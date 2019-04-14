Hepimiz Aynı Gemideydik

Tanıtım Bülteninden

‘HEPİMİZ AYNI GEMİDEYDİK’, Nuh’un Gemisi belgeselinin ardından yazılmış ikinci kitaptır. İlhan Durupınar’ın keşfinden 26 yıl sonra, Doğubayazıt Telçeker köyünde, Jeoloji Mühendisi Dr. M.Salih Bayraktutan başkanlığında Nuh’un Gemisi’ni araştıran Türk ve Amerikalı bilim insanlarının ortaklaşa yaptıkları çalışmalar kitapta belgeleriyle anlatılırken, ayrıca dönemin yetkililerine verilmiş olan raporlar ve yeraltı radar görüntüleri de ilk kez bu kitapla gün ışığına çıkmaktadır.

Bu kitapla DVD filmi verilen “NUH’UN GEMİSİ” Belgeseli, 2017 yılı ‘9.Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri’ yarışmasında finale kalarak adını duyurmuş, ilginç hikayesiyle o yıl yazılı ve görsel basında uzun süre gündemi meşgul eden haber olmuştu. ‘TRT Belgesel Günleri’ kapsamında ilk iki gösterimi İstanbul’da üçüncü özel gösterimi de Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı’nda yapılan Nuh’un Gemisi Belgeselini aynı yıl NTV Televizyonu tek gösterim hakkıyla yayınlamıştı.

22 yılda tamamlanan belgeselin merak edilen yapım hikayesini anlatan ve Sümerlerden semavi dinlere Tufan bilgilerine yer veren ‘NUH’UN GEMİSİ - ASRIN KEŞFİ’ kitabı belgeselin Yönetmeni Cem Sertesen ve Ağrılı yazar Erkan Kösedağ tarafından 2018 yılında kaleme alınmıştı. Merhum büyük usta Ara Güler’in de desteği ve imza gününe katılımıyla basının büyük ilgisini çeken ‘Nuh’un Gemisi - Asrın Keşfi’ kitabı 5.CNR Kitap Fuarında okurla buluşmuştu.

‘HEPİMİZ AYNI GEMİDEYDİK’, Nuh’un Gemisi belgeselinin ardından yazılmış ikinci kitaptır. İlhan Durupınar’ın keşfinden 26 yıl sonra, Doğubayazıt Telçeker köyünde, Jeoloji Mühendisi Dr. M.Salih Bayraktutan başkanlığında Nuh’un Gemisi’ni araştıran Türk ve Amerikalı bilim insanlarının ortaklaşa yaptıkları çalışmalar kitapta belgeleriyle anlatılırken, ayrıca dönemin yetkililerine verilmiş olan raporlar ve yeraltı radar görüntüleri de ilk kez bu kitapla gün ışığına çıkmaktadır.

1960 yılında ‘Walt Disney’, Doğubayazıt’a milyonlarca dolarlık yatırım yapmak istediği halde, neden gerçekleştiremedi? Bu yapı, doğal jeomorfolojik bir oluşum mu? Yoksa binlerce yıl toprak altında kalmış bir gemi kalıntısının izi mi? Peki, bilimsel raporlar bu konuda ne diyor?

Aslında, Hepimiz Aynı Gemide miydik?