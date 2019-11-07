İmkansızın İhlali

‘‘Ölçülebilen uzaklık ile ölçülemez yakınlık arasında bir yer vardır ve şairler oradan konuşur. Bu geometrik çelişki, bilincin yeri konusunda ancak ayrıntıların büyütebildiği bir kanı verir. Şöyle de söyleyebiliriz; absürt ile aşırı-gerçek arasında atom parçacıkları gibi hareketli kelimeler bir söylem haritası meydana getirir. Kelimenin yeni bir ses değeri kazanması, uğultunun müzikal bir kararsızlık içinde ritme dönüşme eğilimi, anlamın imkânsızı ihlali modern şiirin yeni dinamikleridir. Şairin doktriner bir kimlik ile toplumsal etkisini bayraklaştırabilmesi de edebiyat sandığının en altında o meraklı ve kâşif gözün bir gün kendisini fark edeceği anı bekleme ihtimali de her iki yöne limitlerin bu denli geniş olmasından kaynaklanır.” İmkânsızın İhlali, Furkan Çalışkan’ın “bir şiirden” yazılarından oluşuyor. Bu kitapla şair, bir yandan modern zamanlarda şiir sanatının peşine düşerken öte yandan da modern Türk şiirinde kendi şiir anlayışının izini sürüyor.