HİKMET KIZIL İLE KİTAPLARININ HİKAYESİ

İlk kitabınızın yazılış öyküsünü bize anlatır mısınız?

Kızılderilileri, siyahileri, Ortadoğuluları seviyorum. Demli çayı, şiiri, Sezai Karakoç’u çok seviyorum. Allah ayaklarımı sabit kılsın diye kitap okuyorum. Bir süre sonra okuduklarınız içinize sığmıyor, taşıyor. İnsan bilinmek ister, farkında olunmak, önemsenmek, can kulağıyla dinlenmek ister. İnsan ister ki ağzından çıkan sözler birilerinin kalbine ulaşsın. Birileri ondan haberdar olsun, acılarını görsün, duysun, “ ah” desin, üzülsün filan… Bu sebeplerden birçok dergide yazılar, şiirler yazdım. Birkaç gazeteye kalbimden sözler düşürdüm. Değerli Ağabeylerle koyu sohbetlerde acılarımızı kanırta kanırta kaçak çaya vurdum. Dahası yaraya merhem olan yazılar yazmak istedim. Şiire de işmar edip eyhallah çektim. Kıymetli ağabey, yazar Mehmet Ballı arayıp “ Sarı Gelin” adlı yeni bir roman üstünde çalıştığını söyledi: “ Senin dergilerde çıkan yazıları da bir araya getirelim aynı yayınevinden çıksın” deyince o güne kadar fanzin dergilerde ve çeşitli edebiyat dergilerinde yazdığım denemeleri bir araya getirdim. Erguvan yayınlarından çıkan “ Ve Eylül Bir Ayın Adıdır Aslında” adlı kitabımın çıkması kıymetli ağabeyim Mehmet Ballı’nın tavsiyesi ve desteği ile oldu.

İlk eserinizi ne zaman yazdınız? Neler hissettiniz?

İlk kitabım “ Ve Eylül Bir Ayın Adıdır Aslında” 2003 yılında çıktı.

Bu kadar çok okuyunca, okudukları bir süre sonra insanın kafasında ve ruhunda ağırlık yapmaya başlıyor. Keşke dünyada güzel şeyler olsaydı da yazmasaydım dediğim de oldu.

Yazmak öyle sanıldığı gibi keyifli bir şey değil aslında, en azından benim için. Acı çektiren bir hastalık nöbeti gibi insanı tüketen bir didişmedir bazen yazmak.

“Yazmak,sonsuzluğa uzanan bir dolambaçlı yoldan geriye dönüş yolunu bulabilme girişimidir" diyor Sperber. Kaybolmamak için yazıyor insan. İl kitabım çıkınca birilerinin içimdeki sancıları okuduğunu, bunu hissettiğini bilmek tuhaf bir duyguydu. Şunu söyleyebilirim ki sevinçler bireysel yaşanıyor fakat acıların etrafında insanlar daha kolay bir araya geliyor. Derdi olan insanların okumak ve yazmak dışında şanları yok sanırım.

Yazmasaydınız delirir miydiniz? Yazmak sizin için ne anlam ifade ediyor?

Yalnızlık insanın içini yakıp kavurunca eline kalemi alıp dökersin kağıtlara,

Kelimeler ağır gelir bazen kağıda, Kağıt kederli kelimelerin altında ezilir, hüznün en koyu tonunu taşır kalem bağrında. Farklı olmak, farklı düşünmek yalnızlığa mahkum olmaktır.

Son kitabım “Meczup Müntehir’in arka kapağı sorunuzun tam da cevabı sanırım:

“Yazmasaydım;

Ya meczup olacaktım ya müntehir.

Ben ikisini tercih ettim.

Yazmak, meczup bir müntehir olmaktı.

Oldum...”

Yazmasaydım delirecektim, yazdım delirdim! Godot’yu beklerken’in yazarı S. Becket şöyle diyordu: “Eğer bir gün susarsam, bu artık söylenecek hiçbir şey kalmadığı içindir; her şey söylenmemiş, hiçbir şey söylenmemiş olsa bile.”

Dünyadasın, işte bunun tedavisi yok!

Size göre okumak yazmanın neresindedir? Okumadan yazmak mümkün mü?

İyi bir okur olmadan iyi bir yazar olmak mümkün değil. Heybenizi doldurmadan onu boşaltamazsınız! Okumak yazmaktan önce gelmiyorsa bir yazarın ilerlemesi mümkün değil.

Kalbinize ve aklınıza iyi gelen yazarları okumalı. Daha iyi yazmanın tek yolu daha iyi okumak.Durmaksızın okumadan yazar olunmaz, okumak yazmanın ivmesidir.

‘Toparlanın gitmiyoruz.’

‘Zor zamanda konuşmak.’

‘Karlı bir gece vakti bir dostu uyandırmak.” İçin önce okumalı. Sonra yazmalı…