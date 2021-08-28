İmlâ Dergisi 3. Sayısıyla Okurların Karşısında

Nasıl çıkacak karanlıklar aydınlığa? İşte böyle!

"Karanlık Tanrı Değildir" mottosuyla 3. defa okurla buluşan İmlâ Dergisi dengi çoğu dergiden öne çıkan dopdolu içeriğiyle dikkat çekiyor. Osman Çakan ve Furkan Deniz'in başını çektiği derginin bu sayısında Genel Yayın Yönetmeni Furkan Deniz yaptığı Ataol Behramoğlu ve Güven Adıgüzel röportajları bulunuyor.



Bunun yanında İmtiyaz Sahibi Osman Çakan'ın Şair Yazar Bestami Yazgan ve Mustafa Özçelik ile birlikte sohbet ettikleri "Muhabbetin İmlâsı" köşesi ise Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy gibi önemli isimler üzerine yoğunlaşıyor. Ayrıca Ömer Konakçı'nın Dört Köşe isimli köşesinde ise Yönetmen, Senarist, Oyuncu Müfit Can Saçıntı ile de 4 soruluk güzel bir röportajı bulunmakta. Bitti mi? Hayır! İrem Suvari'nin oluşturduğu "Mimarinin İmlâsı" köşesi ve Tolga Demiryol'un "Çizgilerin İmlâsı" köşesi de dikkate değer.



Bu sayısında Türk ve Dünya Edebiyatı'ndan karanlık örnekleri de veren dergi ayrıca tanınmış birçok yazar ve şaire "Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa?" sorusunu sormuş.



Bunun yanında Mustafa Uçurum, Suavi Kemal Yazgıç, Burak Bayülgen, Selçuk Küpçük gibi isimlerin eserleri de mevcut.

Bu sayıda Muhammed Yakupi, Ahmet Faruk Öcel, Burak Bayülgen, Osman Çakan, Mehtap Sarı, Mehmet Ayaydın, İsa Çağıran, Neslihan Eyüpoğlu, Muhammet Sağlam, Turgay Çitçi şiir alanında eser veren isimler.



Bunun yanında Mustafa Uçurum, Selçuk Çıkla, Selçuk Küpçük, Melek Rada, Suavi Kemal Yazgıç, Gonca Kaleoğlu Alkan düzyazı alanında eser veren isimler.