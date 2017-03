İhtimâlcan’dan Hikâyeler; “Bir İhtimal Daha Var”

İhtimaller üzerine kurulu bir hayatın varlığı ne ifade eder ki? Muhtemelen birçok şey… Çünkü geniş bir çerçeveden baktığımızda biliriz ki; ihtimaller üzerine kurulu olmayan bir hayat yoktur. En azından biz insanlar için… İmtihan gereği bize bahşedilen cüz’i iradeyle seçimlerimizi yapar, sonuçlarıyla bir şeylere malik ya da bazı şeylerden mahrum oluruz. Önemli olan, tüm bu seçimlerimizi etkileyen kişiliğimizin farkında olarak kendimize çizdiğimiz yolun alternatiflerinden haberdar olmaktır. Tabi takdir edersiniz ki bu farkındalık meselesinin kendine has bir cazibesi, çekimi ve gizemi var. Peki, bu meselenin bir de eğlenceli kısmının olduğunu ve birilerinin bunu kitaplaştırdığını söylesem?

Deneme tarzında bir giriş yapmak sûretiyle beni bu yazıyı kaleme almaya iten sebep, geçenlerde elime geçen bir kitap aslında. Can Fırtına’nın, “İhtimâlcan’ın Sıra Dışı Hikâyeleri” alt başlığıyla “Genç Okur” yayınlarından çıkan kitabı “Bir İhtimal Daha Var”… Akıcı, arı duru bir üslupla yazılmış olan eserde, değişik bir teknik uygulanmış. Okurla sohbet havasında ilerleyen, bitmemiş kısa hikâyelerden ve bu her hikâyenin ardına sıralanmış birbirinden farklı üçer adet muhtemel sondan oluşan eser, “okumak” eylemini durağan bir işten, adeta hareketli bir aktiviteye dönüştürüyor. Bununla da kalmıyor, her hikâye için seçilen üç son içerisinden tercih edilen birine göre, yer yer kişilik, bazen de durum analizinde bulunuyor. Ancak bu değerlendirmeler, bazı gazete ve dergilerin falımsı burç analizleri tarzında değil elbette.

Yazara göre, kitaptaki tüm sıra dışı hikâyelerin sahibi olan İhtimâlcan, tercihlerimizin ne denli etkili olduğunu dünyaya hatırlatmaya gelmiş bir anti kahraman. “Bir İhtimal Daha Var” ise, verdiğimiz kararların ve yaptığımız tercihlerin, toplum hayatındaki yerimize ışık tuttuğunu, dahası karakterimizi ele verdiğini iyice anladığımızda, okumak dışındaki tüm ihtimalleri anlamsız kılan bir kitap.

Bu eserde, Kurban Bayramı’nda koyun kaçırma operasyonunun gerçekleştirildiği bitmemiş bir hikâyeye, ergenlikle birlikte bıyıklarının çıktığını fark eden bir delikanlının tepkisinin işlendiği sonlanmamış bir öyküye ve daha nicelerine, verilen seçenekler içerisinden bir devam bulacak, seçtiğiniz sonuca göre de değerlendirilmeye tabi tutulacaksınız. Yazarın, bu kitabıyla ortaya koyduğu tekniğin kanımca en önemli ve güzel tarafı ise genç kardeşlerimize, kurgu oluşturmakta, yazı meraklarını diri tutmakta ve kalemle, metinle daha sıcak, yakından bir ilişki kurmakta yardımcı olacağı gerçeği… Hayata dair birçok yetinin, sezgilerin şekillendiği erken yaşlarda, hayal dünyalarına ve bu dünyalarının yön verdiği seçimlerine bakarak bizatihi kendileri hakkında belki daha önceden fark edemedikleri bir yönlerini yakalayabilmeleri ihtimali de cabası…