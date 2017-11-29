“Her Yönüyle Bilim Merkezi” Kitabı Raflardaki Yerini Aldı

Ülkemizde sayıları gittikçe artan bilim merkezleri ile ilgili olarak Ali GÜNEY’İN editörlüğünde alanında uzman bir ekip tarafından hazırlanan kitap Çizgi Kitabevi Yayınlarını tarafından piyasaya sunuldu. Ülkemizin 13 farklı üniversitesinde görev yapan/akademik çalışmalarını yürüten 23 kişilik bir bölüm yazarı ekibinin hazırladığı kitap, ülkemizde bilim merkezleri ile ilgili hazırlanmış ilk kitap olma özelliğini taşıyor. Kitabın akademik danışmanlığını Doç. Dr. Aykut Emre Bozdoğan ve Doç. Dr. Oktay Aslan üstleniyor.

Bilim ve toplum arasındaki ilişkide önemli bir rolü bulunan bilim merkezlerinin tarihsel süreci kitabın ilk bölümünü oluşturuyor. Bilim merkezlerinin oluşumunda geçirilen düşüncel boyut felsefi temeller başlığında ele alınırken, eğitim, müzecilik, turizm gibi disiplinlerin alan uzmanları tarafından değerlendiriliyor. Bununla birlikte bilim merkezlerinin, yasal statüsü, bilim-iletişim ilişkisi, bilim festivalleri, turizm ve sergi tasarımı gibi bağlamlarda ele alındığını belirtelim.

Kitap, ülkemizde sıklıkla karıştırılan “bilim merkezi/bilim-sanat merkezi” durumuna yönelik bir deneyimi de okurlarla paylaşıyor. Bir diğer başlıkta ise görme engelli öğrenciler için örnek uygulamalar sunarken, kitabın son çalışması ülkemizde bilim merkezleri üzerine yapılan akademik çalışmaları değerlendiriyor.

Kitabın yazar kadrosu şu şekilde:

Hüseyin KALKAN (Prof. Dr.) Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Cumhur TÜRK (Yrd. Doç. Dr.) Muş Alpaslan Üniversitesi

Ömer Faik ANLI (Yrd. Doç. Dr.) Ankara Üniversitesi

Ceren KARADENİZ (Dr.) Ankara Üniversitesi

Süleyman YILMAZ (Prof. Dr.) Aksaray Üniversitesi

Hasan ÖZCAN ( Yrd. Doç. Dr.) Aksaray Üniversitesi

Hakkı İlker KOŞTUR ( Yrd. Doç. Dr.) Başkent Üniversitesi

Seçil UTMA (Dr.) Adnan Menderes Üniversitesi

Faik Özgür KARATAŞ (Doç. Dr.) Karadeniz Teknik Üniversitesi

Canan CENGİZ (Dr.) Karadeniz Teknik Üniversitesi

Serkan COŞTU Kafkas Üniversitesi

Pelin YILMAZ Karadeniz Teknik Üniversitesi

Zeynel KÜÇÜK Karadeniz Teknik Üniversitesi

Kevser ÇINAR Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dündar YENER (Doç. Dr.) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Bekir YILDIRIM ( Yrd. Doç. Dr.) Muş Alpaslan Üniversitesi

Sevil AKAYGÜN ( Yrd. Doç. Dr.) Boğaziçi Üniversitesi

Zekiye ÇILDIR ( Yrd. Doç. Dr.) Artvin Çoruh Üniversitesi

Ümit Savaş TAŞKESEN Necmettin Erbakan Üniversitesi

Süleyman ARSLANTAŞ ( Yrd. Doç. Dr.) Necmettin Erbakan Üniversitesi

Aydın KIZILASLAN (Dr.) Atatürk Üniversitesi

Mustafa SÖZBİLİR (Prof. Dr.) Atatürk Üniversitesi

Ramazan Ziya YAMAÇ Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi