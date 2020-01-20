İbrahim Varelci Neler Okuyor?

Sizin için kitap nedir?

Ben, dört duvarı kitapla kaplı bir evde dünyaya geldim. Kitapla tanışmam çok eskilere dayanıyor yani. Ne zaman kitap okumaya alıştığımı bile hatırlamıyorum.

Kitap benim için, hayata anlam katan, biraz abartı gibi olacak ama onsuz bir dünya düşünemediğim bir nesne, bir olgu, bir yaşam biçimi.

Başucu Kitabınız var mı?

Elbette. Bir değil, birkaç kitap sayabilirim. Örneğin sosyolojide, Bauman’ın kitapları; Felsefe’nin klasik metinleri. Goethe’nin divanı, Dante’nin İlahi Komedyası, Seneca’nın tüm eserleri. Toshiko Izutsu’nun kitapları, Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar’ı… Daha çok sayabilirim. Başucu kitabınız derken sadece bir tane olacak değil sonuçta, değil mi?

Tekrar tekrara okuduğunuz bir kitap var mı?

Bauman’ın Yaşama Felsefesi’ni, Seneca’nın Ahlak Mektupları’nı, Agustinus’un İtiraflarım’ı, Wilde’nin Dorrian Grayin Portresi’ni, bir de Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nü tekrar tekrar okurum.

Okumalarınızı neye göre belirliyorsunuz?

Genellikle her ay bir sosyal mesele üzerine araştırma yapıyorum. Mesela şu sıralar, “unutma ve hatırlayamama” üzerine sosyal bir analiz yapıyorum. Bu konuya dair kitap, makale, tez ne varsa ulaşmaya çalışıyorum. Tabii bunların yanında muhakkak bir adet kurgusal bir kitap ekliyorum. Yoksa bazen çekilmiyor salt araştırma kitapları.

Şu aralar neler okuyorsunuz?

Memet Baydur- Gözün Kahverengi Suyu

Paul Connerton- Modernite Nasıl Unutturur

Sayaka Murata- Kasiyer

Jean Gaudrillard- Şeytana Satılan Ruh

Jacques Ellul- Sözün Düşüşü

Simone Weil- Kişi ve Kutsal