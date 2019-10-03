İlem'den "Kudüs-Tarih, Şehir, Toplum" Kitabı

Kudüs tarihte çok az şehre nasip olmuş bir şahitliği barındırır. Geçtiğimiz yüzyılda Kudüs’ün işgali ve İslam Dünyası’nın problemleri birbirine paralel bir şekilde ilerlemiştir. Bu durum sadece siyasi çözüm arayışı bekleyen bir mesele olmanın ötesinde fikri, coğrafi, sosyo-kültürel ve iktisadi bileşneleri ile birlikte çok boyutlu bir değerlendirmeyi gerekli kılar.

Kudüs araştırmaları, günden güne zenginleşmektedir. Kadim şehrin toplumsal bakiyesini ortaya çıkarmak, Kudüs’ün ulus ideolojisine indirgenmiş müdahalelerle tahribine karşı, ilmi arşivini üretmek bu araştırmaların vazgeçilmez bir ön şartı olarak görülmektedir.

Elinizdeki kitap, Türkiye’de genişleyen Kudüs Kütüphanesi’ne katkı sunma gayesiyle hazırlandı. Kitapta Kudüs’ü tarih, kültür, şehir ve mimari boyutları açısından değerlendiren ve Kudüs sorununu uluslararası hukuk cihetiyle ele alan özgün çalışmalar üzerinden çok yönlü bir Kudüs perspektifi sunulmaktadır

Katkıda Bulunanlar:

Alaattin Dolu, Asiye Şahin, Hüseyin Önal, İsmail Taşpınar, Lana Kudumovic, Ömür Yazıcı Özdemir, Ruba Kasmo, Sezen Karabulut, Yasemin Avcı