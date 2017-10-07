İnsan Saadeti Neyde Arıyor?

İlim ve İrfan dergisinin Ekim sayısı (sayı: 62) insanın saadet arayışı dosyasıyla çıktı.

Birçok filozofun ortak kanaati insanın dünyadaki amacı saadeti aramaktır. İslam ahlakı saadeti bu dünyayla sınırlı bir unsur olarak ele almaz. Saadet, bu dünyayı öte dünyaya bağlamakla veya başka bir ifadeyle bu dünyada ahireti kazanmakla mümkündür.

Mutlak saadetin nasıl mümkün olacağı dosya yer alan yazılarda çeşitli boyutlarıyla ortaya konuluyor.

Dosya kapsamında Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz ve İsmail Acarkan’ın yazıları yer alıyor.

Saadetin Allah’ın bir ikramı olduğunu belirten Prof. Dr. Süleyman Uludağ, dünya hazlarının hiçbir zaman saadet için bir vesile, ölçü ve imkan olmayacağını ifade ediyor.

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz da modern insanın bunalım ve buhranlarına değindiği yazısında saadetin ve kurtuluşun yolu olarak tasavvufu işaret ediyor.

İsmail Acarkan, kaybettiğimiz saadeti nerede aramalıyız sorusuna cevap arıyor; öncelikle içimize bakmamız gerektiğini vurguluyor.

Orta sayfalarda sohbetleri yer alan Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi bu sayıda insanların artık genelde kendilerini mutsuz olarak ifade ettiklerini belirtiyor ve bu mutsuzluğun sebebinin Allah’tan uzaklaşmamız olduğunu beyan ediyor.

Şeyh Muhammed Haznevi anılıyor

İlim ve İrfan dergisinin Ekim sayısında, 12 yıl önce bu ayda vefat eden Nakşibendi-Haznevi yolunun büyük mürşidi Şeyh Muhammed Haznevi bir yazıyla anılıyor. Ahmed Hamdi Uzunyol imzalı yazı Şeyh Muhammed Haznevi’nin ilim, irfan ve iman yolundaki büyük mücadelesine ışık tutuyor.

Abdullah Taha Orhan sadakat, doğruluk kavramanı ele aldığı yazısında tarihin farklı dönemlerinden örneklerle bu kavramı zenginleştiriyor.

Prof. Dr. Ali Akpınar, Kur’an’dan derslere devam ediyor. Prof. Dr. Akpınar Hazret-i Yusuf’un dünya ile imtihanını ve bu imtihandan bizim çıkarmamız gereken dersleri işliyor.

Prof. Dr. Selahattin Yıldırım ölünün arkasından yapılan hayırlar ona fayda verir mi sorusuna cevap arıyor.

Yusuf Ağırman kıyamete kadar düşmanımız olan şeytanın bize özellikle namazda nasıl musallat olduğunu uzun bir hadis-i şerifle anlatıyor.

İslim Gümüştekin bu sayıda vera ve zühd ehlinin önderi Sehl bin Abdullah Tüsteri Hazretlerinin portresini sunuyor.

Adem Dönmez okuyucu gözyaşı ve hüzün şehri Endülüs’e götürüyor. Endülüs, İspanya topraklarında bir İslam medeniyeti olarak kalan son hatıralarıyla varlığını ortaya koyuyor.

Derginin Kırkambar sayfalarında M. Nezihi Pesen okura irfan hayatından tadımlık bilgiler sunuyor.

Her ay Gülbahçe çocuk ekiyle birlikte yayınlanan dergi okura yeni pencereler açmaya devam ediyor.

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