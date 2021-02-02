HECE'290 ŞUBAT 2021 SAYISI
2020'DE ŞİİR VE GÜNÜMÜZ ŞİİRİ
DOSYASIYLA ÇIKTI!
İÇİNDEKİLER
ÖNYAZI
Rasim Özdenören / Şair Duruşu / 5
ŞİİR
Hüseyin Atlansoy / Ayşe / 7
Faruk Uysal / Bilal / 9
İrfan Çevik / Sahipsiz / 11
Mustafa Ruhi Şirin / Çocuklar İçin İstanbul Şiirleri / İstanbul Hatırası / İstanbul Havası/ 12
Mehmet Narlı / Balkon/Dünya / 14
Yaşar Bedri / İnziva Notları / 15
İsmail Karakurt / Bakış Boşluğu / 16
Mustafa Uçurum / Gölgesinde Papatya / 17
Abdurrahim Toprak / Çizim / 18
Leyla Arsal / Aklın Üstün Tekrarı / 19
Seher Özkök / Mesafenin Uykulu Cümlesi / 21
Ethem Erdoğan / Su Duygusu / 22
Cengizhan Konuş / Acılarıma da Kardeş / 23
Nadir Aşçı / Mesleki Gelişim Rehberi / 24
Bilal Can / Bir Kuşu Taşlarla Bu Çöle Bağladılar / 25
Hale Nur Yenihançer / Kargı / 27
Kubilay Özmen / Aynalara Söylenmemiş / 28
Ayşe Nur Kaymak / Pamuğa İnanmak / 30
Alkın Sezen / Kelebeğin Ölümünün Ardındaki Sır Perdesi Aralanıyor / 31
YAZI
Dursun Ali Tökel / Bir “Orta Kaya” Olarak Alaeddin Özdenören / 32
Leyla Arsal / Şiirde Akdeniz Mavisi: Melezliğe Övgü / 47
Safiye Gölbaşı / Oblomov’un Hırkası / 52
Ebru Onay / Osmanlı Şairini Geniş Bir Yelpazeden Görmek / 55
DOSYA: 2020’DE ŞİİR VE GÜNÜMÜZ ŞİİRİ
Mehmet Solak / Sunuş / 66
Ali K. Metin / 1980’Lerden Günümüze Şiirimizin Şirazesi / 69
Arif Ay / Üşüyen Kuşları Cebinde Taşıyan Şair:abdülkadir Budak / 73
Alâattin Karaca /Ebubekir Eroğlu’nun Defterindekiler / 77
Ali Sali / “Yalnızlığın Türlerini Aramak Sanat Hâline Gelir Yalnızlığın Dibine Erince” / 83
Âtıf Bedir / Mustafa Muharrem’in “Tay veya Hiç”i / 87
İbrahim Eryiğit / Araf Şiirleri / 90
Bâki Ayhan T. / Alphan Akgül’den “Bir Uçurumun Haritası” / 94
Ali Sali / “Şehrin Safrası Diyorlar Bize” / 97
İsmail Karakurt / “Göç Defteri”nden “Teslim”e Bir Şair Okuması / 102
Mehmet Sümer / Anlara Sıkıştırılmış Hayatın Şiiri: “Kırmızıda Beklerken” / 103
Ahmet Sarı / Bize Ait Bir Şeytan Tahayyülüyle Manzum Bir Faust Traji-Komedisi: Hayrettin Orhanoğlu Şiiri Üzerine / 111
Ali Bal / Coğrafyaları Şiirle Birleştiren Şair: Cevat Çapan / 121
Orhan Tepebaş / “Babam Ve Mersedes”: Hüseyin Akın / 130
Halil Ünal / Mutlak Müzik: Bütün Yüz İfadeleri Ben Halka Bakınca / 132
Mehmet Aycı / Özgüven Aşısı / 90 Kuşağı / 135
ÖYKÜ
Âlim Kahraman / Kedikuyruğu / 137
Arzu Özdemir / Benzetim / Teselli / Müzayede Eşyası / 141
OKURYAZARIN NOTLARI
İbrahim Demirci / “Osman Gazi”den “Birinci Osman”a / 142
ŞİİR GÜNDELİKLERİ
Ömer Aksay / Şiire Dair Kaydedilen Notlar / 144
PORTRE
Mehmet Aycı / Andına Çeker/Adını Çeker, Atları da Adına Bağlı / 149
FİLM OKUMALARI
Ayşe Nur Kaymak / Özümüzdeki İsyankâr Naiflik: Hichki / 151
HECE POSTASI
Faruk Uysal / Gelen Şiirler / 156
Hakikati Yeniden İnşa Eden Şiir / 159
ÇEŞİTKENAR
İsmail Bingöl / Korona Günlerinde Babama Mektup / 162
Hayrettin Durmuş /Sevgi Olmasa Çekilir mi Kahrı Dünyanın? / 165
Tarık Ateş /Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden Kültür Atağı / 166
Kubilay Özmen / Telve: Dil, Düşünce ve Edebiyat Dergisi / 167
KİTAPLIK
Âtıf Bedir / Nuri Pakdil Çiçeklerden Bir Bazuka / 169
İsmail Sert / Lejyoner / 171
Enes Can / Varlık Nedir? / 173Yeni Çıkanlar - 02.02.2021