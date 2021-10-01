HECE'298 EKİM 2021 SAYISI ÇIKTI
İÇİNDEKİLER
ŞİİR
İrfan Çevik / Kalibre
Ali K. Metin / Nur Topu Gibi Bir Metin Yazarı
Mustafa Köneçoğlu / Büyük Ustalık
Abdurrahim Toprak / Çizim
Leyla Arsal / Şæhrâh Karardı
Hüseyin Bektaş / Yakın Geçmişin Yaraları
Yasin Mortaş / Yalnız Ardıç
Yusuf Bal / Tulpar
Hüseyin Kır / Bozuk Kafiye
Emre Demir / Yüzsüzler ve Çok Yüzlüler
Mehmet Mortaş / Esrik M
Ahmet Menteş / Çarmıh Düşü
Yavuz Balı / Haziran Çıkmazı
Kubilay Özmen / Eski İmge
Ayşe Nur Kaymak / Aslı Gibidir
Agâh Sayra / Çocuk ve Kuş
Alkın Sezen / Binlerce Yıl Sonra, İlk ve Son Kez
Galip Puse / Denizpatı
Süleyman Yılmaz / Son Bir İsteğiniz
Atike Çiçek / Korku
YAZI
Cemal Şakar / İfade Edilemeyenin İfade Edilişi
İbrahim Eryiğit / Behçet Necatigil’in Şiirlerinde Matematik
Mustafa Köneçoğlu / Kapitalizm Ölümü Öldürebilir mi ya da Gölgesiz Hayatın Trajedisine Dair
DOSYA: BAĞIMSIZLIK DÖNEMİ KAZAK ŞİİRİ
Aşur Özdemir / Sunuş
Bayan Kerimbekova / Gaziza Otarbayeva / Bağımsızlık Dönemi Kazak Şiirinde İdeolojik ve Sanatsal Arayışlar
Älibek Şegebay / Kalp Gözü
Erbol Beyilxan / Yol Ayrımı
Muratxan Şoqan / Etrafıma Göz Attığım Zaman
Baqıt Bedelxan / Can Sesı
Almat İysädil / Sıcaklık
Däwletkerey Käpulı / Mayısta Marmara Sahili
Marjan Erşuw / Müşkülpesent Kızdan
Sayat Qamşıger / Baharı Özledim
Aqberen Elgezek / Telefon
Baqıtgül Babaş / Sonsuzluğa Yerleşen Güneş Ülkesi
Iqılas Oljayulı / İnsanlığın Ölümü
Erğalıy Baqaş / Gece Böyle
Toqtaräli Tañjarıq / Ben Düşümde Eceli Kucaklamışım…
Maqpal Mısa / Anne Seni Rüyamda Gördüm
Serikbol Xasan / Özlüyorum…
Quwanış Ospan / “Tı Amo” Aşk Baladı
Düysenāli Älimaqın / Ben. O
Batırxan Sarsenxan / Sen Yokken…
Fayzulla Töltay / Tatava: Ağaç, Gölge ve
Aqilgek Mırzabay / Seviyorum Ben
ŞİİR GÜNDELİKLERİ
Ömer Aksay / Şiire Dair Kaydedilen Notlar
YAKIN BAKIŞ
Âtıf Bedir / Necip Evlice ile Nuri Pakdil Üzerine Söyleşi
Arif Ay / Altındağ’ın Kavalcısı
Âtıf Bedir / Nuri Pakdil Şiirine İki Şerh Denemesi
Mehmet Kurtoğlu / Nazif Öztürk ile Mehmed Âkif, Tâceddin Dergâhı ve Tâceddinî Veli Divanı Üzerine Söyleşi
Mehmet Kurtoğlu / Tâceddîn-İ Velî Divanı
Ethem Erdoğan / Bilal Can ile Şiir Üzerine…
Ethem Erdoğan / Şiir, Şair, Okur ve Gerçeklik Bağlamında Bilal Can Şiiri
OKURYAZARIN NOTLARI
İbrahim Demirci / Gazeteler Beni Utandırdı
BAŞKA BAKIŞ
Mehmet Solak / Dergi: Meşru Zemin
ROMANDAN SİNEMAYA
İsmail Irmacık / Bir İstikamete İdeal Kazandırmak
AYLAK OKUMALAR
Ertan Örgen / Aylak Okumalar 2
PORTRE
Mehmet Aycı / Yetişir
ÇEŞİTKENAR
Hasan Arslan / Babalar Nasıl Ölür ya da Bir Evladın Cevabı Yeryüzünü Islah Eder
Ulaş Köksal / Ağırdı Sessizliğin Çuvalı
Hayrettin Durmuş / D/Okunan Kitaplar
KİTAPLIK
İbrahim Eryiğit / İhsan Deniz’in Çehresi Ufkum Üzerine
Semiha Kavak / İslâmda Şiirin Yeri; Şiir, Şair ve Peygamber’e Dair
Hülya Sezen / A’dan Z’ye Ahmet Hamdi TanpınarYeni Çıkanlar - 01.10.2021