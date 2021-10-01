HECE'298 EKİM 2021 SAYISI ÇIKTI

İÇİNDEKİLER

ŞİİR

İrfan Çevik / Kalibre

Ali K. Metin / Nur Topu Gibi Bir Metin Yazarı

Mustafa Köneçoğlu / Büyük Ustalık

Abdurrahim Toprak / Çizim

Leyla Arsal / Şæhrâh Karardı

Hüseyin Bektaş / Yakın Geçmişin Yaraları

Yasin Mortaş / Yalnız Ardıç

Yusuf Bal / Tulpar

Hüseyin Kır / Bozuk Kafiye

Emre Demir / Yüzsüzler ve Çok Yüzlüler

Mehmet Mortaş / Esrik M

Ahmet Menteş / Çarmıh Düşü

Yavuz Balı / Haziran Çıkmazı

Kubilay Özmen / Eski İmge

Ayşe Nur Kaymak / Aslı Gibidir

Agâh Sayra / Çocuk ve Kuş

Alkın Sezen / Binlerce Yıl Sonra, İlk ve Son Kez

Galip Puse / Denizpatı

Süleyman Yılmaz / Son Bir İsteğiniz

Atike Çiçek / Korku

YAZI

Cemal Şakar / İfade Edilemeyenin İfade Edilişi

İbrahim Eryiğit / Behçet Necatigil’in Şiirlerinde Matematik

Mustafa Köneçoğlu / Kapitalizm Ölümü Öldürebilir mi ya da Gölgesiz Hayatın Trajedisine Dair

DOSYA: BAĞIMSIZLIK DÖNEMİ KAZAK ŞİİRİ

Aşur Özdemir / Sunuş

Bayan Kerimbekova / Gaziza Otarbayeva / Bağımsızlık Dönemi Kazak Şiirinde İdeolojik ve Sanatsal Arayışlar

Älibek Şegebay / Kalp Gözü

Erbol Beyilxan / Yol Ayrımı

Muratxan Şoqan / Etrafıma Göz Attığım Zaman

Baqıt Bedelxan / Can Sesı

Almat İysädil / Sıcaklık

Däwletkerey Käpulı / Mayısta Marmara Sahili

Marjan Erşuw / Müşkülpesent Kızdan

Sayat Qamşıger / Baharı Özledim

Aqberen Elgezek / Telefon

Baqıtgül Babaş / Sonsuzluğa Yerleşen Güneş Ülkesi

Iqılas Oljayulı / İnsanlığın Ölümü

Erğalıy Baqaş / Gece Böyle

Toqtaräli Tañjarıq / Ben Düşümde Eceli Kucaklamışım…

Maqpal Mısa / Anne Seni Rüyamda Gördüm

Serikbol Xasan / Özlüyorum…

Quwanış Ospan / “Tı Amo” Aşk Baladı

Düysenāli Älimaqın / Ben. O

Batırxan Sarsenxan / Sen Yokken…

Fayzulla Töltay / Tatava: Ağaç, Gölge ve

Aqilgek Mırzabay / Seviyorum Ben

ŞİİR GÜNDELİKLERİ

Ömer Aksay / Şiire Dair Kaydedilen Notlar

YAKIN BAKIŞ

Âtıf Bedir / Necip Evlice ile Nuri Pakdil Üzerine Söyleşi

Arif Ay / Altındağ’ın Kavalcısı

Âtıf Bedir / Nuri Pakdil Şiirine İki Şerh Denemesi

Mehmet Kurtoğlu / Nazif Öztürk ile Mehmed Âkif, Tâceddin Dergâhı ve Tâceddinî Veli Divanı Üzerine Söyleşi

Mehmet Kurtoğlu / Tâceddîn-İ Velî Divanı

Ethem Erdoğan / Bilal Can ile Şiir Üzerine…

Ethem Erdoğan / Şiir, Şair, Okur ve Gerçeklik Bağlamında Bilal Can Şiiri

OKURYAZARIN NOTLARI

İbrahim Demirci / Gazeteler Beni Utandırdı

BAŞKA BAKIŞ

Mehmet Solak / Dergi: Meşru Zemin

ROMANDAN SİNEMAYA

İsmail Irmacık / Bir İstikamete İdeal Kazandırmak

AYLAK OKUMALAR

Ertan Örgen / Aylak Okumalar 2

PORTRE

Mehmet Aycı / Yetişir

ÇEŞİTKENAR

Hasan Arslan / Babalar Nasıl Ölür ya da Bir Evladın Cevabı Yeryüzünü Islah Eder

Ulaş Köksal / Ağırdı Sessizliğin Çuvalı

Hayrettin Durmuş / D/Okunan Kitaplar

KİTAPLIK

İbrahim Eryiğit / İhsan Deniz’in Çehresi Ufkum Üzerine

Semiha Kavak / İslâmda Şiirin Yeri; Şiir, Şair ve Peygamber’e Dair

Hülya Sezen / A’dan Z’ye Ahmet Hamdi Tanpınar