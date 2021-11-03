Herkes İçin Pardus

Yurt dışından alınan ürünler hem bilgi güvenliği hem de dış bağımlılık açısından önemli maliyetler doğurabiliyor. Ek olarak yabancı ürünlere ait bir ekosistem oluşmasına zemin hazırlıyor.

Pardus işletim sisteminin geliştirilmesindeki temel amaçlar, bilişim alanındaki dışa bağımlılığın azaltılması, milli kaynakların yurt içinde kalmasının sağlanması ve siber güvenlik sorunlarının en aza indirilmesi olarak belirlenmiştir.

Bu kitap ile Pardus İşletim Sisteminin siyah ekranda komutlar yazılarak kullanılan bir işletim sistemi olmadığını görecek ve her şeyin grafik ortamda fare tıklamaları ile gerçekleştirildiğini okuyacak, aynı zamanda uygulamaların ayarlarının nereden ve nasıl yapıldığının detaylarını bulabileceksiniz.

Ek olarak Pardus Dönüşüm Projesi gerçekleştirmek isteyenler için bir proje yönetim örneği de bulunmaktadır.

Aynı zamanda kurumsal bir ortamda Pardus istemcilerinizi nasıl yönetebileceğinize dair uygulamaların kurulumu ve ayarları hakkında bilgi alabileceksiniz.

Kolaylık yerine özgürlüğü tercih edin ve Pardus kullanın!

Kitaptan Bazı Önemli Başlıklar

-Pardusun Kurulumu

-Pardusta Masaüstü Ortamı

-Pardusta Dosya ve Dizin Sistemi

-Pardusta Sistem Ayarları

-Pardusta Medya ve Grafik Araçları

-Pardusta İnternet Araçları

-Pardusta Ofis Araçları

-Pardusta Yardımcı Araçlar

-Pardus Dönüşümü Nasıl Yapılır

-Pardus Merkezi Yönetim Sistemleri

(Tanıtım Bülteninden)