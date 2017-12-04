İlim ve İrfan Dergisi Aralık Sayısı Yayımlandı

İlim ve İrfan dergisinin Aralık sayısı (64. sayı) Müslümanın hayatı; sünnet dosyasıyla çıktı.

İstikrarlı yürüyüşüne devam eden dergi tasavvufi bir bakışla hayata yeni pencereler açmaya devam ediyor.

Dergi bu sayısında dosya kapsamında her sünnetin büyük bir amel olduğunu, Peygamberimizin izinden gidenlerin kaybolmayacağını dile getiriyor.

Dosya kapsamında Prof. Dr. Selahattin Yıldırım, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz ve Yrd. Doç. Dr. İbrahim Tozlu’nun yazısı yer alıyor.

Bizim için hayatın sünnet, sünnetin de hayat olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Selahattin Yıldırım özellikle terk ettiğimiz bazı sünnetleri yeniden hatırlatarak hayatımıza güzellik katmanın yollarını gösteriyor.

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz da yazısında sünnetin ümmeti kuşatan yönünü anlatıyor. Müslümanlar arasında amel ve hayat birliğinin ancak sünneti yaşamakla gerçekleşeceğine işaret ediyor.

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Tozlu da Resulullah Efendimizin bir günü nasıl yaşadığını ayrıntılı bir biçimde anlatıyor.

Orta sayfalarda sohbetleri düzenli olarak yayınlanan Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi sevenin sevdiğinin sözünü dinlediğini, Allah’ı ve Resulü’nü sevenlerin de büyük bir samimiyetle itaat edeceğini beyan ediyor.

Mucize hayat verir

Cankat Kaplan âlimler ve arifler şehri Herat’ı geziyor ve anlatıyor. Herat, hem Osmanlı coğrafyasını hem de diğer İslam beldelerini en çok kendisinde yetişen âlimler ve ariflerle etkilemiş kadim şehirlerden biridir.

Saadetin Acar portre sayfalarında Medine’den İstanbul’a bir manevi sultanın, Ebu Eyyüp Ensari Hazretlerinin hayatını anlatıyor. Bu yazı, Ebu Eyyüp Ensari’nin (ra) rivayet ettiği hadislerden seçmelerle zenginleştiriliyor.

Prof. Dr. Ali Akpınar Hazret-i Musa kıssasında sihirbazların, onun mucizeleri karşısında imana gelmeleri ve Firavun’u reddedip imanla şehadet şerbetini içmelerini konu ediniyor.

Prof. Dr. Süleyman Derin de bu sayıda zahiri ilimlerde yüksek makamlara çıkıp sonra da batıni ilimlerde en yüksek mertebelere ulaşan İmam Gazzali, İbn Acibe ve Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinden hareketle zahiri ilmin batıni ilimle birleşince insanı enginlere ulaştıracağını vurguluyor.

Yrd. Doç. Dr Mahmud Esad Erkaya da Hazret-i Musa ve Hazret-i Hızır kıssasından yola çıkarak manevi ilimlerde rehbersiz, mürşidsiz yol almanın mümkün olmadığını beyan ediyor.

Kübra Zümrüt Orhan kelimat-ı kudsiye yazılarına devam ediyor. Orhan bu sayıda baz geşt kavramını açıklıyor.

Yrd. Doç. Dr. Nurullah Koltaş da Abdülkerim Kuşeyri ile sohbet tadında hasbihal ediyor.

Ahmet Edip Başaran bir İslam şairi olarak Yunus Emre’yi anlatıyor.

Kırkambar sayfalarında M. Nezihi Pesen tadımlık bilgilerle okurun ilmine ve irfanına katkıda bulunuyor.

İlim ve İrfan dergisi Gülbahçe çocuk ekiyle birlikte Aralık sayısında da evlerin sıcak misafiri olmaya devam ediyor.

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