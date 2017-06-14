İnsanlığın Yolu Masumiyet Daima

Masumiyet Daima, son dönemde en severek okuduğum hikâye kitaplarından biri. Kitabın yazarı senarist Eda Tezcan.

Aşk Laftan Anlamaz, Aşk Yeniden, Çırağan Baskını, Kiraz Mevsimi, Diğer Yarım, Yamak Ahmet, Toprağa Uzanan Eller gibi pek çok değerli senaryoya emeği geçmiş, uzun yıllar sinema-televizyon sektöründe adından başarıyla söz ettiren Eda Tezcan, acı duyulan sevilen anların birikimiyle çoğalarak, çalkantılı hayatı ve iç çatışmalarıyla okuyucunun karşısına çıkıyor Masumiyet Daima’yla.

Masumiyet Daima, başlığından başlayarak ön kapak resminde omuz omuza vermiş çocukların masumiyetine dikkatleri toplayarak okuru kendine çekmeye çalışıyor. Her bölümde insani bir gerçeği dile getirerek farkındalık oluşturan hikâyelerle ve insana dair acıları kendine dert edinmiş bir yazarla tanışırız bu kitapta. Eda Tezcan, düşünsel derinliği olan, yaşanmış olayları hikâyeleştirerek sunuyor okuruna. Her bir hikâyesinde kahramanına yaşamı sorgulatıyor. Niçin böyle olduğunu, bu koşulların sonunda nelere katlanılması gerektiğini peşinen anlatıyor. Dokuz adet hikâyeye yer verdiği kitabında, hikâyeleri yalın bir dille yazılmasına karşın, belirli bir düzeyi ve derinliği içeriyor. Birinci tekil şahıs ağızdan yazılan hikâyelerinde, yer yer monolog bir anlatıya/ yapıya da değiniyor. Özellikle ‘’Bir Sevgi Filmi’’ başlıklı ilk hikâyesinde 80’li yıllarda dedesiyle yaşadıkları, kırmızı rugan ayakkabıları, sessiz bir çığlıkla kendini ifade etmeye çalışır. Bu, onun okurla yaptığı bir dayanışma isteğidir. Hikâyelerini okurken bunu daha iyi anlıyorsunuz.

Yazar ayrıca kitabında ‘zıtlıkları’ dile getiriyor. Yaşamdaki siyah-beyaz çarpıklığı, acımasızlığı, şanssızlığı, gülmekle ağlamanın kardeşliğini…

Tezcan, okuru çevresiyle ilişki kurmaya yönlendiriyor. Kişiler, nesneler, martılar, deniz, İstanbul’a yazılan masallar ile avutmaya çalışıyor onu. İstiyor ki hem okuru hem kahramanı mutlu olsun.

Masumiyet Daima, ele aldığı konular ve takip ettiği öykü üslubu, içten ifadeleri ve bir gönlün sesi oluşuyla takdir hisleri uyandırıyor…



Masumiyet Daima

Eda Tezcan

Dergah Yayınları