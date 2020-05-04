Hep mi Dilemma

Fuat Arpa imzası ile Okur Kitaplığı’ndan çıkmış bir kitap Hep Dilemma.

Kitabın kapağı maalesef pek çok kitapta olduğu gibi, kitap okunmadan ya da hakkında yeterli bilgiye sahip olunmadan çizilivermiş izlenimi uyandırıyor.

Kapak ardındaki özgeçmişi vesilesiyle tanıştığım yazarın ne kadar çalışkan ve idealist bir öğretmen olduğu hemen anlaşılıyor.

Kitabı okurken de, uzun yıllara dayanan tecrübeler sonucu gözlemlediklerini, gençlerin ruh hallerini anlatmak istediği için bu kitabı yazmış olduğu hissediliyor Fuat Hoca’nın.

Hoca bizi bir kaçış sahnesi ile alıyor kitabın içine.

Ergenlik çağında pek çok gencin en azından bir kez teşebbüs ettiği, çok büyük çoğunluğu için neyse ki 24 saati geçemeyen evden kaçış eylemine şahit oluyoruz.

Ancak bu gençlerin büyük çoğunluğun içine dâhil olmayıp kaçmayı ‘başarabilmeleri' romanın doğmasına vesile oluyor.

1.Aile

Romandaki gençlerin içine sürüklendikleri ruhsal bunalımlarında sebep gösterdikleri etkenlerden biri aileleri.

Fakat kitap boyunca, gençlerin hayatlarında derin sarsıntılara sebep olabilecek bir aile profili bulmakta zorlanıyorum okuyucu olarak.

‘Beni sevmiyorlar', ‘beni anlamıyorlar’ dan öteye geçmeyen sıradan gibi görünen söylenmeleri bu gençleri olmadık hallere sürüklüyor. Kitapta bahsi geçen ailelerse, müşfik, arabulucu annelerden ve hafif sert, haytalık yapan oğlunu azarlayan, sevgisini anne kadar çok belli etmeyen babalardan oluşuyordu. Yani ortalama Anadolu insanları demek mümkün.(En azından romanda anlatılan tarihlerdeki ortalama Anadolu ailesi)

Dolayısıyla gençlerin yaşadığı dilemmanın bir ayağı olarak sunulan aile, bu kurguda ikna edici bir malzeme sunmuyordu.

2.Arkadaşlık

Yolun başında ve ilerleyen safhalarda çok sıkı dost oldukları vurgusu yapılan 2 kaçak ve geride bıraktıkları birkaç arkadaş daha var.

Ancak gerek iki yoldaş, gerekse diğerlerinde yine sağlam bir ahbaplığı hissettirecek paylaşımlar yer almıyor kurguda.

Neredeyse hepsinde var olan yaşamın anlamına dair arayışlar üzerine sohbetler, dostluğu hissettirecek şakalaşmalar, muhabbetler hatta kavgalar bile yok.

Var olan kavgalar dahi ‘aralarında tatsız bir olay yaşandı’ gibi hiçbir derinliği olmayan ifadelerle aktarılıyor bize.

3.Fikir Sancısı

Romanın zihnimde oluşan 3 saç ayağından sonuncusu ise varoluş bunalımı.

Gençlerin bu sancılı süreçleri diğer iki ayağa göre daha detaylı gerçekçi işlenmişti.

İdeolojilerin, çok detaya girmeden fragman şeklinde geçilmesi, zaten bilinen bilgilerin tekrar edilmemesi sıkıcılığı önleyen bir unsur olmuş romanda.

Nihayete geldiğimizde ise kahramanlardan en azından bir tanesi yazarın tüm gençleri ulaştırmak istediği menzile ulaşsa da dilemmaları içinde kaybolup gidenlerin çokluğu ise gerçekçiliği ile yürek burkuyordu.

Hep Dilemma

Fuat Arpa

Okur Kitaplığı

248 s.

2019