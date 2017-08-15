HER NESİL KENDİ BİLMİNİ YARATIR: GERONTOLOJİ

Tarihsel serüvenleri biraz analiz yaptığımızda her döneme ait yeni bir bilim dalı bulmak kaçınılmaz bir gerçekliktir. Günümüz modern veya başka bir ifade ile radikal modern dönem birçok toplumsal bilimin doğuşuna ışık tutmaktadır.

Her ne kadar eleştirel bir yaklaşım ile karşıladığım fakat hayatın gerçeği olan bir bilimsel araştırma alanı ‘YAŞLILIK’ araştırma alanı ‘GERONTOLOJİ’ bizlere hem hayatın analizini hem de toplumsal değişim ve dönüşümünün analizini sunmaktadır.

Yaşadığımız toplum olarak ne geleneksel ne de tam olarak modern dönemi yaşamaktayız. Başka bir ifade ile ne batı toplumu ne de doğu toplumu yaşam biçimini benimsemişiz. Eminim ki bunun altında yatan gerçeklik ise büyük bir devlet yapısının bulunmasındandır.

Örnek vermek istersek son model arabanın içinden inen şalvarlı amcamın yaşam tarzı. Birçok toplumsal alanda bu tarz örnekleri verebiliriz. Her alanda olduğu gibi toplumsal alanda birçok yaşam tarzında değişme yaşanmaktadır. Örneğin; aile yapısı.

Modern dönem aile yapımız; çekirdek aile yaşam tarzıdır. Yaşam alanın genişleyerek toplumsal bağların aşınmaya uğradığı yaşam tarzıdır. Günümüz modern dönemi ise yani radikal modern dönem ise tek bireyli aile yapısını sunmaktadır.

Değişime ve dönüşüme uğrayan bu aile yaşam tarzı bizlere yeni araştırma sahası sunmaktadır.‘ YAŞLANMA’ araştırma sahası.

Prof.Dr. İsmail TUFAN hocamız bu alanda güzel çalışmalar sunmaktadır. Birçok yaşanmış olayı birçok saha araştırmasının anısal düzlemde kaleme aldığı eseri ise ‘YAŞ ALMIŞ ÖYKÜLER’ gerçekten sıkılmadan küçük tebessümler ile okunacak bir eserdir.

YAŞ ALMIŞ ÖYKÜLER’ de kimi zaman bir çiftin bir birine olan sadakatini ‘Beyefendi ve Hanımefendi’ bölümünde bulmaktayız. Kimi zaman gündelik iş yoğunluğu ve kapitalist sistemin kölesi olan bir neslin annesini yalnızlığa mahkûm ettiği yaşanmış öyküleri ‘Kokuyu Takip Et’ satırlarında görmekteyiz ve hayat dersi almaktayız.

Ataya olan saygının bile kimi zaman ibadet sayıldığı güzel anlayışımız ne zaman bir dönüşüme uğrayarak yok olmuştur. Tasavvufi boyutta sılayırahim olarak tanımlanan akraba, aile, komşu ve arkadaş ziyaretleri en güzel bir toplumsal bağ ilişkisidir.

‘Altınlar’ bölümünde yer alan küçük hikayemiz ise bizlere sılayırahimin yok olmaya yüz tuttuğunu ifade etmektedir. Annelerimizin yalnızlık duygusunu akıllıca bir şekilde nasıl yok ettiğini bu satırlarda görmekteyiz.

Her satırında ayrı bir ders işleyen, her sayfasında yenidünyalara merhaba diyen eser bir çırpıda okunacak eserler arasında yerini almaktadır. Radikal modern dönemin gelişen bilimi demek ile yok olan köklü kültürün gözyaşlarıdır ‘GERONTOLOJİ’ bilimi.

Prof. Dr. İsmail hocamıza eseri için teşekkür ederiz. Kimi satırlarını okurken gülüp yalnızlığımın yok etti. Kimi satırlarında geleceğim acaba böyle olur mu? Şüphesi ile gecelerce düşündüm. Kimi zaman 1800’lerde dünyaya gelip bu dönemleri görmek istemezdim dedim. Kimi zaman bir ‘ BEYAZ MELEK’ filmi geldi gözümün önüne. Bazen ise yeni kanunlar ile yaşlılara tanınan haklar biraz dahi olsa tebessüm ettirdi bana.

Gayet açık bir dil ile hayatın yaşanmışlıklarını ustaca ‘YAŞLANDIRMA’ dan sunan eserdi. Hem ELMA yayınlarına hem de TUFAN hocamıza ayrı ayrı teşekkür ederim.

Umut ederim ki ‘ her nesil yok eden değil GÜÇLENDİREN bağlar inşa etsin’…..

Yaş Almış Öyküler

Prof. Dr. İsmail Tufan

Elma Yayınları