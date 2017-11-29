“Her Yönüyle Bilim Merkezi” Kitabı Raflardaki Yerini Aldı
Ülkemizde sayıları gittikçe artan bilim merkezleri ile ilgili olarak Ali GÜNEY’İN editörlüğünde alanında uzman bir ekip tarafından hazırlanan kitap Çizgi Kitabevi Yayınlarını tarafından piyasaya sunuldu. Ülkemizin 13 farklı üniversitesinde görev yapan/akademik çalışmalarını yürüten 23 kişilik bir bölüm yazarı ekibinin hazırladığı kitap, ülkemizde bilim merkezleri ile ilgili hazırlanmış ilk kitap olma özelliğini taşıyor. Kitabın akademik danışmanlığını Doç. Dr. Aykut Emre Bozdoğan ve Doç. Dr. Oktay Aslan üstleniyor.
Bilim ve toplum arasındaki ilişkide önemli bir rolü bulunan bilim merkezlerinin tarihsel süreci kitabın ilk bölümünü oluşturuyor. Bilim merkezlerinin oluşumunda geçirilen düşüncel boyut felsefi temeller başlığında ele alınırken, eğitim, müzecilik, turizm gibi disiplinlerin alan uzmanları tarafından değerlendiriliyor. Bununla birlikte bilim merkezlerinin, yasal statüsü, bilim-iletişim ilişkisi, bilim festivalleri, turizm ve sergi tasarımı gibi bağlamlarda ele alındığını belirtelim.
Kitap, ülkemizde sıklıkla karıştırılan “bilim merkezi/bilim-sanat merkezi” durumuna yönelik bir deneyimi de okurlarla paylaşıyor. Bir diğer başlıkta ise görme engelli öğrenciler için örnek uygulamalar sunarken, kitabın son çalışması ülkemizde bilim merkezleri üzerine yapılan akademik çalışmaları değerlendiriyor.
Kitabın yazar kadrosu şu şekilde:
Hüseyin KALKAN (Prof. Dr.) Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Cumhur TÜRK (Yrd. Doç. Dr.) Muş Alpaslan Üniversitesi
Ömer Faik ANLI (Yrd. Doç. Dr.) Ankara Üniversitesi
Ceren KARADENİZ (Dr.) Ankara Üniversitesi
Süleyman YILMAZ (Prof. Dr.) Aksaray Üniversitesi
Hasan ÖZCAN ( Yrd. Doç. Dr.) Aksaray Üniversitesi
Hakkı İlker KOŞTUR ( Yrd. Doç. Dr.) Başkent Üniversitesi
Seçil UTMA (Dr.) Adnan Menderes Üniversitesi
Faik Özgür KARATAŞ (Doç. Dr.) Karadeniz Teknik Üniversitesi
Canan CENGİZ (Dr.) Karadeniz Teknik Üniversitesi
Serkan COŞTU Kafkas Üniversitesi
Pelin YILMAZ Karadeniz Teknik Üniversitesi
Zeynel KÜÇÜK Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kevser ÇINAR Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dündar YENER (Doç. Dr.) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Bekir YILDIRIM ( Yrd. Doç. Dr.) Muş Alpaslan Üniversitesi
Sevil AKAYGÜN ( Yrd. Doç. Dr.) Boğaziçi Üniversitesi
Zekiye ÇILDIR ( Yrd. Doç. Dr.) Artvin Çoruh Üniversitesi
Ümit Savaş TAŞKESEN Necmettin Erbakan Üniversitesi
Süleyman ARSLANTAŞ ( Yrd. Doç. Dr.) Necmettin Erbakan Üniversitesi
Aydın KIZILASLAN (Dr.) Atatürk Üniversitesi
Mustafa SÖZBİLİR (Prof. Dr.) Atatürk Üniversitesi
Ramazan Ziya YAMAÇ Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiAlıntı - 29.11.2017