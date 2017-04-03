İlim ve İrfan Dergisinin 56. Sayısı Yayımlandı

İlim ve İrfan dergisinin Nisan sayısı önemli bir dosyayla çıktı. 56. sayısına ulaşan İlim ve İrfan dergisi önemli konuları tasavvufi bakışla ele almaya devam ediyor.

Nisan sayısında edep dosyasını işleyen dergi, edebi güzel ahlakın tacı olarak niteliyor.

Dergide, dosya kapsamında Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz, İsmail Acarkan ve Said Yavuz yazıları yer alıyor.

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz, edep konusunu tasavvuf özelinde değerlendiriyor ve tasavvufun bütünüyle edepten ibaret olduğunu vurguluyor.

İsmail Acarkan, edebi fıtratın çağrısı olarak ele alıyor, insanın bu çağrıya kulak vermesi gerektiğini hatırlatıyor.

Said Yavuz ise insani münasebetlerdeki incelikleri yani kaybolan edepleri yeniden dikkatlere sunuyor.

Dergide orta sayfada her ay sohbetleri yer alan Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi bu sayıdaki sohbetinde muhteşem ve muazzam bir ahlak olan edebin önemini beyan ediyor.

Bahar, manevi açılımdır

Derginin bu sayısında Prof. Dr. Süleyman Uludağ Peygamber Efendimizi sevmenin ve O’na (sas) uymanın anlamını vurguluyor. Prof. Dr. Uludağ, Peygamber Efendimizi en çok sevenlerin ve O’na en çok uyanların sufilerin olduğunu örnekleriyle ortaya koyuyor.

Prof. Dr. Ali Akpınar, ayetlerle Peygamber Efendimize duymamız gereken sevgiyi anlatıyor. Prof. Dr. Akpınar, Rabbimizin, Efendimize olan sevgisini de ayetlerle ortaya koyuyor.

Meryem İnci Nur Babadağ, Kuzey Afrika’nın manevi incisi, Ebü’l-Hasan Şazeli Hazretlerinin de mürşidi Abdüsselam bin Meşiş Hazretlerinin portresini kaleme almış.

Doç. Dr. Ahmet Albayrak iyilik kavramını ve iyiliğin anlamını anlatıyor. Almak değil, vermek insanı mutlu eder diyor, Doç. Dr. Albayrak.

Hamza Toprak tevazu ve yüksek ahlak timsali Peygamber Efendimizin günlük hayatını hadis-i şerifler ve ashabının sözleri etrafında beyan ediyor.

İslim Gümüştekin saf aşkın yolcusu Ahmed Gazzali Hazretlerinin portresini sunuyor okura.

Ahmet Edip Başaran, Samiha Ayverdi’nin Mesihpaşa İmamı adlı romanı etrafında insanın anlam arayışına cevaplar arıyor.

M.Nezihi Pesen Kırkambar sayfalarında tadımlık bilgiler sunuyor okura.

Kemal Özer okuru yine fıtratın çağrısına uymaya çağırıyor ve kahve konusunda önemli bilgiler veriyor.

İlim ve İrfan dergisi Nisan sayısı (sayı: 56) Gülbahçe ekiyle birlikte evlere baharın ferahlıyla giriyor.

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