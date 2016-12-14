İkra'r Dergisi 6. Sayısı Çıktı

İlk sayısından bu yana birikmişliğin heyecanıyla okurlarına konuk olan İkra’r Dergi, 6. soluğunda “Sürgün” sayısıyla selam verdi.

Öncülüğünü ve yönetimini Abdulkadir Ünal’ın, Yayın Koordinatörlüğünü ise Siyasal İletişim Uzmanı-Yazar Hasan Sarı’nın üstlendiği dergi “Müslümanca Yaşamak ve Düşünmek” dosya konusuyla okurunun karşısına çıktı.

İkra’r Dergi’de bu sayı sizleri neler bekliyor?

Editör yazısında da vurgulanan ve gaye ile şekillenilen yolun, kapağı süsleyen “Doğum, bir sürgündür.” şiarıyla dirildiğini görüyoruz. Dergi, bu sayısında Şair-Yazar Recep Garip ile “Şiir ve Sürgün” kavramları üzerine manalı bir söyleşi gerçekleştirmiş.

Öte yandan yaşamınızı türkü nakaratı gibi hissettirecek İbrahim Tarımak’ın “Yara İzi” başlıklı öyküsü, muhabbeti demleyen “Yitik Kelimeler”i ile Hasan Sarı kalemi, hümanizmi dövdüren Nesibe Emine Aktı’nın “Boynumuzdaki Urgan” adlı fikir yazısı, hayal-yaşanmışlık arasındaki köprüyü kurduran öyküsüyle Abdulkadir Ünal’ın “Hayal De Taşınır Geleceğe” adlı öyküsü, Küresel bunalımı uzun soluğa sığdıran Samet Zenginoğlu analizi, Emre Çalışkan’ın “Yok Mu İçinizde Fethi Gemuhluoğlu’lar? Ses Verin Ağabeyler!” adlı denemesi, yenilgiyi şiir bildiren “Pastoral Yenilgileriyle” Aslı Bey şiiri ve kaçışın da bir şiir olduğunu vurgulayan Saliha Güngör’ün “Merdümgiriz” adlı şiiri bu sayının öne çıkan eserleri...

Yürekleri kelimesinde atan diğer yazarların dokunaklı eserleri şöyle;

Aleyna Yıldırım, Devrik Muhakeme (Şiir)

Zennur Çalık, Kâinatın Kilidi Mekke’nin Fethi

Zafer Özdemir, Bölmeli Kafa (Öykü)

Havvanur Erol, Ân’dan İçeru (Deneme)

Ahmet Rıdvan Doğan, Nuri Bey ve Zulüm Çiçekleri (Hikaye)

Yusuf Bilal Aydeniz, Dünya Tarlasından Ahiret Ekini Sürecine Simbiyotik Bir Bakış (Dosya-İnceleme)

Mesut Emre Balcı, Varlık ve İmaj (Dosya-Deneme)

Musa Melih Demirbaşcı, Müslümanca Kalmak (Dosya-Fikir/Düşünce)

Alparslan Kopuz, Yaşamak (Dosya-Deneme)

Mücahide Orak, Birinin İçi (Şiir)

Atalay Yalınız, Bir Şehri Tanımlamak (Şehir)

Mehmet Akif Bıyıklı, Karadziç, Lahey, Sorular ve Benliğim/iz (Deneme)

Şener İşleyen, Ağlarım (Şiir)

Büşra Canbazoğlu, İstanbul’ın Manevi Köşesi, Mihmandar-ı Resulullah’ın Ebedi İstirahat Mahali: Eyüp (Gezi Yazısı)

Osman Sevim, Tut ki Eylül (Şiir)

Eda Tülüce, Isırgandı Şifasını Ellerime Değdiren (Öykü)

Gökhan Yıldırım, Biz Savaşı Sevmedik (Şiir)

Aleyna Yıldırım, Esaretin Bedeli (Film Tahlili)

Zehra Deniz, Biz Kitabın Kalbe Dokundukları: Âmâk-ı Hayâl (Kitap Tahlili)

Yusuf Aydın, Sancı (Öykü)

Muhammet Sarı, Ölüm (Şiir)

Harun Sönmez, Oku ve Yüksel (Deneme)

Ahmet Can Erdemir, Muhammet Ali (Çizim)

Ayrıca İkra’r Dergisi, arka kapağında Ali Şükrü Bey fotoğrafı ve Onun söylediği söz ile bu sayıda yine ince ve anlamlı mesajlar veriyor.