Her Satırda Bir Kahve Hatrı

Edebiyatın inceliklerini kullanmak bir yazarın kaleminin gücünü göstermektedir. Edebiyat bir toplumun yapısını ve o toplumun analizini sunmaktadır. Bunun içindir ki bazı edebiyatçılar eserlerini yazdığı dönemlerin çok sonrasında dahi kendinden söz ettirmektedir. Daha farklı bir ifade ile edebiyatçı kimi zaman ‘kahveye benzer. Tadı anlık olur hatrı kırk yıl devam eder.’ Görüyorum ki birazdan bahsedeceğim yazar da kitaplarının arasında kahve tadında bir söyleşi sunmaktadır.

Selvigül Kandoğmuş Şahin; zaman zaman gazeteci, zaman zaman dergi yazarı, zaman zaman da bir öykücü olarak karşımıza çıkmaktadır. Yazarımız Tokat doğumlu olmasıyla birlikte eğitim ve meslek hayatının uzun bir bölümünü İstanbul’da geçirmiştir. Birçok sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak yer almıştır. Belediyelerin eğitim ve kültür müdürlüklerinde görev almıştır. İlk eseri ise Yediiklim Dergisi’nde yayımlandı.

Yazarın Yusufhan adlı eserinde bir gencin yaşam öyküsü anlatılmaktadır. Yazarın öne çıkan özelliği tasvirleri kullanış biçimi ve kendine özgülük olarak değerlendirilebilir. Kimi zaman okuyucunun merak duygusunu öne çıkarmayı başarmıştır. Zaman zaman da olay örgüsünün zayıflığını hissettirmiştir. Evet, bir gencin çocukluk döneminden gençlik dönemine kadar olan hikâyesi etkileyici bir dil ile ifade edilmektedir. ‘”Eser 1 günde 1 eser” sloganını ile başlayıp okunacaklar listesine eklenebilecek başarılı eserlerdendir.’

Kırık Zamanlar; Küçük öykülerden ve iki bölümden oluşan bir eserdir. Yazar burada toplumsal bir analiz sunmaya çalışmaktadır. Bunlar dönemin etkisinde gelişen küçük öykülerdir. Yazarlar genellikle toplumda var olan sorun ve aksaklıkları kendi düşünce süzgecinden geçirerek eserlerinde işlemektedirler. Bu eserimizde yazarımız çağın popülist söylevleri, çağın yaşanan dramatik ve toplumsal sorunlarını işlemiştir. Betimlemeleri güzel ve akıcı bir dil kullanarak kısa sürede okunacak bir eser ortaya koymuştur.

Savrulan; Üç bölümden oluşan öykü kitabıdır. Bir platonik aşkın yansımasını buluyoruz. Bir başka sayfasında ‘gidip ama dönmemenin’ duygusal yönünün analizini buluyoruz. Kimi zaman bir meleğe teşekkürün kelimeler ile güzel söylevini buluyoruz. ‘Her satırında bir ders, bir yaşanmışlık bulmak yazarın ustaca kullandığı kalemin güzel yönünü ortaya koymaktadır.’

Kalbin Duası; Eser yazıldığı dönem itibariyle büyük bir ‘toplumsal tramvanın’ hem yansımalarını hem de analizlerini sunmaktadır. Büyük bir zaferin edebiyata yansıması olarak ifade edilebilir. Yazarın denemelerinin bulunduğu eser dili açık ve anlaşılır kullanmaktadır. Toplumsal bir sorunun analizi geçmiş yazıların söylevleri ile ustaca bağdaştırılıp bizlere sunulmaktadır. Üç bölümden oluşan eserde kimi zaman 20 yıl geride yaşanan sorunu, kimi zaman toplumun acı kaybını ustaca sunmaktadır. Bir sayfada kendimizi haksızlığa uğrayan ‘Başörtülü’ ablamızın savaşında bir sayfa ‘demokrasi zaferini’ toplumsal sahasında, bir sayfasında Filistin yardım filosunda acı dolu gerçekliklerinde bulmak mümkündür. Her satırı bir toplumsal gerçekliği işlemektedir.

Yazar genel olarak muhafazakâr bir düşüncenin tasavvurunu eserlerinde işlemektedir. Gazeteci kimliğini de edebi kimliği kadar ustaca kullanmaktadır. ‘Millet Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapmakta olan Şahin gerektiğinde eserlerinde çağın sorunlarını işlemektedir. Sanırım eserinde vermek istediği mesaj toplumların değişim ve dönüşümünde yaşadığı toplumsal sorunları edebiyat ve gazeteci kişiliği ile sunmaktadır.

Genel bir deyişle ‘Bir günde bir kitap’ sloganı ile okunacaklar listesinde Selvigül Kandoğmuş Şahin’in eserleri okunmaya değer eserler arasındadır.

Yusufhan



Selvigül Kandoğmuş Şahin

Okur Kitaplığı