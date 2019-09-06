İnatçı Keraban Çıktı

Ali Emre’nin, Jules Verne’in Osmanlısı / İnatçı Keraban adlı kitabı çıktı.

Temmuz Kitap etiketiyle yayımlanan inceleme, 168 sayfa. Fransa’da 1883’te yayımlanan İnatçı Keraban, konusu Osmanlı coğrafyasında geçen ve kahramanları Osmanlı halkından seçilen bir roman.

“İmparatorluğun en uzun yüzyılı”nda; Boğaz’dan geçiş vergisine yönelik bir itirazla İstanbul’da başlayan olaylar, serüvenlerle dolu ilgi çekici bir Karadeniz turunun ardından yine İstanbul’da sona eriyor. Ali Emre, “Doğu’nun Bir Jules Verne’i Yoktu” başlıklı bir giriş yazısından sonra, romanı olay örgüsü, mekân, zaman ve kahramanlar yönünden ayrıntılı bir incelemeye tâbi tutuyor.

Kitabı resimleyen Léon Benett’in çizimlerinin ve eserin “bir Osmanlı hicvi” sayılıp sayılamayacağının da tartışıldığı inceleme, çok sayıda görsel malzeme de içeriyor. Ünlü Fransız yazarın, bizden söz eden tek romanı hakkındaki bu ilk kitap; sadece Jules Verne tutkunlarına değil, farklı bilim dalı ve disiplinlere de göz açıcı tespit ve yorumlar sunuyor. Ali Emre, Jules Verne’in Osmanlısı / İnatçı Keraban, Temmuz Kitap, Eylül 2019, 168 s.