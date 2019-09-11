İlim ve İrfan Dergisi 8. Yılında

Eylül, 2012’de yayın hayatına başlayan İlim ve İrfan dergisi 8. yılına girdi.

Dergide geride bıraktığı sekiz yılda ilim ve yolunda sağlam ve önemli bir çizgi tutturdu, bu yolda dosya ve yazılarla büyük katkılar sağladı.

Dergi 8. yılının ilk sayısında Türkiye’de din eğitim ve öğretimi merkezli dosyaya imza atmış. Din eğitiminin ve öğretiminin temel meselelerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini ortaya koyan dergi arşivlik bir sayı hazırlamış.

Dosya kapsamında Prof. Dr. Ali Akpınar, ilim yolunun önemine işaret ederken ülkemizde bu yoldaki yanlışların düzeltilmesi, doğruların da çoğaltılması konusunda önemli tekliflerde bulunuyor.

Dergide dosya kapsamında din eğitimi meselesinde hazırlanan üç soruya ise Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Prof. Dr. Kadir Özköse, Prof. Dr. Selahattin Yıldırım, Prof. Dr. Süleyman Derin, Doç. Dr. Abdulcebbar Kavak ve Dr. Abdullah Taha Orhan kapsamlı cevaplar vermiş.

Orta sayfada her ay düzenli olarak sohbeti yer alan Şeyh Muhammed Mut’a Haznevi bu sayıda ilmin önemine işaret ediyor.

Ecdat yadigârı, Balkanlar

Dergide Dr. İbrahim Tozlu gazap kavramını ve bunun tehlikelerini ele alıyor.

Doç. Dr. Ahmet Albayrak tohumdan tohuma vuslata işaret ediyor.

Sami Bayrakçı portre sayfalarında Selçuklu ülkesinin büyük mürşidi Sadreddin Konevi Hazretlerinin hayatını gündeme taşıyor.

Dr. Kübra Zümrüt Orhan da riya kavramı etrafında, riyadan nasıl kurtuluruz sorusuna cevap arıyor.

Doç. Dr. İbrahim Baz bu sayıda ecdat yadigârı Balkanları ve oradaki sahip çıkmamız gereken İslam mirasını anlatıyor.

Ahmet Edip Başaran bir iman ve ahlak beyannamesi olan Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin Makalat adlı eserini inceliyor.

M.Nezihi Pesen ise Kırkambar sayfalarında seyyahların peşine düşüyor.

Kemal Özer GDO meselesini gündeme taşıyor, bu husustaki aldatmacalara dikkat çekiyor

Gülbahçe ekiyle birlikte okurlarına ulaşan İlim ve İrfan dergisi yolculuğuna daha güçlü bir şekilde devam ediyor.