş / 28

Ayşe Nur Kaymak / Pamuğa İnanmak / 30

Alkın Sezen / Kelebeğin Ölümünün Ardındaki Sır Perdesi Aralanıyor / 31

YAZI

Dursun Ali Tökel / Bir “Orta Kaya” Olarak Alaeddin Özdenören / 32

Leyla Arsal / Şiirde Akdeniz Mavisi: Melezliğe Övgü / 47

Safiye Gölbaşı / Oblomov’un Hırkası / 52

Ebru Onay / Osmanlı Şairini Geniş Bir Yelpazeden Görmek / 55

DOSYA: 2020’DE ŞİİR VE GÜNÜMÜZ ŞİİRİ

Mehmet Solak / Sunuş / 66

Ali K. Metin / 1980’Lerden Günümüze Şiirimizin Şirazesi / 69

Arif Ay / Üşüyen Kuşları Cebinde Taşıyan Şair:abdülkadir Budak / 73

Alâattin Karaca /Ebubekir Eroğlu’nun Defterindekiler / 77

Ali Sali / “Yalnızlığın Türlerini Aramak Sanat Hâline Gelir Yalnızlığın Dibine Erince” / 83

Âtıf Bedir / Mustafa Muharrem’in “Tay veya Hiç”i / 87

İbrahim Eryiğit / Araf Şiirleri / 90

Bâki Ayhan T. / Alphan Akgül’den “Bir Uçurumun Haritası” / 94

Ali Sali / “Şehrin Safrası Diyorlar Bize” / 97

İsmail Karakurt / “Göç Defteri”nden “Teslim”e Bir Şair Okuması / 102

Mehmet Sümer / Anlara Sıkıştırılmış Hayatın Şiiri: “Kırmızıda Beklerken” / 103

Ahmet Sarı / Bize Ait Bir Şeytan Tahayyülüyle Manzum Bir Faust Traji-Komedisi: Hayrettin Orhanoğlu Şiiri Üzerine / 111

Ali Bal / Coğrafyaları Şiirle Birleştiren Şair: Cevat Çapan / 121

Orhan Tepebaş / “Babam Ve Mersedes”: Hüseyin Akın / 130

Halil Ünal / Mutlak Müzik: Bütün Yüz İfadeleri Ben Halka Bakınca / 132

Mehmet Aycı / Özgüven Aşısı / 90 Kuşağı / 135

ÖYKÜ

Âlim Kahraman / Kedikuyruğu / 137

Arzu Özdemir / Benzetim / Teselli / Müzayede Eşyası / 141

OKURYAZARIN NOTLARI

İbrahim Demirci / “Osman Gazi”den “Birinci Osman”a / 142

ŞİİR GÜNDELİKLERİ

Ömer Aksay / Şiire Dair Kaydedilen Notlar / 144

PORTRE

Mehmet Aycı / Andına Çeker/Adını Çeker, Atları da Adına Bağlı / 149

FİLM OKUMALARI

Ayşe Nur Kaymak / Özümüzdeki İsyankâr Naiflik: Hichki / 151

HECE POSTASI

Faruk Uysal / Gelen Şiirler / 156

Hakikati Yeniden İnşa Eden Şiir / 159

ÇEŞİTKENAR

İsmail Bingöl / Korona Günlerinde Babama Mektup / 162

Hayrettin Durmuş /Sevgi Olmasa Çekilir mi Kahrı Dünyanın? / 165

Tarık Ateş /Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden Kültür Atağı / 166

Kubilay Özmen / Telve: Dil, Düşünce ve Edebiyat Dergisi / 167

KİTAPLIK

Âtıf Bedir / Nuri Pakdil Çiçeklerden Bir Bazuka / 169

İsmail Sert / Lejyoner / 171

Enes Can / Varlık Nedir? / 173