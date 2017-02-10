İkrar Dergisi 7. Sayısı

2016 yılının Şubat ayında edebiyata, fikre ve aksiyona gönül vermiş gencecik bir ekiple yola çıkan İkra’r Dergisi, birinci yılını geride bıraktı.

İlk sayısından bu yana birikmişliğin heyecanıyla okurlarına konuk olan dergi, 7. Sayısında “Mülteci” dosya konusuyla çıkarak yüreklerde derin izler bırakmış olan mülteciliği anlamaya ve anlatmaya çalışmış.

Öncülüğünü ve yönetimini Abdulkadir Ünal'ın, Yayın Koordinatörlüğünü ise Siyasal İletişim Uzmanı-Yazar Hasan Sarı'nın üstlendiği dergi, kapağını “Allah’tan geldik ve Allah’a geri döndürüleceğiz.” hakikatinden ışıkla, Haleplilerin, Halep sokaklarına kazıdığı “Bir gün geri döneceğiz.” sözü ile süslemiş.

Bir mektep olmayı şiar edinmiş olan İkra’r Dergi birinci yılını tamamlarken editör yazısında da vurgulandığı üzere “hayalsiz insanların hayalsizliğine, dertsiz insanların dertsizliğine, çaresiz yığınların boş vermişliğe çare olmayı umut ederek” mücadeleyi artırarak yolculuğunu sürdüreceğini okurlarıyla paylaşıyor.

İkra’r Dergi’de bu sayı sizleri neler bekliyor?

64. Hükümet Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Sayın Dr. Sema Ramazanoğlu ile yapılan nezih bir söyleşi, Genç Müsiad Genel Başkanı Yavuz Fettahoğlu’nun gençliğe yüklediği derin mânâ ile sizleri karşılayan “Hâlâ Genç Miyiz?” başlıklı yazısı, Musa Melih Demirbaşcı’nın sizleri tarihin tozlu raflarına götüren “Şehid Şehirler”i, Alparslan Kopuz’un sizleri size dâvet eden “Yokluğun Varlığı” başlıklı denemesi, Aslı Bey’in bereketi okuruna sunduğu “Bir Terennümün Tereddüdü” ile başlığını süslediği şiiri, asrın maskesini düşüren kalemiyleHasan Sarı’nın “Şehrin Maskesi Düştü” başlıklı çay köşesi, derginin genel yayın yönetmeni Abdulkadir Ünal’ın dergi sürecini andıran başlığıyla okurların karşısına çıkan “Mucize Değil Mücadele” başlıklı öyküsü, Bilâl Kılınç’ın “Göç ve Edebiyat Üzerine” inşâ ettiği makalesi, İbrahim Tarımak’ın “İltica” başlığıyla süslediği şiiri ve daha nicesi bu sayıda okurlarını bekliyor.

Yürekleri kelimesinde atan diğer yazarların dokunaklı eserleri şöyle;

Mustafa Yelek, Sen Hangi Şehirsin? (Deneme)

Ömer Rahmi Serim, İğdelik (Hikaye)

Saliha Güngör, Ağırlık Birimi (Şiir)

Elif Nuran Özgün, Şarklı Olmak (Deneme)

Kerem Gümüş, Türkiye’ye Göç Eden Mültecilerin Ülke Genelinde Yaşadığı Sorunlar Üzerine Genel Bir Değerlendirme (Makale)

Nesibe Emine Aktı, Çok Mu Drama Queen? (Anı)

Zehra Deniz, Kendime İltica Ettim: Adım Mülteci (Deneme)

Zafer Özdemir, Eldiven (Öykü)

Samet Zenginoğlu, Avrupa ve Suriyeli Mülteciler Konusuna Dair Notlar (Analiz)

Sevim Soylu, Kimliği Olmayanlar (Deneme)

Ahmet Hatip, Rabbin Seni Terk Etmedi (Şiir)

Ertuğrul Hatipoğlu, Çiğnenmiş Sakız (Öykü)

Mücahide Orak, Sen Yoksun Diye, Gece (Şiir)

Eda Tülüce, Bir Feveran, Bin Şükür (Deneme)

Saliha Güngör, Bir Göçmen Kızın Hikayesi: Abşar (Kitap Tahlili)

Sezer Taş, Sargı Bezi (Şiir)

Ahmet Can Erdemir, Halep (Çizim)

Zeynep Kılbüker, Gözümün Arkada Kaldığı Yer: Dünya (Film Tahlili)

Osman Sevim, Hezeyan (Şiir)

Son olarak İkra’r Dergisi arka kapağında Cemil Meriç fotoğrafı ve onun söylediği söz ile bu sayıda yine ince ve anlamlı mesajlar veriyor.